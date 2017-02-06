06.02.2017 11:21  Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.1

Доступен релиз распределённой системы управления версиями Mercurial 4.1. Код Mercurial написан на языке Python (требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си) и распространяется под лицензией GPLv2+. Среди проектов, использующих Mercurial, можно выделить следующие: Mozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, NetBeans, OpenJDK, Nginx, Xine и W3C. Основные изменения: Представлен новый расширяемый API для подключения движков сжатия данных, позволяющий создавать расширения с поддержкой новых форматов сжатия;

В основной состав включен новый движок сжатия zstd, который собирается и используется по умолчанию во многих командах при работе поверх HTTP, если клиент и сервер поддерживают данный движок. Использование zstd позволяет на 60% снизить нагрузку на CPU на стороне сервера при выполнении операций, подобных "hg bundle".

По умолчанию для опции "--profile" задействована новая статистическая система профилирвания, снижающая накладные расходы и выдающая более точные результаты, чем встроенный в Python профилировщик cProfile;

Добавлена экспериментальная поддержка дополнительных возможностей из git-diff;

Реализована экспериментальная команда "hg debugupgraderepo", позволяющая на месте обновить рерозиторий до самой свежей версии формата хранилища;

Значительно увеличена производительность чтения отдельных записей revlog, что положительно сказалось на скорости сканирования изменений в больших репозиториях;

В два раза ускорена работа алгоритма определения различий содержимого, что привело к ускорению выполнения операций записи в репозиторий, таких как "hg commit".



