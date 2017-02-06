06.02.2017 10:05  Debian 9.0 "Stretch" перешёл на стадию заморозки перед релизом

> Сразу из коробки нет sudoers. Чтобы поставить надо рутиться. А кроме sudo есть ещё команда su. > Вот зачем эти все линуксы, если они из коробки сырые. Они из коробки - конструкторы. И всегда были. Кроме слаки, пожалуй. > 275 ошибок? В чем? В пакетах. > В чужом опенсорсе или в ядре? Да. > И как вы их исправлять собираетесь если это чужой код? К пакетам можно прикладывать свои патчи. > Ах, 275 ошибок в своём коде? Эээ... Нет? > А где в дистре свой код? Много где. Ну, например правила сборки пакетов в debian/rules подойдут? > Его там и не должно быть. Да ладно? O_o > Тогда где ошибки-то? :-) "Здесь ошибки есть? Нет! А там ошибки есть? Нет! Нигде ошибок нет!" :)

