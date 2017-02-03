03.02.2017 21:10  Выпуск GNU wget 1.19

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|3.14, Я. Р. Ош, 00:44, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Сабж лучшая качалка.
Хрена с два. При редиректе пишет в файл с именем не конечным, а из начальной ссылки.
Та же проблема и с Content-Disposition
В этом плане aria2c уделывает его полностью
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|4.12, Я. Р. Ош, 00:15, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>у нормального человека читающего всё это сложится мнение, что раз противники этого "что-либо" настолько отталкивающие, то возможно это самое "что-либо" не такое уж и Г.
у вас очень странное представление о мотивации нормальных человеков
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|1.8, Magvegva, 23:46, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"Впрочем, в западных дистрибутивах актуальностью никогда не пахло" - да и ядро, явно пИсалось на России изначально? И никто не брал западные дистрибутивы за основу?
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|3.13, Я. Р. Ош, 00:38, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ядра тогда были медленные, только к концу ХХ века долетел.
Ядра не медленные, наоборот, со скоростью близкой к cветовой летели, просто много витков пришлось сделать. У Мюнгхаузена только щетина выросла, а вокруг уже двадцатый
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