02.02.2017 14:59  Вышел Calculate Linux 17 с рабочим столом Cinnamon

Подготовлена новая редакция дистрибутива Calculate Linux Desktop с рабочим столом Cinnamon. Calculate Linux Desktop Cinnamon (CLDC) включает в себя набор приложений GNOME 3 в сочетании с классическим интерфейсом рабочего стола и системой инициализации OpenRC. Настройки оконного менеджера традиционно выполнены в стиле Calculate Linux, исключая привязывание пользователей к особенностям рабочих окружений. Дистрибутив распространяется в виде загрузочного LiveUSB-образа с возможностью изменения состава ПО и настроек в ISO-образе при помощи утилит Calculate. Дистрибутив доступен для двух архитектур: i686 (1,52 Гб) и amd64 (1,69 Гб).

Программное обеспечение включает оболочку Cinnamon 3.2.7, файловый менеджер Nemo 3.2.0, браузер Firefox 50.1, офисный пакет LibreOffice 5.2.3.3, графический редактор Gimp 2.8.14, почтовый клиент Evolution 3.20.5, видеопроигрыватель Totem 3.20.1, аудиопроигрыватель Rhythmbox 3.4.1, менеджер сообщений Pidgin 2.11 и другие приложения, в том числе стандартные программы GNOME 3. Возможно использование системы в связке с Calculate Directory Server, в этом случае графические приложения централизованно получают все необходимые настройки, избавляя администратора от выполнения базовых настроек.