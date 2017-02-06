06.02.2017 19:18  Проект RethinkDB выкуплен для передачи сообществу

Организация CNCF (Cloud Native Computing Foundation) выкупила права на исходные тексты СУБД RethinkDB и передала проект под покровительство организации Linux Foundation. Перед передачей код был переведён с копилефт лицензии AGPLv3 на пермиссивную лицензию Apache 2.0. Передача осуществлена в рамках предпринятой бывшими разработчиками RethinkDB инициативы по передаче сообществу управления над проектом.

Напомним, что компания RethinkDB, развивающая одноимённую СУБД, в октябре объявила о прекращении своей деятельности, после чего судьба проекта оставалась неопределённой. В развитие RethinkDB было инвестировано более 12 миллионов долларов и семь лет разработки, но компания не смогла наладить устойчивый бизнес и вынуждена была закрыться. При этом решения на базе СУБД RethinkDB были внедрены во многих крупных компаниях, входящих в список Fortune 500, и известных организациях, включая NASA, Министерство обороны США, GM, Jive, Platzi, Distractify и Matters Media.

После закрытия компании RethinkDB, заинтересованные в проекте лица выразили желание финансово поддержать продолжение разработки и пожертвовали суммы, позволившие собрать 25 тысяч долларов на покупку прав на код и на торговую марку RethinkDB. Подобный интерес к проекту также позволил сохранить команду разработчиков, не прерывать процесс разработки и сохранить в строю элементы инфраструктуры, такие как сайт и репозиторий. В рассмотрении находится новая модель управления проектом, гарантом воплощения которой станет организация Linux Foundation.

Благодаря содействию организации CNCF права на код переданы сообществу и теперь не зависят от конкретной компании. Также произведена смена лицензии проекта на Apache 2.0, которая по сравнению c AGPL не требует возвращения внесённых в код изменений и позволяет создавать коммерческие web-сервисы на основе RethinkDB, что позволит привлечь интерес компаний к участию в разработке проекта. Через несколько дней ожидается выпуск релиза RethinkDB 2.4, а также корректирующего обновления 2.3.6.

СУБД RethinkDB относится к документо-ориентированным системам, обеспечивает хранение данных в формате JSON и предоставляет специализированный язык запросов ReQL с возможностью использования в запросах кода на JavaScript. Для отслеживания изменений RethinkDB позволяет обойтись без традиционной модели "запрос-ответ", предлагая вместо этого систему подписки на изменения (push-архитектура), т.е. имеется возможность отправить запрос один раз и в live-режиме непрерывно получать информацию об изменении связанных с ним результатов. RethinkDB также предоставляет встроенные возможности для кэширования запросов и создания кластерных конфигураций с поддержкой шардинга данных, асинхронной и синхронной репликации.

Не сбрасывается со счетов и другой проект компании RethinkDB - web-платформа Horizon, которая позиционируется как открытая альтернатива сервису Google Firebase. Horizon реализует серверный бэкенд на базе RethinkDB и Node.js, предоставляющий API для использования в web-приложениях, включающий средства для работы с данными, аутентификации, разграничения доступа, управления пользователями и т.п. Подробности о дальнейшей судьбе Horizon планируется опубликовать в ближайшие дни.



