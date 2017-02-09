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08.02.2017 23:32  Выпуск платформы для носимых устройств Android Wear 2.0

Компания Google представила Android Wear 2.0, редакцию платформы Android для носимых устройств, таких как умные часы. Платформа предоставляет механизмы для обмена и репликации данных между карманными и носимыми устройствами, систему управления голосом, средства для синхронизации уведомлений, возможности для обмена сообщениями и функции для занятия фитнесом.

В новой версии значительно переработан интерфейс, в котором учтены пожелания пользователей и разработчиков. Ключевым новшеством Android Wear 2.0 являются настраиваемые оболочки-циферблаты с поддержкой размещения виджетов. Задействована концепция Material Design, полностью переработаны система уведомлений и меню запуска приложений. Добавлена виртуальная клавиатура, реализована поддержка распознавания рукописного ввода, расширены средства голосового управления, интегрирован голосовой помощник ("Ok Google") и представлена упрощённая система быстрого ответа на сообщения.

Реализована возможность создания обособленных приложений для Android Wear, которые имеют прямой доступ к сети через Bluetooth, Wi-Fi или сети сотовой связи, без привязки к смартфону. Устанавливать подобные приложения можно напрямую из Google Play. В умных часах предусмотрена возможность использования собственного модуля сотовой связи. Первой моделью с таким модулем станут часы LG Watch Sport, которые также будут поставляться с GPS и пульсометром.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/a...)
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  5. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
  6. OpenNews: Релиз мобильной платформы Android 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android, wear
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  • 1.1, Мемасик, 00:03, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Заряжать часы каждый день? Нет, спасибо.
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:08, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Часы с GPS и 3G нужно будет 3-4 раза в день заряжать
     
  • 1.3, Аноним, 00:56, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а нафига вообще часы,если мобильник есть?
     
     
  • 2.4, Ненужно, 01:05, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а нафига вообще мобильник, если часы есть?
     
  • 1.5, Отражение луны, 01:56, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Что бы тут нытики не несли - я пользуюсь, и это очень удобно.
     
     
  • 2.6, Аноним, 03:17, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И как оно, с чемоданом для аккумулятора ходить везде?
     
     
  • 3.7, klalafuda, 03:45, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    а неплохо, неплохо ходить. лишние постоянные 500 грамм на запястье и уже через месяц руку не узнать. никакого фитнеса не нужно.
     

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