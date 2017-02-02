02.02.2017 12:28  Выпуск Krita 3.1.2 с поддержкой звука в средствах создания анимации

Состоялся релиз растрового графического редактора Krita 3.1.2, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Snap для Linux (для Ubuntu дополнительно подготовлен PPA), а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Несмотря на то, что выпуск 3.1.2 в основном позиционируется как корректирующий, в нём кроме исправления ошибок не обошлось без новшеств. В частности, в средства для создания анимации добавлена поддержка звука. Пользователь теперь имеет возможность импортировать звуковые файлы в форматах WAV, MP3, OGG и FLAC, и синхронизировать звуковой ряд с анимацией. В диалог рендеринга добавлена опция для включения звука при экспорте результата. Средства для работы со звуком пока отнесены к экспериментальным возможностям и не включены в состав appimage-сборки для Linux.





Из других изменений отмечается удаление функции экспорта в PDF, которая была малопригодной для применения. В настройках появилась опция для включения HiDPI. Добавлена возможность снятия выделения через один клик на любом инструменте выделения областей. В инструменте выделения по контуру (Outline Selection) добавлен режим непрерывного выделения, активируемый при удержании клавиши Ctrl.



