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08.02.2017 21:54  Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish

Руководитель компании Jolla опубликовал обзор достижений 2016 года и планов на 2017 год. Среди намеченных событий отмечается намерение открыть в ближайшие месяцы исходные тексты штатных мобильных приложений и интерфейса пользователя платформы Sailfish. Напомним, что несмотря на то, что Sailfish использует наработки ряда свободных проектов, таких как ядро Linux, графический стек на базе Wayland, библиотеку Qt5, системное окружение Mer (форк MeeGo) и пакеты Mer-дистрибутива Nemo, проприетарными остаются пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/letter-...)
  2. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish одобрена для госучреждений и госкорпораций РФ
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.0.2
  4. OpenNews: Jolla лицензировала ОС Sailfish российской компании "Открытая мобильная платформа"
  5. OpenNews: Компания Jolla свернула проект по производству планшета на базе платформы Sailfish
  6. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish 2.0 доступна для ознакомительного использования
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: sailfish, jolla
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  • 1, Аноним, 22:01, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Жаль никто не оценит, т к в могиле ваши сорцы не рассмотреть.
     
  • 2, Аноним, 22:01, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну вот как откроют - так пусть и приходят. А то у меня дежавю.
     
  • 3, Googlebot Серёженьки, 22:07, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Too little, too late.
     
  • 4, Аноним, 22:08, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну и зачем это нужно, когда есть полностью открытый AOSP?
     
  • 5, th3m3, 22:19, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Они ещё живы?
     

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