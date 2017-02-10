10.02.2017 09:22  Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика

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|3.31, МУМУиГЕРАСИМ, 13:56, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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это какая то трэшня и работает только с под виндовых компов? рядом с линухом не поставить, слишком они давят на слово free и бла бла бла а потом видишь типичную куету FOSSHUB там же распространяется всякая фриварь и прочие SMPlayer'ы....идет оно в общем нах.
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|7.28, Stax, 12:51, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Что значит "нигде", а где еще оракл пускать-то, на Power'ах со SPARC'ами что ли? (нет, на них тоже можно, но чем больше конкуренция, тем лучше всем).
Все ж таки используют. И десятки тысяч систем каждый год продают уже лет десять как. И скоро новый Kittson выпустят.
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|7.29, nobody, 12:51, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Самое печальное, что до сих пор кое-где используется. HP в своё время много этого г@вно по интерпрайзам рассовало :-( И даже с Oracle судилось, за то что они это зал&пу поддерживать отказались, и выиграло!
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|1.10, 123, 10:17, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Это очень здорово, талантливый человек получил новую интересную работу и больше не будет тратить время на такое эталонное "не нужно".
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|2.14, Анон007, 10:32, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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Нет, его просто спросили - что умеешь? Ответил - сделал Android x86.
Ему такие - круто, берем! Вот тебе бабок, лего, бесплатные печеньки и комп с 2-мя мониторами, только своими проектами тебе заниматься нельзя.
А, да еще барышень-массажисток, ДМС, все дела.
Подумал-подумал программист - а да ну и к черту ваш Андроид!
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|4.19, Анон007, 11:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну все так и есть. И если профиля нет, то уже относятся с недоверием. Просят прислать код и в большинстве случаев считают тебя изгоем и меньше шансов получить работу.
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|1.17, H2O, 11:03, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы. Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его место)
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|2.22, Andrey Mitrofanov, 11:32, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
> Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
> место)
Всё норм. Майкрософт себе для десяточки квалком-835 сделал. Интел больше нe нужен. Не оправдал он чаяний Вурдалака c пред.версиями винофонов. Пусть, как все платит дань с андроидов... А не, СУБЖ же, тоже не оправдал?
Не их "день".
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|3.32, МУМУиГЕРАСИМ, 13:58, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
>> Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
>> место)
> Всё норм. Майкрософт себе для десяточки квалком-835 сделал. Интел больше нe нужен.
> Не оправдал он чаяний Вурдалака c пред.версиями винофонов. Пусть, как все
> платит дань с андроидов... А не, СУБЖ же, тоже не оправдал?
> Не их "день".
да все так и есть, все таблетки на атомах продаются дешевле других с другими процессорами, имею atom D525 на компе, смотрел характеристики Z3xxx серии, особо ничем не лучше, батарею они будут высаживать просто адски по сравнению с ARM или другими процами. Плюсов в принципе 0, я купив планшет вряд ли стану ставить на него линукс или еще что либо кроме андроида.
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|2.24, Анон007, 11:40, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
> Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
> место)
Насколько мне известно, Интел как раз заигрывал с Tizen. Но дальше 2-й базы так и не продвинулся.
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|2.33, МУМУиГЕРАСИМ, 14:01, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Интел вроде должен быть кровно заинтересован в портировании Андроида на свои процы.
> Пусть кинут бабла сообществу, и сразу клон Хуянга станет на его
> место)
бред ;) я думаю им пох на все....они как шлепали эти атомы так и будут, когда МС и прочие потеряют интерес к атомам, то они эту серию процов вообще прикроют. Вангую АМД тоже прикроет свои гибридные процы на FM2+, году так в 2020м..
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