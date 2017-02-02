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02.02.2017 21:46  Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%

В соответствии со статистикой сервиса Firefox Telemetry 31 января число обращений к сайтам по HTTPS впервые превысило число обращений по HTTP при рассмотрении усреднённых двухнедельных показателей. Год назад доля HTTPS составляла 40%. В пиковых значениях, при выборке в 24 часа, единичные превышения 50% были зафиксированы в октябре прошлого года. Статистика основана на показателях работы пользователей Firefox, согласившихся передавать обезличенные сводные данные в рамках программы Firefox Telemetry.



Интересно, что несмотря на то, что за год доля запросов по HTTPS увеличилась с 40 до 50%, число сайтов с поддержкой HTTPS за последний год удвоилось. Отмечается, что если изначально прирост обращений по HTTPS формировали крупнейшие ресурсы, такие как Google и Facebook, то последнее время отмечается переход на HTTPS мелких сайтов, в основном благодаря появлению возможности бесплатно получить сертификат через сервис Let’s Encrypt. К использованию HTTPS также подталкивают недавно реализованные в Firefox и Chrome предупреждения о проблемах с безопасностью, выводимые при обращении по HTTP к страницам с формами ввода паролей.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.troyhunt.com/https...)
  2. OpenNews: Представлен Sweet32, новый вид атаки на HTTPS и OpenVPN
  3. OpenNews: Новая техника атаки на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов
  4. OpenNews: Корневой сертификат Let's Encrypt принят в список доверия Mozilla
  5. OpenNews: В устройствах Dell выявлен корневой сертификат, позволяющий перехватывать HTTPS
  6. OpenNews: Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt вышел из стадии бета-тестирования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: https
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  • 1.1, Двачер, 22:28, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Товарищ майор кусает губы.
     
     
  • 2.3, фунт, 22:43, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Ничего он не кусает.
    Есть распоряжение, в соответствии с которым владельцы сайтов (список там прилагается) обязаны предоставить майору доступ. И список там большой и своеобразный - все места активного общения учтены. Можешь погуглить
     
     
  • 3.4, vantoo, 22:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Зарубежные ресурсы плевать хотели на распоряжения тов. майора. А если вы храните личные данные или переписку на всяких "Вконтактиках" и "Одноклассниках", то вы сам себе "буратино".
     
     
  • 4.7, Аноним, 23:09, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Пральна. Только Дропбокс! Гандолиза не отдаст ни пяди!
     
     
  • 5.9, vantoo, 23:11, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Разница между ФБР и ФСБ в том, что ФБР далеко и им плевать на меня и вас.
     
     
  • 6.12, Аноним, 23:18, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Об этом я и написал выше ;)

     
  • 4.15, Аноним, 23:35, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Откуда у тебя информация что зарубежный ресурсам плевать Компании это не правоз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, pda, 23:52, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Думается там тупо деньгу будут считать. Если проблема встанет ребром и увидят, что для пользователей это важно и они сами пробивают дырки и/или их мало и погоды они не делают и соблюдать требования, не обязательные в их юрисдикции, дороже, то думаю они забьют.
     
  • 4.22, Линукс еще не готов, 23:56, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это ты про линкед чоли? Наплевал и был забанен. Остальных то не банят, делай выводы, если сможешь.
     
  • 1.2, Аноним, 22:39, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну если переводить все сайты на https где нужно и где не нужно,то конечно будет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Wolf, 22:59, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Те кого волнует использование HTTPS обычно отключают телеметрию. Разве нет?
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 23:10, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Именно. И статистика говорит, что даже среди тех, кому плевать на шмурити-секьюрити, процент посещаемости HTTPS перевалил за 50%.
     
  • 1.6, Аноним, 23:00, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Роскомпозор и Яровая - беснуйтесь!!!
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:13, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Технологии против безумных политиканов. Кто победит?
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 23:17, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Разумеется безумные политиканы. Они всегда побеждают.
     
     
  • 4.13, Аноним, 23:22, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Есть ли веское обоснование твоим словам?
     
     
  • 5.16, Wolf, 23:37, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выгляни в окно, если там Россия, то он прав. :(
     
  • 5.17, A.Stahl, 23:40, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Того факта что страной в которой ты живешь правят безумные политиканы мало?
    И того факта что страной в которой ты живешь всегда правили безумные политиканы тоже мало?
    Или ты хочешь сказать, что этот факт ошибочный и страной в которой ты живёшь правят зомби-наци-пингвины из далёкого космоса?
     
     
  • 6.19, Аноним, 23:46, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они смогут заблокировать Tor VPN Zeronet Other9000 других способов обхода и сете... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.20, A.Stahl, 23:51, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Конечно. Там введут штрафы за соединение напрямую без провайдера, тут обяжут приносить в милицию закрытые ключи. Проведут пропаганду так, чтобы человек не выполняющий эти нормы воспринимался обществом на уровне педофила. И всё. Что сложного-то? Полгода и нет никаких "Tor/VPN/Zeronet/Other9000 других способов обхода"...
     
