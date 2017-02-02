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02.02.2017 12:11  В GNOME Foundation сменился руководитель

Организация GNOME Foundation объявила о назначении Нила МакГоверна (Neil McGovern) на пост исполнительного директора. Место оказалось вакантным после ухода Карен Сэндлер (Karen Sandler), которая приняла приглашение стать директором правозащитной организации Software Freedom Conservancy (до работы GNOME Foundation Карен занимала там должность юридического советника). В обязанности руководителя организации GNOME Foundation входит поддержание сообщества от лица организации GNOME Foundation, маркетинг и координация работы с компаниями-партнерами.

Нил МакГоверн в 2015 году занимал пост лидера проекта Debian и являлся релиз-менеджером, ответственным за выпуск Lenny, Squeeze и Wheezy. Нил также входит в консультативные советы организаций Software in the Public Interest и Open Rights Group. До перехода в GNOME Foundation Нил на протяжении пяти лет работал в компании Collabora, участвуя в развитии, разработке и сопровождении различных проектов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Проекты KDE и GNOME вошли в Консультативный совет Document Foundation
  3. OpenNews: GNOME Foundation урезает расходы из-за финансовых проблем
  4. OpenNews: Избран новый руководитель организации GNOME Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.2, A.Stahl, 12:54, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Довольно ехидная физиономия. Но третегному (страшно представить что они запланировали на четвёртую ветку) не сможет помочь даже обладатель такой ехидной физиономии.
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:39, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    > ехидная физиономия

    покажи свою, Аполлон

     
     
  • 3.9, A.Stahl, 13:50, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Это самый идиотский вариант "сперва добейся" который я слышал.
     
     
  • 4.20, Michael Shigorin, 15:14, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Это самый идиотский вариант "сперва добей ся" который я слышал.

    Добивались всё-таки скорее родители. :)

    PS по существу: гусары, молчать про тонкую связь проекта с правозащитниками!

     
  • 2.12, Аноним, 14:27, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    https www mobilegazette com media stephen-elop-nokia stephen-elop-nokia-1 jpg ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, Анонимус007, 14:40, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Типичный программист без девушки. Фото см выше.
     
  • 2.16, Аноним, 14:47, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Это тебе уже ничего не поможет А третьегном лучшее, что могло случиться с линук... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, KOT040188, 17:43, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если гном лучшее, то всё ещё страшнее, чем я думал…
     
     
  • 4.26, алекс, 20:01, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    гном аккуратно причёсывается дополнениями под свои хотелки
    вопрос с наутилусом как с цветом карандашей
     
     
  • 5.30, Аноним, 21:45, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Он и без них больше KDE ест.
     
     
  • 6.32, Michael Shigorin, 22:42, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Он и без них больше KDE ест.

    Зависит: http://www.altlinux.org/Starterkits/Memory

     
  • 5.31, Алконим, 22:41, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >дополнениями

    ...Из которых с последней версией шелла всегда работает 3,5 штуки.

     
     
  • 6.33, Аноним, 00:31, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вообще-то, процентов 80-90 - я, например, без проблем пользуюсь несколькими расш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Andrey Mitrofanov, 13:01, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И аплаянс-вендорами CODE 11 02 2014 20 19 Голосование технического комитета De... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 13:33, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    I U Assistant secretary U Since 2008, I ve served as an assistant to t... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 13:04, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    red hat усилят влияние на debian
     
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov, 13:53, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > red hat усилят влияние на debian

    "Недоказуемо, мой дорогой профессор. Недоказуемо."Ц

    :J

     
  • 1.6, Аноним, 13:04, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Может этот поймет что мейнстримовый де должен выглядетт по серьёзные
     
  • 1.11, Аноним, 14:02, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Лучший ДЕ на данный момент Что ни говори, но кроме KDE 90 остальных де тупо на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 17:25, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Лучший КДЕ на данный момент.

    Согласен с тобой.

     
  • 2.27, алекс, 20:04, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Лучший ДЕ на данный момент. Что ни говори, но кроме KDE 90%
    > остальных де тупо на базе гнома.

    потому что мало кто хочет пилить с нуля, ну если только budgie

     
  • 1.13, омномном, 14:29, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    двигание кроватей или таки началось?
     
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov, 15:02, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > двигание кроватей или таки началось?

    Не. Кроватей.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_door_%28politics%29
    https://duckduckgo.com/?q=revolving+doors+site%3Atechrights.org&t=ffab&ia

     

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