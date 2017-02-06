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06.02.2017 10:05  Debian 9.0 "Stretch" перешёл на стадию заморозки перед релизом

Разработчики проекта Debian сообщили о переводе пакетной базы Debian 9.0 "Stretch" на стадию заморозки, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing остановлен и начался этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. В особых случаях пакеты из unstable могут быть перенесены вручную, но для этого требуется получение одобрения от команды, ответственной за подготовку релиза.

В настоящее время насчитывается 275 критических ошибок, блокирующих релиз (в момент заморозки Debian 8 таких ошибок было около 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 9.0 ожидается в конце весны или летом.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 9
  3. OpenNews: Инсталлятор Debian 9 перешёл на стадию кандидата в релизы
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Debian 9 "Stretch" перешёл на первую стадию заморозки пакетной базы
  6. OpenNews: В Debian 9 "Stretch" прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 10:18, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Уже ждём :)
     
  • 1.2, Аноним, 10:22, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –20 +/
    Поставил дебиан8 Сразу из коробки нет sudoers Чтобы поставить надо рутиться М... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:25, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    1. А зачем sudoers из коробки? А кто должен(или не должен) входить в группу?
    2. А перейти по ссылке и посмотреть? А прочитать как построен процесс? А почему "недоумков" не отлучают от интернета?
     
     
  • 3.7, Гость, 10:33, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А вот этого мы не знаем почему у тебя Интернет до сих пор есть.
     
  • 2.6, Ан, 10:30, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Дебиан вообще один большой костыль Файрфокс там esr старый как ховно мамонта, т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, A.Stahl, 10:38, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    >Дебиан ... костыль. ... Только для серверов и подходит.

    Удивительная фраза. Завораживающая.

     
  • 3.14, freehck, 11:09, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Файрфокс там esr старый как ховно мамонта,

    Debian Mozilla Team рекомендует ставить firefox из бэкпортов

    > тандербёрда  нету (он там брендированный какой-то)

    Debian уважает бренды.

    > пакеты старые при старые

    Переходите на Testing.

    > Только для серверов и подходит.

    Debian на рабочей тачке 8 лет, полёт нормальный.

     
  • 3.16, ryoken, 11:15, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Дебиан вообще один большой костыль. Файрфокс там esr старый как ховно мамонта,
    > тандербёрда  нету (он там брендированный какой-то), пакеты старые при старые.
    > Только для серверов и подходит.

    Firefox в нативном виде там вообще недавно всплыл, до того был Iceweasel. Тандербёрд есть, только его зовут IceDove (недавно с удивлением обнаружил, что у меня некоторые ящики почту хранят аж с 2007 года :D ). Для не старых пакетов подключаем testing\unstable\experimental и радуемся :). (Ну тут возможны сеансы забегов по граблям :D ).

     
  • 2.10, freehck, 11:02, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Сразу из коробки нет sudoers. Чтобы поставить надо рутиться.

    А кроме sudo есть ещё команда su.

    > Вот зачем эти все линуксы, если они из коробки сырые.

    Они из коробки - конструкторы. И всегда были. Кроме слаки, пожалуй.

    > 275 ошибок? В чем?

    В пакетах.

    > В чужом опенсорсе или в ядре?

    Да.

    > И как вы их исправлять собираетесь если это чужой код?

    К пакетам можно прикладывать свои патчи.

    > Ах, 275 ошибок в своём коде?

    Эээ... Нет?

    > А где в дистре свой код?

    Много где. Ну, например правила сборки пакетов в debian/rules подойдут?

    > Его там и не должно быть.

    Да ладно? O_o

    > Тогда где ошибки-то? :-)

    "Здесь ошибки есть? Нет! А там ошибки есть? Нет! Нигде ошибок нет!" :)

     
     
  • 3.20, Анонимум, 11:21, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    У вас, дядя, железное терпение, разбирать по пунктам чьи-то глупости. Вы хороший человек, что в интернете редкость. Да и в жизни становится так же постепенно.
     
     
  • 4.24, Гость, 11:48, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты о себе? Не льсти.
     
  • 1.9, Васякот, 10:56, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Когда пришло время переходить на Wheezy, оказалось, что системанда в нем прочно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:08, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ваши 400 торрентов всех сильно волнуют, приложите список, что-бы ещё больше возв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Васякот, 11:17, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Возвыситься? Это об этом думают аноны, когда видят упоминание про генту что-ли? Или о каком возвышении речь? Цифра 400 приведена лишь для примера. Может быть кому-то будет интересно. Если в лагере хейтеров системанды станет больше людей, я буду очень рад. А тупым анонам за всех говорить все равно не запретишь, так что пеши исчо.
     
  • 2.15, freehck, 11:13, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Когда пришло время переходить на Wheezy, оказалось, что системанда в нем прочно засела.

    "Системанды" вообще не было во времена Wheezy.

     
     
  • 3.19, Васякот, 11:20, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Jessie конечно же. Вот я любимую семерочку оболгал нечаянно.
     
  • 3.26, Гость, 11:52, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты серьезно в этом уверен? А здесь http://distrowatch.com/table.php?distribution=debian тогда что?
     
