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07.02.2017 18:25  Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-15

Компания Canoniсal опубликовала обновление прошивки OTA-15 (over-the-air) для смартфонов и планшетов на базе платформы Ubuntu Touch. Обновление автоматически будет доставлено пользователям смартфонов Meizu MX4/PRO 5, Nexus 4, Nexus 7 и Bq Aquaris E5/E4.5/M10, укомплектованных прошивкой на базе Ubuntu. С момента прошлого выпуска список поддерживаемых устройств не изменился.

Выпуск позиционируется как обновление с устранением ошибок и проблем с безопасностью. Web-движок Oxide (предоставляет QtQuick WebView на базе ChromiumOxide) обновлён до версии 1.19.7. Во встроенном web-браузере решены проблемы с загрузкой некоторых страниц и переходом в спящий режим во время воспроизведения видео и звука. На устройствах BQ E5 решены проблемы с инвертированием передней камеры.

Отмечается, что скорее всего следующие выпуски также будут содержать только важные исправления и это будет продолжаться до готовности платформы Ubuntu Personal, которая придёт на смену Ubuntu Touch (Ubuntu Personal использует для поставки приложений технологию Snap, а Ubuntu Touch - пакеты в формате Click).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.launchpad.net/ub...)
  2. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-14
  3. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-13
  4. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-12
  5. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-11
  6. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ota, ubuntu, phone
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  • 1, Аноним, 19:25, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто использует на нехусе7, gps работает?
     
  • 2, Краказябр, 19:47, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > С момента прошлого выпуска список поддерживаемых устройств не изменился.

    печаль

     

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