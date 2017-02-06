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06.02.2017 11:21  Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.1

Доступен релиз распределённой системы управления версиями Mercurial 4.1. Код Mercurial написан на языке Python (требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си) и распространяется под лицензией GPLv2+. Среди проектов, использующих Mercurial, можно выделить следующие: Mozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, NetBeans, OpenJDK, Nginx, Xine и W3C.

Основные изменения:

  • Представлен новый расширяемый API для подключения движков сжатия данных, позволяющий создавать расширения с поддержкой новых форматов сжатия;
  • В основной состав включен новый движок сжатия zstd, который собирается и используется по умолчанию во многих командах при работе поверх HTTP, если клиент и сервер поддерживают данный движок. Использование zstd позволяет на 60% снизить нагрузку на CPU на стороне сервера при выполнении операций, подобных "hg bundle".
  • По умолчанию для опции "--profile" задействована новая статистическая система профилирвания, снижающая накладные расходы и выдающая более точные результаты, чем встроенный в Python профилировщик cProfile;
  • Добавлена экспериментальная поддержка дополнительных возможностей из git-diff;
  • Реализована экспериментальная команда "hg debugupgraderepo", позволяющая на месте обновить рерозиторий до самой свежей версии формата хранилища;
  • Значительно увеличена производительность чтения отдельных записей revlog, что положительно сказалось на скорости сканирования изменений в больших репозиториях;
  • В два раза ускорена работа алгоритма определения различий содержимого, что привело к ускорению выполнения операций записи в репозиторий, таких как "hg commit".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mercurial-scm.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.0
  3. OpenNews: Facebook работает над реализацией сервера Mercurial на языке Rust
  4. OpenNews: Релиз распределённой системы управления версиями Mercurial 3.9
  5. OpenNews: Создатель системы управления версиями Mercurial передаёт проект в руки сообщества
  6. OpenNews: В Git и Mercurial устранена критическая уязвимость, проявляющаяся в Windows и OS X
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mercurial, cvs
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  • 1.1, Аноним, 11:47, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    читеры ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Штунц, 11:49, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что меня приятно поразило в Mercurial, так это возможность посмотреть что там в репозитории ДО pull'a. Мне этого иногда в git'e не хватает
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:54, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А чем git fetch не угодил?
     
  • 2.4, Человектапок, 11:54, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А разве git fetch -- это не оно?
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:14, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, не оно. Но отчасти заменит.
     
     
  • 4.9, Аноним, 12:21, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дык а в чём проблема git fetch -нул и сравнивай себе спокойно git diff mybran... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 12:05, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Давайте разведём ветку конструктивного холиср0ча между сабжем и его основным кон... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:09, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Неистово плюсую Самому мне всё равно лениво искать профиты меркуриала в сравнен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:18, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю. Даже если бы у него и были какие-то плюсы, сообщество выбрало git.
     
     
  • 4.12, mimocrocodile, 12:57, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас не холиср0ч, а circlejerk получился
     
     
  • 5.13, Аноним, 12:59, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да я сам возмущён до глубины души.
     

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