     
  • 4.28, ы, 12:01, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это она там была формально, не из коробки. 44 версия, лол
     
     
  • 5.29, Гость, 12:05, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты мейнтейнер? Нет? Тогда как можешь так уверенно заявлять, что там нет системд? Или версия с номером 44 для тебя не аргумент? Вообще удивляет "логика" таких заявлений - "производитель" заявляет о наличии, а ты - отметаешь. В школе этому учат?
     
     
  • 6.30, Васякот, 12:09, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да пусть кто-хочет заявляет что угодно. Сам то 7ку ставил? Нет? Ну а чего надрываешься тогда?
     
     
  • 7.35, Гость, 12:52, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аргумент школьника.
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov, 11:36, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Когда пришло время переходить на Wheezy, оказалось, что системанда в нем прочно
    > засела. Пришлось искать что-то без этой манды. Выбрал gentoo.

    Вот сразу фактические ошибочки (нет, какое там "неплохое знание дебьяна", да!) -- и весь "запал за генту" превращается в б---- обыкновенную форумную.

    //Я-таки фактонаполню: s-d прибивали гвоздями в Jessie aka 8.x, в Wheezy aka 7.xx [теперь-пока LTS] s-d есть, но [прочти, ладно] никому не нужен, даже ~bpo.

    Source Package systemd
        wheezy (admin): 44-11+deb7u5 [security]
        wheezy-backports (misc): 204-14~bpo70+1
        jessie (admin): 215-17+deb8u6
        jessie-backports (misc): 230-7~bpo8+2

    >Да, даже
    > неплохое знание дебьяна не дало возможности быстро въехать в процесс, но

     
     
  • 3.23, Васякот, 11:43, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Андрейка, ты вроде не дурак. Читай комменты сначала. Перепутал я названия, каюсь.
     
     
  • 4.36, Гость, 12:53, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О тебе так нельзя сказать.
     
  • 1.12, Аноним, 11:07, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Ядро 4.9 таки пихнули в него. Прощай дебиан.
     
     
  • 2.17, ryoken, 11:16, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Ядро 4.9 таки пихнули в него. Прощай дебиан.

    А что с ним не так? (надо попытаться дома на стандартном запустить вместо liquorix-а)

     
     
  • 3.25, Sunderland93, 11:50, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня на этом ядре ожил Bluetooth-донгл, который был сломан если не ошибаюсь с ядра 3.16. Так что всё наоборот хорошо. Правда я надеялся что 4.10 войдёт (что его объявят LTS)
     
  • 3.27, Andrey Mitrofanov, 11:55, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Ядро 4.9 таки пихнули в него. Прощай дебиан.
    > А что с ним не так? (надо попытаться дома на стандартном запустить
    > вместо liquorix-а)

    Они изволють полагеть, что это би-и-исплатный Debian им "загрузочку" сломал, а не Intel и Microsoft с подельникаами, которым они изволили-с _денег_ дать за свои матерь-доски с ноте-буками.

    [I]Смелый, самостоятельный выбор!![/I] Свобода воли и мнения, да.

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110316.html#25
    <осторожно ссылка="содержит сарказм"> http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110316.html#20

     
  • 2.21, Анонимум, 11:23, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Ядро 4.9 таки пихнули в него. Прощай дебиан.

    А почему бы не пихнуть, если это было до заморозки? Сейчас тестить начнут, если что выловят - исправят или откатятся.

     
     
  • 3.31, Аноним, 12:12, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он сожалеет о непопадании 4.10, что многим бы облегчило жизнь.
     
     
  • 4.33, Andrey Mitrofanov, 12:34, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >4.10, что многим бы облегчило жизнь.

    Эти _не_многие облегчатся трудами Kenshi Muto сана... Может быть... Или кого другого, кто  на эту "очень нужную" "очень многим" ----ю потратит "немного" времени. Потом, может быть.

    Просто надо "немного" подождать.  ---http://kmuto.jp/debian/d-i/ .  http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/?C=M;O=D . ...

     
     
  • 5.34, Аноним, 12:44, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже как-то писал, повторюсь Многие забывают что многие разработчики смотрят по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.37, Andrey Mitrofanov, 13:04, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>>многим бы облегчило жизнь.
    >>_не_многие облегчатся
    > Многие забывают что многие разработчики смотрят (по тем или иным причинам) на
    > ПО. И ядро используемое в debian по умолчанию многих разработчиков отпугнёт
    > от использования новых фич из новых ядер.

    Тех _не_многих непуганых разработчикоов прикладного ПО, которые смотрят на "новые фичи" в ядрах Торвальдс & Ларабель ко. и всё ещё не слышали про Новую Методу Разработки ТМ оного ядра, должно бы пугать совсем не ядро Debian-а...

    ---"Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, - произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения." --Н.В.Гоголь

    >Просто что-бы не заморачиваться проверками поддерживаемых "Фич".
    > При этом неважно какая версия будет в backports.

     
  • 1.32, Аноним, 12:33, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Радость будет недолгой - до первых граблей Вроде как есть бэкпорты, но там р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, H2O, 13:24, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно привить Gen "too")
     

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