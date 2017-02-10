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10.02.2017 00:01  Обновление PostgreSQL 9.6.2, 9.5.6, 9.4.11, 9.3.16 и 9.2.20

Доступны корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 9.6.2, 9.5.6, 9.4.11, 9.3.16 и 9.2.20, в которых представлена порция исправлений ошибок, в том числе устранены проблемы, которые могут привести к повреждению данных. Выпуск обновлений для ветки 9.2 продлится до сентября 2017 г., 9.3 до сентября 2018 г., 9.4 до декабря 2019 г., 9.5 до января 2021 г., 9.6 - до сентября 2021 года.

Из наиболее важных исправлений отмечается устранение ошибки, которая могла привести к некорректному построению индекса при выполнении операции "CREATE INDEX CONCURRENTLY" для ранее не индексированного столбца, если в момент выполнения команды осуществляется обновление данных в строках индексируемой таблицы. Другим важным изменением является устранение проблем при воссоздании данных из WAL-лога - при определённом стечении обстоятельств часть данных могла потеряться при выполнении операции VACUUM.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL 9.6.1, 9.5.5, 9.4.10, 9.3.15, 9.2.19 и 9.1.24
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 9.6
  4. OpenNews: Яндекс.Почта успешно мигрировала с Oracle на PostgreSQL
  5. OpenNews: Обновление PostgreSQL 9.5.3, 9.4.8, 9.3.13, 9.2.17 и 9.1.22
  6. OpenNews: Бета-выпуск СУБД PostgreSQL 9.6 с поддержкой распараллеливания запросов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql
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  • 1, Аноним, 11:03, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Чем лучше православного MySQL?
     
     
  • 2, XXX, 11:13, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Приучает к дисциплине и отучает г@внокодить...
     
     
  • 5, noname.htm, 12:10, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ахахах, нет. Не приучает. Даёт ещё больше возможностей городить х%#ню.
     
  • 3, Аноним, 11:29, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Какой он православный Он мертворожденный тормоз, особенно на innodb Конкурент ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Я, 11:37, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://grimoire.ca/mysql/choose-something-else
     

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