02.02.2017 10:26  Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе

Кроме того что значит "ожидаются"? Для тех, кто suid включил, к моменту написания новости уже давно было sys-fs/ntfs3g: Revision bump to 2016.2.22-r2 to add patch for CVE-2017-0358

Patrick McLean, Thu, 2 Feb 2017 00:35, commit 63ab8f50