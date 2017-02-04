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03.02.2017 23:57  Статус разработки Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6

Проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов, опубликовал сведения о состоянии разработки выпуска Replicant 6.0, построенного на кодовой базе CyanogenMod 13.0, в свою очередь основанной на Android 6. В дальнейшем, разработка перейдёт на использование проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod. Напомним, что последний стабильный выпуск Replicant базируется на платформе Android 4.2.

Из последних достижений отмечается:

  • В дополнение к у Samsung Galaxy S3 добавлена поддержка смартфона Galaxy S2;
  • Реализована базовая функциональность для платформы GTA04, на которой построен свободный коммуникатор Neo900;
  • В качестве альтернативного решения для обеспечения работы Replicant на устройствах с беспроводными чипами для которых нет свободных драйверов, предоставлена поддержка внешних WiFi-карт на базе чипов AR9271, подключаемых через кабель USB OTG;
  • Ведётся работа по обеспечению поддержки ускорения отрисовки графики. В качестве альтернативы системе программного рендеринга платформы Android предоставлена поддержка использования llvmpipe от проекта Mesa, который работает медленнее решения от Android, но может использоваться для запуска приложений, несовместимых с программной отрисовкой Android (например, Firefox);
  • Система сборки переведена с Debian Jessie на Debian Stretch, в штатных репозиториях которого появились многие сборочные инструменты для Android;
  • Началась работа по переносу расширенных средств обеспечения безопасности из проекта CopperheadOS;
  • Ведётся работа по портированию Replicant 6.0 на новые устройства, такие как LTE-вариант Galaxy S3 (GT-I9305), и обеспечению поддержки 4G.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.replicant.us/2017/...)
  2. OpenNews: Выпуск альтернативных Android-прошивок CyanogenMod 11.0 M8 и Replicant 4.2 0002
  3. OpenNews: Разработчики Replicant выявили бэкдор в смартфонах и планшетах Samsung Galaxy
  4. OpenNews: Выход Replicant 4.2, полностью свободной прошивки на основе Android
  5. OpenNews: Подготовлен второй прототип открытого коммуникатора Neo900
  6. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: replicant, android
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  • 1.1, Аноним, 00:09, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Статус разработки Replicant 6, полностью нерабочей прошивки на основе Android 6 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, vantoo, 00:34, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Полностью свободная, хоть и тормознутая, прошивка это вещь хорошая и нужная. Но пользоваться я ею, конечно, не буду.
     
     
  • 2.3, Я. Р. Ош, 00:47, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну теперь то точно авторы зарыдают, молодец, так держать!
     
  • 1.4, Аноним, 01:01, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В дополнение к у Samsung Galaxy S3 добавлена поддержка смартфона Galaxy S2 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Я. Р. Ош, 01:05, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Туранчокс
     
  • 1.6, Anonplus, 02:35, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели кто-то из идеологических соображений реально будет использовать со смартфоном внешние Wifi-карты?

    Я не осуждаю идеологию, но вот просто интересно, был ли хоть один такой реальный сценарий?

     
     
  • 2.7, Я. Р. Ош, 03:29, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Представь что тебе ответили "да", что изменится в твоей жизни?
    Представь что те, кто мог бы отвтетить "да", просто прошли мимо твоего поста и ты так о них не узнал и никогда не узнаешь, что изменится в твоей жизни?
    Может тебе пора заняться собой, сосредоточиться на своих делах? На том что для тебя важно и то что не зависит от мнения и влияния окружающих?
     

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