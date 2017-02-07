07.02.2017 10:32  Компания Intel сертифицировала в Khronos Group поддержку OpenGL 4.5 в Linux-драйверах

Компания Intel объявила об успешной сертификации в Khronos Group реализации графических API OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.0 в своих открытых драйверах для Linux. После проверки соответствия представленных открытых реализаций на предмет соответствия требованиям стандартов Linux-драйверы Intel были добавлены в список продуктов, официально совместимых с OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.0. Тестирование проведено с использованием Mesa 13 и DRM-компонентов (Direct Rendering Manager) ядер Linux 4.8 и 4.9.



