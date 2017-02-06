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06.02.2017 19:18  Проект RethinkDB выкуплен для передачи сообществу

Организация CNCF (Cloud Native Computing Foundation) выкупила права на исходные тексты СУБД RethinkDB и передала проект под покровительство организации Linux Foundation. Перед передачей код был переведён с копилефт лицензии AGPLv3 на пермиссивную лицензию Apache 2.0. Передача осуществлена в рамках предпринятой бывшими разработчиками RethinkDB инициативы по передаче сообществу управления над проектом.

Напомним, что компания RethinkDB, развивающая одноимённую СУБД, в октябре объявила о прекращении своей деятельности, после чего судьба проекта оставалась неопределённой. В развитие RethinkDB было инвестировано более 12 миллионов долларов и семь лет разработки, но компания не смогла наладить устойчивый бизнес и вынуждена была закрыться. При этом решения на базе СУБД RethinkDB были внедрены во многих крупных компаниях, входящих в список Fortune 500, и известных организациях, включая NASA, Министерство обороны США, GM, Jive, Platzi, Distractify и Matters Media.

После закрытия компании RethinkDB, заинтересованные в проекте лица выразили желание финансово поддержать продолжение разработки и пожертвовали суммы, позволившие собрать 25 тысяч долларов на покупку прав на код и на торговую марку RethinkDB. Подобный интерес к проекту также позволил сохранить команду разработчиков, не прерывать процесс разработки и сохранить в строю элементы инфраструктуры, такие как сайт и репозиторий. В рассмотрении находится новая модель управления проектом, гарантом воплощения которой станет организация Linux Foundation.

Благодаря содействию организации CNCF права на код переданы сообществу и теперь не зависят от конкретной компании. Также произведена смена лицензии проекта на Apache 2.0, которая по сравнению c AGPL не требует возвращения внесённых в код изменений и позволяет создавать коммерческие web-сервисы на основе RethinkDB, что позволит привлечь интерес компаний к участию в разработке проекта. Через несколько дней ожидается выпуск релиза RethinkDB 2.4, а также корректирующего обновления 2.3.6.

СУБД RethinkDB относится к документо-ориентированным системам, обеспечивает хранение данных в формате JSON и предоставляет специализированный язык запросов ReQL с возможностью использования в запросах кода на JavaScript. Для отслеживания изменений RethinkDB позволяет обойтись без традиционной модели "запрос-ответ", предлагая вместо этого систему подписки на изменения (push-архитектура), т.е. имеется возможность отправить запрос один раз и в live-режиме непрерывно получать информацию об изменении связанных с ним результатов. RethinkDB также предоставляет встроенные возможности для кэширования запросов и создания кластерных конфигураций с поддержкой шардинга данных, асинхронной и синхронной репликации.

Не сбрасывается со счетов и другой проект компании RethinkDB - web-платформа Horizon, которая позиционируется как открытая альтернатива сервису Google Firebase. Horizon реализует серверный бэкенд на базе RethinkDB и Node.js, предоставляющий API для использования в web-приложениях, включающий средства для работы с данными, аутентификации, разграничения доступа, управления пользователями и т.п. Подробности о дальнейшей судьбе Horizon планируется опубликовать в ближайшие дни.

  1. Главная ссылка к новости (https://rethinkdb.com/blog/ret...)
  2. OpenNews: Объявлено о закрытии компании, развивающей СУБД RethinkDB и web-платформу Horizon
  3. OpenNews: Проект RethinkDB представил Horizon, открытую альтернативу Firebase
  4. OpenNews: Выпуск СУБД RethinkDB 2.3
  5. OpenNews: Выпуск СУБД RethinkDB 2.1
  6. OpenNews: Выпуск СУБД RethinkDB 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rethinkdb
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  • 1.1, Аноним, 20:16, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    мы поверим в дальнейшее развитие проекта когда появятся свежие коммиты
     
     
  • 2.2, Аноним, 20:23, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А они никуда и не исчезали https://github.com/rethinkdb/rethinkdb/commits/next
     
  • 1.3, A.Stahl, 20:25, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    "12 миллионов долларов и семь лет разработки" они делали то, что обошлось "25 тысяч долларов на покупку прав на код и на торговую марку RethinkDB".
     
  • 1.4, Michael Shigorin, 20:31, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Перед передачей код был переведён с копилефт лицензии AGPLv3
    > на пермиссивную лицензию Apache 2.0

    Пришлось перечитать, что не в апачемогильник.  Ну что ж, посмотрим.

     
  • 1.6, chinarulezzz, 20:44, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >произведена смена лицензии проекта на Apache 2.0, которая по сравнению c AGPL не требует возвращения внесённых в код изменений ..., что позволит привлечь интерес компаний к участию в разработке проекта.

    Странно, учитывая https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45038

    """
    Выбор GPL позволил предотвратить фрагментацию проекта, стимулировал к открытию разработок и сплотил различные компании, в том числе те, которые в случае разрешительной лицензии склонны развивать собственные закрытые ответвления. По словам Линуса, даже несмотря на разногласия во взглядах с Фондом СПО, он и поныне остаётся приверженцем лицензии GPLv2 и не принимает лицензию BSD, которую считает хорошим выбором для тех, кому не важна дальнейшая судьба кода.
    """

     
  • 1.7, Аноним, 21:34, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хм, Хранение данных в формате JSON и специализированный язык запросов ReQL с во... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, name, 22:42, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >При этом решения на базе СУБД RethinkDB были внедрены во многих крупных компаниях, входящих в список Fortune 500, и известных организациях, включая NASA, Министерство обороны США, GM, Jive, Platzi, Distractify и Matters Media.

    Скорее просто не осилили в монетизацию.

     
     
  • 3.10, Санта, 23:13, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> не осилили в монетизацию

    Просто альтернатив настолько дахера, что шансов нет.

     
  • 1.9, яя, 22:58, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ReQL с возможностью использования в запросах кода на JavaScript

    о, мой мозг. закопуйте это. будет вырываться наружу - выстрелите из дробовика в голову.

     
     
  • 2.11, Санта, 23:15, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > мой мозг.  - выстрелите из дробовика

    К REST такие же сильные чувства?

    Чем популярные решения отличаются от «использования в запросах кода на JavaScript»?

    Я разницы не вижу никакой.

     

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