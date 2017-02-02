02.02.2017 21:46  Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%

В соответствии со статистикой сервиса Firefox Telemetry 31 января число обращений к сайтам по HTTPS впервые превысило число обращений по HTTP при рассмотрении усреднённых двухнедельных показателей. Год назад доля HTTPS составляла 40%. В пиковых значениях, при выборке в 24 часа, единичные превышения 50% были зафиксированы в октябре прошлого года. Статистика основана на показателях работы пользователей Firefox, согласившихся передавать обезличенные сводные данные в рамках программы Firefox Telemetry.

Интересно, что несмотря на то, что за год доля запросов по HTTPS увеличилась с 40 до 50%, число сайтов с поддержкой HTTPS за последний год удвоилось. Отмечается, что если изначально прирост обращений по HTTPS формировали крупнейшие ресурсы, такие как Google и Facebook, то последнее время отмечается переход на HTTPS мелких сайтов, в основном благодаря появлению возможности бесплатно получить сертификат через сервис Let’s Encrypt. К использованию HTTPS также подталкивают недавно реализованные в Firefox и Chrome предупреждения о проблемах с безопасностью, выводимые при обращении по HTTP к страницам с формами ввода паролей.