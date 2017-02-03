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03.02.2017 21:10  Выпуск GNU wget 1.19

Доступен релиз GNU Wget 1.19, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP и FTP.

В новом выпуске:

  • Реализована опция "--use-askpass=COMMAND", позволяющая запустить внешнее приложение для получения логина и пароля;
  • Добавлена поддержка интернационализованных доменных имён (IDN), соответствующих спецификации IDNA2008 (например, домен.рф), через использование libidn2;
  • Добавлена опция "--metalink-index=N", позволяющая обработать файлы, определённые в заголовке Metalink;
  • При обработке файла Metalink обеспечена нормализация путей и вычисление безопасного пути. Например, будет удалён префикс диска для файлов Windows;
  • Добавлена опция "--directory-prefix=" позволяющая при обработке файла Metalink определить начальную часть пути для загрузок;
  • Добавлена опция "--trust-server-names", при указании которой имя целевого файла будет без изменений взято из файла Metalink, без использования вычисленного безопасного имени файла;
  • При обработке файла Metalink теперь производится блокировка загрузки файлов, размер которых не совпадает со значением metalink:size;
  • При обработке файла Metalink обеспечено создание родительских директорий для целевого файла;
  • При рекурсивных загрузках применено добавление суффикса .tmp ко временным файлам, подлежащим удалению после обработки.

    1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
    2. OpenNews: Выпуск GNU wget 1.18
    3. OpenNews: Выпуск GNU wget 1.17 с поддержкой FTPS и HSTS
    4. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.16 с устранением критической уязвимости
    5. OpenNews: Выпуск GNU wget 1.16.1
    6. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.15
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: wget
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  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name, 22:29, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Лучший браузер!
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 22:33, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    После telnet
     
  • 2.11, Ilya Indigo, 00:03, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вы с curl-ом, наверно, спутали.
    Сабж лучшая качалка.
     
     
  • 3.14, Я. Р. Ош, 00:44, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Сабж лучшая качалка.

    Хрена с два. При редиректе пишет в файл с именем не конечным, а из начальной ссылки.
    Та же проблема и с Content-Disposition
    В этом плане aria2c уделывает его полностью

     
     
  • 4.15, Ilya Indigo, 01:52, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Сабж лучшая качалка.
    > При редиректе пишет в файл с именем не конечным

    [code]wget -O <Желаемое имя качаемого файла>[/code]

     
  • 1.4, Michael Shigorin, 22:41, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    http://webery.altlinux.org/task/177632 :)
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:20, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Обновился, спасибо Кстати, в Альт обнова прилетела раньше, чем в пресловутую фе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Я. Р. Ош, 23:46, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    alt
    2017-02-03 21:39

    gentoo

    >net-misc/wget: Bump to version 1.19
    >Lars Wendler, Fri, 3 Feb 2017 20:24, commit 1ad0ee71

     
  • 3.9, Аноним, 23:58, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы точно противник systemd А то знаете ли, есть такой способ продвигать что-ли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Я. Р. Ош, 00:15, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >у нормального человека читающего всё это сложится мнение, что раз противники этого "что-либо" настолько отталкивающие, то возможно это самое "что-либо" не такое уж и Г.

    у вас очень странное представление о мотивации нормальных человеков

     
  • 1.8, Magvegva, 23:46, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "Впрочем, в западных дистрибутивах актуальностью никогда не пахло" - да и ядро, явно пИсалось на  России изначально? И никто не брал западные дистрибутивы за основу?
     
     
  • 2.10, A.Stahl, 23:58, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом барон Мюнхгаузен прыгнул на ядро и полетел аж до самой фино-швеции. Ядра тогда были медленные, только к концу ХХ века долетел.
     
     
  • 3.13, Я. Р. Ош, 00:38, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ядра тогда были медленные, только к концу ХХ века долетел.

    Ядра не медленные, наоборот, со скоростью близкой к cветовой летели, просто много витков пришлось сделать. У Мюнгхаузена только щетина выросла, а вокруг уже двадцатый

     

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