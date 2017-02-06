06.02.2017 10:05  Debian 9.0 "Stretch" перешёл на стадию заморозки перед релизом

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|2.4, Аноним, 10:25, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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1. А зачем sudoers из коробки? А кто должен(или не должен) входить в группу?
2. А перейти по ссылке и посмотреть? А прочитать как построен процесс? А почему "недоумков" не отлучают от интернета?
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|3.14, freehck, 11:09, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Файрфокс там esr старый как ховно мамонта,
Debian Mozilla Team рекомендует ставить firefox из бэкпортов
> тандербёрда нету (он там брендированный какой-то)
Debian уважает бренды.
> пакеты старые при старые
Переходите на Testing.
> Только для серверов и подходит.
Debian на рабочей тачке 8 лет, полёт нормальный.
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|3.16, ryoken, 11:15, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Дебиан вообще один большой костыль. Файрфокс там esr старый как ховно мамонта,
> тандербёрда нету (он там брендированный какой-то), пакеты старые при старые.
> Только для серверов и подходит.
Firefox в нативном виде там вообще недавно всплыл, до того был Iceweasel. Тандербёрд есть, только его зовут IceDove (недавно с удивлением обнаружил, что у меня некоторые ящики почту хранят аж с 2007 года :D ). Для не старых пакетов подключаем testing\unstable\experimental и радуемся :). (Ну тут возможны сеансы забегов по граблям :D ).
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|2.10, freehck, 11:02, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Сразу из коробки нет sudoers. Чтобы поставить надо рутиться.
А кроме sudo есть ещё команда su.
> Вот зачем эти все линуксы, если они из коробки сырые.
Они из коробки - конструкторы. И всегда были. Кроме слаки, пожалуй.
> 275 ошибок? В чем?
В пакетах.
> В чужом опенсорсе или в ядре?
Да.
> И как вы их исправлять собираетесь если это чужой код?
К пакетам можно прикладывать свои патчи.
> Ах, 275 ошибок в своём коде?
Эээ... Нет?
> А где в дистре свой код?
Много где. Ну, например правила сборки пакетов в debian/rules подойдут?
> Его там и не должно быть.
Да ладно? O_o
> Тогда где ошибки-то? :-)
"Здесь ошибки есть? Нет! А там ошибки есть? Нет! Нигде ошибок нет!" :)
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|3.20, Анонимум, 11:21, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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У вас, дядя, железное терпение, разбирать по пунктам чьи-то глупости. Вы хороший человек, что в интернете редкость. Да и в жизни становится так же постепенно.
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|3.18, Васякот, 11:17, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Возвыситься? Это об этом думают аноны, когда видят упоминание про генту что-ли? Или о каком возвышении речь? Цифра 400 приведена лишь для примера. Может быть кому-то будет интересно. Если в лагере хейтеров системанды станет больше людей, я буду очень рад. А тупым анонам за всех говорить все равно не запретишь, так что пеши исчо.
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|5.29, Гость, 12:05, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ты мейнтейнер? Нет? Тогда как можешь так уверенно заявлять, что там нет системд? Или версия с номером 44 для тебя не аргумент? Вообще удивляет "логика" таких заявлений - "производитель" заявляет о наличии, а ты - отметаешь. В школе этому учат?
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|2.22, Andrey Mitrofanov, 11:36, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Когда пришло время переходить на Wheezy, оказалось, что системанда в нем прочно
> засела. Пришлось искать что-то без этой манды. Выбрал gentoo.
Вот сразу фактические ошибочки (нет, какое там "неплохое знание дебьяна", да!) -- и весь "запал за генту" превращается в б---- обыкновенную форумную.
//Я-таки фактонаполню: s-d прибивали гвоздями в Jessie aka 8.x, в Wheezy aka 7.xx [теперь-пока LTS] s-d есть, но [прочти, ладно] никому не нужен, даже ~bpo.
Source Package systemd
wheezy (admin): 44-11+deb7u5 [security]
wheezy-backports (misc): 204-14~bpo70+1
jessie (admin): 215-17+deb8u6
jessie-backports (misc): 230-7~bpo8+2
>Да, даже
> неплохое знание дебьяна не дало возможности быстро въехать в процесс, но
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|3.25, Sunderland93, 11:50, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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У меня на этом ядре ожил Bluetooth-донгл, который был сломан если не ошибаюсь с ядра 3.16. Так что всё наоборот хорошо. Правда я надеялся что 4.10 войдёт (что его объявят LTS)
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|2.21, Анонимум, 11:23, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Ядро 4.9 таки пихнули в него. Прощай дебиан.
А почему бы не пихнуть, если это было до заморозки? Сейчас тестить начнут, если что выловят - исправят или откатятся.
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|6.37, Andrey Mitrofanov, 13:04, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>>многим бы облегчило жизнь.
>>_не_многие облегчатся
> Многие забывают что многие разработчики смотрят (по тем или иным причинам) на
> ПО. И ядро используемое в debian по умолчанию многих разработчиков отпугнёт
> от использования новых фич из новых ядер.
Тех _не_многих непуганых разработчикоов прикладного ПО, которые смотрят на "новые фичи" в ядрах Торвальдс & Ларабель ко. и всё ещё не слышали про Новую Методу Разработки ТМ оного ядра, должно бы пугать совсем не ядро Debian-а...
---"Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, - произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения." --Н.В.Гоголь
>Просто что-бы не заморачиваться проверками поддерживаемых "Фич".
> При этом неважно какая версия будет в backports.
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