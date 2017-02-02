02.02.2017 12:11  В GNOME Foundation сменился руководитель

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|1.2, A.Stahl, 12:54, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Довольно ехидная физиономия. Но третегному (страшно представить что они запланировали на четвёртую ветку) не сможет помочь даже обладатель такой ехидной физиономии.
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|4.20, Michael Shigorin, 15:14, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Это самый идиотский вариант "сперва добей ся" который я слышал.
Добивались всё-таки скорее родители. :)
PS по существу: гусары, молчать про тонкую связь проекта с правозащитниками!
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|4.26, алекс, 20:01, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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гном аккуратно причёсывается дополнениями под свои хотелки
вопрос с наутилусом как с цветом карандашей
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|2.27, алекс, 20:04, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Лучший ДЕ на данный момент. Что ни говори, но кроме KDE 90%
> остальных де тупо на базе гнома.
потому что мало кто хочет пилить с нуля, ну если только budgie
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