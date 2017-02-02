02.02.2017 21:46  Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%

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|2.3, фунт, 22:43, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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Ничего он не кусает.
Есть распоряжение, в соответствии с которым владельцы сайтов (список там прилагается) обязаны предоставить майору доступ. И список там большой и своеобразный - все места активного общения учтены. Можешь погуглить
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|3.4, vantoo, 22:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Зарубежные ресурсы плевать хотели на распоряжения тов. майора. А если вы храните личные данные или переписку на всяких "Вконтактиках" и "Одноклассниках", то вы сам себе "буратино".
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|5.21, pda, 23:52, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Думается там тупо деньгу будут считать. Если проблема встанет ребром и увидят, что для пользователей это важно и они сами пробивают дырки и/или их мало и погоды они не делают и соблюдать требования, не обязательные в их юрисдикции, дороже, то думаю они забьют.
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|5.17, A.Stahl, 23:40, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Того факта что страной в которой ты живешь правят безумные политиканы мало?
И того факта что страной в которой ты живешь всегда правили безумные политиканы тоже мало?
Или ты хочешь сказать, что этот факт ошибочный и страной в которой ты живёшь правят зомби-наци-пингвины из далёкого космоса?
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|7.20, A.Stahl, 23:51, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Конечно. Там введут штрафы за соединение напрямую без провайдера, тут обяжут приносить в милицию закрытые ключи. Проведут пропаганду так, чтобы человек не выполняющий эти нормы воспринимался обществом на уровне педофила. И всё. Что сложного-то? Полгода и нет никаких "Tor/VPN/Zeronet/Other9000 других способов обхода"...
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|8.23, pda, 23:57, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Полгода и нет никаких "Tor/VPN/Zeronet/Other9000 других способов обхода"...
Точнее, не нет способов обхода, а обходящие остались в следовых количествах. Потому что для полной победы придётся ездить и снимать двухсторонние спутниковые тарелки у самых упорных. Ну ещё в крупных городах как последнее средство, возможно будет всплеск mesh-сетей. Так что ещё немного придётся охотой на лис позаниматься.
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|9.24, A.Stahl, 00:06, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>а обходящие остались в следовых количествах.
Ну так именно в этом и цель. Сами методы никому не мешают покуда никто ими не смеет пользоваться:)
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|10.35, pda, 00:55, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Сами методы никому не мешают покуда никто ими не смеет пользоваться:)
Под следовыми количествами я имел ввиду 10-100 человек на город, типа Москвы.
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|5.18, A.Stahl, 23:42, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>Разумеется безумные политиканы. Они всегда побеждают.
> Срочно сообщите г-ну Альберто Фухимори.
> А то он там, в тюрьме, и не знает о том, что
> победил.
А кто его победил? Другой безумный политикан. Более безумный или более политикан.
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|7.32, A.Stahl, 00:30, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>было политически мотивированным
Э-э-э? А каким? Его не из-за политической деятельности посадили? А за что? Растоптал лужайку с хризантемами?
>и он был осужден незаконно
Я этого не говорил и на это не намекал даже. Откуда такая странная мысль?
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|1.39, Ilya Indigo, 01:32, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> бесплатно получить сертификат через сервис Let’s Encrypt.
https://letsencrypt.org/about
Free: Anyone who owns a domain name can use Let’s Encrypt to obtain a trusted certificate at zero cost.
Правильно ли я понимаю, что Let’s Encrypt, в отличии от WoSign, можно легально использовать в коммерческих проектах?
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|2.44, 4618747917, 01:58, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Да, но сертификат выдаётся на 3 месяца. Нужно один раз настроить cron чтобы каждые два месяца автоматом обновлял сертификаты из делал reload web (ftp,mail,etc.) сервера. Использую simp_le [1] и самопальный bash скрипт который его вызывает из крона. Если вдруг проблема - получу email от скрипта и у меня будет месяц в запасе чтобы вручную исправить ситуацию. Проблем еще не было.
[1] https://github.com/kuba/simp_le
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