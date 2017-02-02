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02.02.2017 14:59  Вышел Calculate Linux 17 с рабочим столом Cinnamon

Подготовлена новая редакция дистрибутива Calculate Linux Desktop с рабочим столом Cinnamon. Calculate Linux Desktop Cinnamon (CLDC) включает в себя набор приложений GNOME 3 в сочетании с классическим интерфейсом рабочего стола и системой инициализации OpenRC. Настройки оконного менеджера традиционно выполнены в стиле Calculate Linux, исключая привязывание пользователей к особенностям рабочих окружений. Дистрибутив распространяется в виде загрузочного LiveUSB-образа с возможностью изменения состава ПО и настроек в ISO-образе при помощи утилит Calculate. Дистрибутив доступен для двух архитектур: i686 (1,52 Гб) и amd64 (1,69 Гб).

Программное обеспечение включает оболочку Cinnamon 3.2.7, файловый менеджер Nemo 3.2.0, браузер Firefox 50.1, офисный пакет LibreOffice 5.2.3.3, графический редактор Gimp 2.8.14, почтовый клиент Evolution 3.20.5, видеопроигрыватель Totem 3.20.1, аудиопроигрыватель Rhythmbox 3.4.1, менеджер сообщений Pidgin 2.11 и другие приложения, в том числе стандартные программы GNOME 3. Возможно использование системы в связке с Calculate Directory Server, в этом случае графические приложения централизованно получают все необходимые настройки, избавляя администратора от выполнения базовых настроек.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.calculate-linux.ru/...)
  2. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 17
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.0
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.2
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux, cinnamon
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  • 1.2, mag, 17:25, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Lautre, а что с сайтом вашим случилось? Уже дня 4 не могу зайти...
    ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
    Хотя ping без проблем доходит на www.calculate-linux.ru.
     
     
  • 2.4, samsan66, 17:53, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    > Lautre, а что с сайтом вашим случилось? Уже дня 4 не могу
    > зайти...
    > ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
    > Хотя ping без проблем доходит на www.calculate-linux.ru.

    Заходит без проблем.


     
     
  • 3.27, mag, 00:31, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хм, странно. Из дома всё ок, а вот с работы - нифига.
     
  • 1.9, Фанатик, 18:40, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    systemd интегрировали и поддерживают уже там нормально?
     
  • 1.12, Аноним, 19:14, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Gnomeовцы переходят на Cannamon, а KDEшники на XFCE.
    Куда катится этот мир?
     
     
  • 2.13, НяшМяш, 19:44, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    К здравому смыслу?
     
     
  • 3.24, Led, 22:15, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Все будут на "винде".

    А ты - в винде.

     
  • 2.15, алекс, 19:58, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    это каких гномовцев вы имели ввиду - gnome2 или gnome3?
     
  • 1.26, Аноним, 22:55, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Второй (после Альт Линукса) годный российский дистрибутив.
     

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