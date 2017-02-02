02.02.2017 12:11  В GNOME Foundation сменился руководитель

Организация GNOME Foundation объявила о назначении Нила МакГоверна (Neil McGovern) на пост исполнительного директора. Место оказалось вакантным после ухода Карен Сэндлер (Karen Sandler), которая приняла приглашение стать директором правозащитной организации Software Freedom Conservancy (до работы GNOME Foundation Карен занимала там должность юридического советника). В обязанности руководителя организации GNOME Foundation входит поддержание сообщества от лица организации GNOME Foundation, маркетинг и координация работы с компаниями-партнерами.

Нил МакГоверн в 2015 году занимал пост лидера проекта Debian и являлся релиз-менеджером, ответственным за выпуск Lenny, Squeeze и Wheezy. Нил также входит в консультативные советы организаций Software in the Public Interest и Open Rights Group. До перехода в GNOME Foundation Нил на протяжении пяти лет работал в компании Collabora, участвуя в развитии, разработке и сопровождении различных проектов.