     
  • 8.23, pda, 23:57, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Полгода и нет никаких "Tor/VPN/Zeronet/Other9000 других способов обхода"...

    Точнее, не нет способов обхода, а обходящие остались в следовых количествах. Потому что для полной победы придётся ездить и снимать двухсторонние спутниковые тарелки у самых упорных. Ну ещё в крупных городах как последнее средство, возможно будет всплеск mesh-сетей. Так что ещё немного придётся охотой на лис позаниматься.

     
     
  • 9.24, A.Stahl, 00:06, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >а обходящие остались в следовых количествах.

    Ну так именно в этом и цель. Сами методы никому не мешают покуда никто ими не смеет пользоваться:)

     
     
  • 10.35, pda, 00:55, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сами методы никому не мешают покуда никто ими не смеет пользоваться:)

    Под следовыми количествами я имел ввиду 10-100 человек на город, типа Москвы.

     
  • 9.38, kapanir, 01:28, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    просто интересно, как они будут искать эти самые тарелки? ессесно визуальный метод исключаем.
     
  • 8.27, Аноним, 00:24, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никарагураша вот прямо на этом пути Ещё воцерковить всех ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.43, Аноним, 01:58, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не вижу особой разницы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.14, Аноним, 23:35, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Срочно сообщите г-ну Альберто Фухимори А то он там, в тюрьме, и не знает о том,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, A.Stahl, 23:42, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Разумеется безумные политиканы. Они всегда побеждают.
    > Срочно сообщите г-ну Альберто Фухимори.
    > А то он там, в тюрьме, и не знает о том, что
    > победил.

    А кто его победил? Другой безумный политикан. Более безумный или более политикан.


     
     
  • 6.29, Аноним, 00:26, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если вы считаете, что дело против Фухимори было политически мотивированным и он ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.32, A.Stahl, 00:30, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >было политически мотивированным

    Э-э-э? А каким? Его не из-за политической деятельности посадили? А за что? Растоптал лужайку с хризантемами?
    >и он был осужден незаконно

    Я этого не говорил и на это не намекал даже. Откуда такая странная мысль?

     
     
  • 8.34, Аноним, 00:44, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По-вашему, приговор за организацию эскадронов смерти политически мотивирован ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.42, Аноним, 01:54, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На что вам дался этот мухомори Совсем альтернативные, что-ли Вон навального хо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, АнониМ, 00:11, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Роскомпозор и Яровая - беснуйтесь!!!

    https им как помещает? https это защита от соседа кулхацкера, никакой особой безопасности оно не придаёт. и даже вредна ибо фактически обман.

     
     
  • 3.30, Аноним, 00:27, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прекрасно работает вкупе с подменой ойпи С кем пользак обменивается трафиком не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 00:25, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чем отличаеться передача данных как есть по HTTPS от передачи предварительно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 00:30, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Куда пропали кнопки отключения телеметрии в Linux-версии Фокса Которые в пункте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Аноним, 00:32, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Рекомендую скопировать виндовый prefs js для линукс-версии и немного подправить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.36, Jarviz, 01:16, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты там не Арче случаем пользуешься?
     
     
  • 3.37, Аноним, 01:22, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Баг общелинуксовый. Набери в поисковике "firefox data choices empty linux".
     
     
  • 4.40, Аноним, 01:46, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Один из тысяч гусиных следочков мешающих вам править голактегой :)


     
  • 3.41, Аноним, 01:49, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А ну, заскринь у себя И так чтобы мы поняли, что это не винда ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, Ilya Indigo, 01:32, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > бесплатно получить сертификат через сервис Let’s Encrypt.

    https://letsencrypt.org/about
    Free: Anyone who owns a domain name can use Let’s Encrypt to obtain a trusted certificate at zero cost.

    Правильно ли я понимаю, что Let’s Encrypt, в отличии от WoSign, можно легально использовать в коммерческих проектах?

     
     
  • 2.44, 4618747917, 01:58, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, но сертификат выдаётся на 3 месяца. Нужно один раз настроить cron чтобы каждые два месяца автоматом обновлял сертификаты из делал reload web (ftp,mail,etc.) сервера. Использую simp_le [1] и самопальный bash скрипт который его вызывает из крона. Если вдруг проблема - получу email от скрипта и у меня будет месяц в запасе чтобы вручную исправить ситуацию. Проблем еще не было.

    [1] https://github.com/kuba/simp_le

     
  • 2.46, xl32, 02:15, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, правильно.
     
  • 1.45, Аноним, 02:01, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где мерин со своей шваброй? Тут же просто антикремлёвский митинг какой-то!
     
  • 1.47, Аноним, 03:11, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кому теперь нужон этот фаерфокс, с его 10%
     

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