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02.02.2017 12:28  Выпуск Krita 3.1.2 с поддержкой звука в средствах создания анимации

Состоялся релиз растрового графического редактора Krita 3.1.2, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Snap для Linux (для Ubuntu дополнительно подготовлен PPA), а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Несмотря на то, что выпуск 3.1.2 в основном позиционируется как корректирующий, в нём кроме исправления ошибок не обошлось без новшеств. В частности, в средства для создания анимации добавлена поддержка звука. Пользователь теперь имеет возможность импортировать звуковые файлы в форматах WAV, MP3, OGG и FLAC, и синхронизировать звуковой ряд с анимацией. В диалог рендеринга добавлена опция для включения звука при экспорте результата. Средства для работы со звуком пока отнесены к экспериментальным возможностям и не включены в состав appimage-сборки для Linux.

Из других изменений отмечается удаление функции экспорта в PDF, которая была малопригодной для применения. В настройках появилась опция для включения HiDPI. Добавлена возможность снятия выделения через один клик на любом инструменте выделения областей. В инструменте выделения по контуру (Outline Selection) добавлен режим непрерывного выделения, активируемый при удержании клавиши Ctrl.

  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Релиз растрового графического редактора Krita 3.1
  3. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 3.0.1
  4. OpenNews: Релиз графического редактора Krita 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: krita, image
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  • 1.1, Аноним, 13:07, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кстати для пользователей Крита есть опрос Расскажите нам, как вы используете ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:21, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    рисую, обрабатываю фото очень нравиться многооконный режим - на нескольких мони... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, Аноним, 13:26, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Нет, ты не понял, ответ надо не сюда писать, а в опросник!
     
  • 1.9, iLex, 15:10, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мне в этой Krita не нравятся тормоза, возникающие буквально на пустом месте после определённых серий операций.
    Например:
    1. Рисуем любой кистью круг, просто от руки (можно косо и криво, лишь бы замкнутый контур).
    1а. Инструментом "заливка" заливаем круг любым цветом.
    2. Создаём новый слой, рисуем в нём круг.
    2а. Заливаем круг любым цветом.
    3. Инструментом "Перемещение (T)" двигаем текущий слой.
    Ура, ловим тормозильницу. При перемещении всё лагает, и даже видно, как перерисовывается экран по квадратам. Более того, после этого притормаживать начинает всё - в том числе рисование.
    А вот если вместо заливки закрасить круги тем же цветом вручную, посредством круглой кисти, никаких тормозов нет и всё работает.
    И таких "секретных последовательностей", после которых с какого-то хрена всё уходит в лаги, там полным-полно. В итоге редактором не очень-то приятно пользоваться.
     
     
  • 2.10, Анонимус007, 15:27, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Вам бы багрепорт запостить им. У вас дар!
     
  • 2.15, Аноним, 16:42, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Багрепорт жги давай, а то так и останется "мне не нравится то и это".
     
  • 2.27, Аноним, 20:53, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Давно уже сложилось впечатление, что таких секретных последовательностей и в с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, th3m3, 00:44, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже как-то установил попробовать эту Криту. Из-за тормозов на пустом месте сразу снёс. Невозможно пользоваться.
     
  • 1.16, Аноним, 17:26, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Krita & Blender - вот лучшее ПО в Linux.
     
     
  • 2.17, Анонимус_б6_выпуск_3, 18:02, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Лучшее ПО в Linux - это Linux и ничего более. А вот лучшего ПО opensource достаточно много
     
     
  • 3.18, Аноним, 18:16, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    опенсорс тоже о-о-чень размытое понятие on GNU до open core и далее лучше в ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 18:52, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Лучшее ПО в Linux - это Linux и ничего более.

    Лучше так и закончить.

     
  • 2.22, Тот_Самый_Анонимус, 19:27, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    >Krita & Blender - вот лучшее ПО в Linux.

    Угу, они уделывают архиваторы и плееры с сухим счётом.

     
  • 1.20, роби_нгуд, 18:55, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ага.

    Значит, krita-3.1.2.2-x86-setup.exe на download.kde.org есть. Есть *x86-setup.exe и для предыдущих релизов. Форточникам, получается, можно пользоваться старым железом x86.

    А линуксоиды, получается, обязаны выкидывать вполне ещё рабочие x86 на свалку и бежать в магазины за 64 bit, если в новой Крите работать хочется.

    Понятненько.

     
     
  • 2.28, Led, 22:12, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Иди в винду, неумный.
     
  • 2.29, Crazy Alex, 00:02, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В линуксе есть такие штуки - дистрибутивы и репозитории.
     
  • 1.21, Аноним, 19:17, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Скоро в ней аниме рисовать можно будет.
     
     
  • 2.26, Аноним, 20:13, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Но не будут, так как для этого есть профессиональные пакеты с хорошим инструмент... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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