02.02.2017 12:28  Выпуск Krita 3.1.2 с поддержкой звука в средствах создания анимации

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|1.9, iLex, 15:10, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Мне в этой Krita не нравятся тормоза, возникающие буквально на пустом месте после определённых серий операций.
Например:
1. Рисуем любой кистью круг, просто от руки (можно косо и криво, лишь бы замкнутый контур).
1а. Инструментом "заливка" заливаем круг любым цветом.
2. Создаём новый слой, рисуем в нём круг.
2а. Заливаем круг любым цветом.
3. Инструментом "Перемещение (T)" двигаем текущий слой.
Ура, ловим тормозильницу. При перемещении всё лагает, и даже видно, как перерисовывается экран по квадратам. Более того, после этого притормаживать начинает всё - в том числе рисование.
А вот если вместо заливки закрасить круги тем же цветом вручную, посредством круглой кисти, никаких тормозов нет и всё работает.
И таких "секретных последовательностей", после которых с какого-то хрена всё уходит в лаги, там полным-полно. В итоге редактором не очень-то приятно пользоваться.
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|1.20, роби_нгуд, 18:55, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Ага.
Значит, krita-3.1.2.2-x86-setup.exe на download.kde.org есть. Есть *x86-setup.exe и для предыдущих релизов. Форточникам, получается, можно пользоваться старым железом x86.
А линуксоиды, получается, обязаны выкидывать вполне ещё рабочие x86 на свалку и бежать в магазины за 64 bit, если в новой Крите работать хочется.
Понятненько.
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