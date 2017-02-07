07.02.2017 18:25  Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-15

Компания Canoniсal опубликовала обновление прошивки OTA-15 (over-the-air) для смартфонов и планшетов на базе платформы Ubuntu Touch. Обновление автоматически будет доставлено пользователям смартфонов Meizu MX4/PRO 5, Nexus 4, Nexus 7 и Bq Aquaris E5/E4.5/M10, укомплектованных прошивкой на базе Ubuntu. С момента прошлого выпуска список поддерживаемых устройств не изменился.

Выпуск позиционируется как обновление с устранением ошибок и проблем с безопасностью. Web-движок Oxide (предоставляет QtQuick WebView на базе ChromiumOxide) обновлён до версии 1.19.7. Во встроенном web-браузере решены проблемы с загрузкой некоторых страниц и переходом в спящий режим во время воспроизведения видео и звука. На устройствах BQ E5 решены проблемы с инвертированием передней камеры.

Отмечается, что скорее всего следующие выпуски также будут содержать только важные исправления и это будет продолжаться до готовности платформы Ubuntu Personal, которая придёт на смену Ubuntu Touch (Ubuntu Personal использует для поставки приложений технологию Snap, а Ubuntu Touch - пакеты в формате Click).



