03.02.2017 21:10  Выпуск GNU wget 1.19

Доступен релиз GNU Wget 1.19, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP и FTP. В новом выпуске: Реализована опция "--use-askpass=COMMAND", позволяющая запустить внешнее приложение для получения логина и пароля; Добавлена поддержка интернационализованных доменных имён (IDN), соответствующих спецификации IDNA2008 (например, домен.рф), через использование libidn2; Добавлена опция "--metalink-index=N", позволяющая обработать файлы, определённые в заголовке Metalink; При обработке файла Metalink обеспечена нормализация путей и вычисление безопасного пути. Например, будет удалён префикс диска для файлов Windows; Добавлена опция "--directory-prefix=" позволяющая при обработке файла Metalink определить начальную часть пути для загрузок; Добавлена опция "--trust-server-names", при указании которой имя целевого файла будет без изменений взято из файла Metalink, без использования вычисленного безопасного имени файла; При обработке файла Metalink теперь производится блокировка загрузки файлов, размер которых не совпадает со значением metalink:size; При обработке файла Metalink обеспечено создание родительских директорий для целевого файла; При рекурсивных загрузках применено добавление суффикса .tmp ко временным файлам, подлежащим удалению после обработки.



