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10.02.2017 09:22  Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика

Chih-Wei Huang, сооснователь и основной разработчик проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, сообщил, что из-за смены работы ему, скорее всего, больше не удастся уделять время разработке Android-x86. Чтобы сохранить проект на плаву Chih-Wei призывает энтузиастов, заинтересованных в работе Android на платформе x86, продолжить работу над проектом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 6.0 для платформы x86
  3. OpenNews: Выпуск Remix OS 3.0, Android-окружения для ПК
  4. OpenNews: Проекты Android-x86 и Remix OS заключили соглашение о совместной работе
  5. OpenNews: Проект Android-x86 обвинил создателей Console OS в мошенничестве
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android-x86, android
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  • 1.1, AlexYeCu_not_logged, 09:44, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Да и плевать За годы разработки ни одну версию так и не допилили до пригодного ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, KsenZ, 10:20, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не соглашусь. Remix OS вполне себе неплоха. А она базируется Android-x86.
     
     
  • 3.31, МУМУиГЕРАСИМ, 13:56, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это какая то трэшня и работает только с под виндовых компов? рядом с линухом не поставить, слишком они давят на слово free и бла бла бла а потом видишь типичную куету FOSSHUB там же распространяется всякая фриварь и прочие SMPlayer'ы....идет оно в общем нах.
     
  • 2.20, Аноним, 11:26, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У интела же получилось под свои процы в телефонах, значит проблема не в самом ан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 09:57, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто нибудь знает, зачем вообще оно нужно?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:01, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    http://www.jide.com/remixos
     
     
  • 3.11, Аноним, 10:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно посмотреть, как теперь паразиты будут выкручиваться и судорожно подкле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 10:01, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для запуска Android на обычных ПК без ARM-архитектуры.
     
  • 2.9, Аноним, 10:17, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раньше был ASUS ZenFone с x86 процессором и надежда на то, что смартфоны перейду... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, XXXasd, 10:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ...и надежда на то, что смартфоны перейдут на x86 или x64 процессоры.

    что такое это ваше "x64" ?

     
     
  • 4.15, A.Stahl, 10:33, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это просторечное от AMD64
     
     
  • 5.25, Аноним, 12:01, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    IA-64, а не AMD64
     
     
  • 6.26, A.Stahl, 12:23, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    IA-64 это неудачный эксперимент никогда нигде не использовавшийся. Itanium мёртв.
     
     
  • 7.28, Stax, 12:51, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Что значит "нигде", а где еще оракл пускать-то, на Power'ах со SPARC'ами что ли? (нет, на них тоже можно, но чем больше конкуренция, тем лучше всем).

    Все ж таки используют. И десятки тысяч систем каждый год продают уже лет десять как. И скоро новый Kittson выпустят.

     
  • 7.29, nobody, 12:51, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое печальное, что до сих пор кое-где используется. HP в своё время много этого г@вно по интерпрайзам рассовало :-( И даже с Oracle судилось, за то что они это зал&пу поддерживать отказались, и выиграло!
     
  • 6.27, Бодя, 12:28, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Intel как раз позаимствовала у амд а не наоборот :)
     
  • 4.16, Andrey Mitrofanov, 10:34, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> ...и надежда на то, что смартфоны перейдут на x86 или x64 процессоры.
    > что такое это ваше "x64" ?

    --Так чего ж они шумят? --Вендузятники, сэээр. Палятся, сэээр.
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110263.html#234

     
  • 1.10, 123, 10:17, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это очень здорово, талантливый человек получил новую интересную работу и больше не будет тратить время на такое эталонное "не нужно".
     
     
  • 2.14, Анон007, 10:32, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, его просто спросили - что умеешь? Ответил - сделал Android x86.

    Ему такие - круто, берем! Вот тебе бабок, лего, бесплатные печеньки и комп с 2-мя мониторами, только своими проектами тебе заниматься нельзя.

    А, да еще барышень-массажисток, ДМС, все дела.

    Подумал-подумал программист - а да ну и к черту ваш Андроид!

     
     
  • 3.18, Аноним, 11:14, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Типичная история Лет 10 назад была шутка раздаю на torrents ru порно чтобы ска... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Анон007, 11:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну все так и есть. И если профиля нет, то уже относятся с недоверием. Просят прислать код и в большинстве случаев считают тебя изгоем и меньше шансов получить работу.
     
  • 4.21, Andrey Mitrofanov, 11:27, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > работу". Компании часто просят показать твой профиль на github и редко
    > светят внутренние наработки.

    Пусть сначала свой на http://savannah.gnu.org/ покажут, "просители"х------.

     
     
  • 5.23, Анон007, 11:39, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо. А это аргумент )
     
  • 5.30, Аноним, 13:48, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    это та помойка где куча хлама лежит Спасибо - религиозные фанатики на работе не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, H2O, 11:03, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы. Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его место)
     
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov, 11:32, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
    > Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
    > место)

    Всё норм. Майкрософт себе для десяточки квалком-835 сделал. Интел больше нe нужен. Не оправдал он чаяний Вурдалака c пред.версиями винофонов. Пусть, как все платит дань с андроидов... А не, СУБЖ же, тоже не оправдал?

    Не их "день".

     
     
  • 3.32, МУМУиГЕРАСИМ, 13:58, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
    >> Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
    >> место)
    > Всё норм. Майкрософт себе для десяточки квалком-835 сделал. Интел больше нe нужен.
    > Не оправдал он чаяний Вурдалака c пред.версиями винофонов. Пусть, как все
    > платит дань с андроидов... А не, СУБЖ же, тоже не оправдал?
    > Не их "день".

    да все так и есть, все таблетки на атомах продаются дешевле других с другими процессорами, имею atom D525 на компе, смотрел характеристики Z3xxx серии, особо ничем не лучше, батарею они будут высаживать просто адски по сравнению с ARM или другими процами. Плюсов в принципе 0, я купив планшет вряд ли стану ставить на него линукс или еще что либо кроме андроида.

     
  • 2.24, Анон007, 11:40, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
    > Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
    > место)

    Насколько мне известно, Интел как раз заигрывал с Tizen. Но дальше 2-й базы так и не продвинулся.

     
  • 2.33, МУМУиГЕРАСИМ, 14:01, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
    > Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
    > место)

    бред ;) я думаю им пох на все....они как шлепали эти атомы так и будут, когда МС и прочие потеряют интерес к атомам, то они эту серию процов вообще прикроют. Вангую АМД тоже прикроет свои гибридные процы на FM2+, году так в 2020м..

     

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