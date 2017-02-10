10.02.2017 09:22  Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика

Ему такие - круто, берем! Вот тебе бабок, лего, бесплатные печеньки и комп с 2-мя мониторами, только своими проектами тебе заниматься нельзя.

А, да еще барышень-массажисток, ДМС, все дела.

Подумал-подумал программист - а да ну и к черту ваш Андроид!

