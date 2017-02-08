08.02.2017 21:54  Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish

Руководитель компании Jolla опубликовал обзор достижений 2016 года и планов на 2017 год. Среди намеченных событий отмечается намерение открыть в ближайшие месяцы исходные тексты штатных мобильных приложений и интерфейса пользователя платформы Sailfish. Напомним, что несмотря на то, что Sailfish использует наработки ряда свободных проектов, таких как ядро Linux, графический стек на базе Wayland, библиотеку Qt5, системное окружение Mer (форк MeeGo) и пакеты Mer-дистрибутива Nemo, проприетарными остаются пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных.



