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07.02.2017 10:32  Компания Intel сертифицировала в Khronos Group поддержку OpenGL 4.5 в Linux-драйверах

Компания Intel объявила об успешной сертификации в Khronos Group реализации графических API OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.0 в своих открытых драйверах для Linux. После проверки соответствия представленных открытых реализаций на предмет соответствия требованиям стандартов Linux-драйверы Intel были добавлены в список продуктов, официально совместимых с OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.0. Тестирование проведено с использованием Mesa 13 и DRM-компонентов (Direct Rendering Manager) ядер Linux 4.8 и 4.9.

  1. Главная ссылка к новости (https://01.org/linuxgraphics/b...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 13.0.0 с поддержкой OpenGL 4.5
  3. OpenNews: В Mesa реализована поддержка OpenGL 4.5 для драйвера i965
  4. OpenNews: Google открыл код SwiftShader, программной реализации OpenGL ES и Direct3D 9
  5. OpenNews: Компания Intel представила OpenSWR, систему программной отрисовки OpenGL
  6. OpenNews: Выпуск спецификации OpenGL 4.5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opengl, intel, mesa
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  • 1.1, Анон007, 10:39, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Intel - молодцы! Горжусь ими!
     
     
  • 2.2, grsec, 10:52, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Какое ты имеешь отношение к ним, если гордишься?
     
     
  • 3.3, Анон007, 10:55, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Самое прямое, но я тебе не скажу
     
     
  • 4.4, grsec, 10:58, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Самое прямое, но я тебе не скажу

    Не читал, но одобряю.

     
  • 4.5, rshadow, 11:12, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Судя по нику ты их "дом секреты шатал".
     
  • 3.7, Аноним, 11:56, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Акций купил, мб?
     
     
  • 4.8, A.Stahl, 12:02, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >мб

    Э, гхм... миллибит? Миллибит акций?

     
  • 2.6, Аноним, 11:39, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ты главное блобы от интеля не забывай ставить и железо регулярно обновлять, патр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, IB, 12:04, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Байкал" уже куплен?
     
     
  • 4.12, Аноним, 12:46, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, полторашка от Черноголовки :)
     
     
  • 5.16, Анончик, 13:14, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дельная вещь! Черноголовка-то.
     
  • 1.10, алекс, 12:16, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё движется к тому, что блобные драйвера станут мало кому нужны.
     
     
  • 2.11, XXXasd, 12:25, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а сейчас как по твоему?
     
  • 1.13, Аноним, 12:48, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А их драйвера разве на всех видяхах поддерживают OpenGL 4 5, OpenGL ES 3 2 и Vul... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 12:49, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenGL 4.5 и Vulkan на встроенном в чипсет lenovo T500 видео заведутся?
     
  • 1.15, Аноним, 12:52, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели на i3 Arrandale будет vulcan?
     

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