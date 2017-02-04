03.02.2017 23:57  Статус разработки Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6

Проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов, опубликовал сведения о состоянии разработки выпуска Replicant 6.0, построенного на кодовой базе CyanogenMod 13.0, в свою очередь основанной на Android 6. В дальнейшем, разработка перейдёт на использование проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod. Напомним, что последний стабильный выпуск Replicant базируется на платформе Android 4.2. Из последних достижений отмечается: В дополнение к у Samsung Galaxy S3 добавлена поддержка смартфона Galaxy S2;

Реализована базовая функциональность для платформы GTA04, на которой построен свободный коммуникатор Neo900;

В качестве альтернативного решения для обеспечения работы Replicant на устройствах с беспроводными чипами для которых нет свободных драйверов, предоставлена поддержка внешних WiFi-карт на базе чипов AR9271, подключаемых через кабель USB OTG;

Ведётся работа по обеспечению поддержки ускорения отрисовки графики. В качестве альтернативы системе программного рендеринга платформы Android предоставлена поддержка использования llvmpipe от проекта Mesa, который работает медленнее решения от Android, но может использоваться для запуска приложений, несовместимых с программной отрисовкой Android (например, Firefox);

Система сборки переведена с Debian Jessie на Debian Stretch, в штатных репозиториях которого появились многие сборочные инструменты для Android;

Началась работа по переносу расширенных средств обеспечения безопасности из проекта CopperheadOS;

Ведётся работа по портированию Replicant 6.0 на новые устройства, такие как LTE-вариант Galaxy S3 (GT-I9305), и обеспечению поддержки 4G.



