08.02.2017 23:32  Выпуск платформы для носимых устройств Android Wear 2.0

Компания Google представила Android Wear 2.0, редакцию платформы Android для носимых устройств, таких как умные часы. Платформа предоставляет механизмы для обмена и репликации данных между карманными и носимыми устройствами, систему управления голосом, средства для синхронизации уведомлений, возможности для обмена сообщениями и функции для занятия фитнесом.

В новой версии значительно переработан интерфейс, в котором учтены пожелания пользователей и разработчиков. Ключевым новшеством Android Wear 2.0 являются настраиваемые оболочки-циферблаты с поддержкой размещения виджетов. Задействована концепция Material Design, полностью переработаны система уведомлений и меню запуска приложений. Добавлена виртуальная клавиатура, реализована поддержка распознавания рукописного ввода, расширены средства голосового управления, интегрирован голосовой помощник ("Ok Google") и представлена упрощённая система быстрого ответа на сообщения.

Реализована возможность создания обособленных приложений для Android Wear, которые имеют прямой доступ к сети через Bluetooth, Wi-Fi или сети сотовой связи, без привязки к смартфону. Устанавливать подобные приложения можно напрямую из Google Play. В умных часах предусмотрена возможность использования собственного модуля сотовой связи. Первой моделью с таким модулем станут часы LG Watch Sport, которые также будут поставляться с GPS и пульсометром.