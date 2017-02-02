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02.02.2017 10:26  Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе

В ntfs-3g, драйвере для файловой системы NTFS, выявлена уязвимость (CVE-2017-0358), позволяющая загрузить произвольный модуль в ядро Linux и добиться выполнения своего кода с правами root. Проблема проявляется только при установке утилиты монтирования ntfs-3g с флагом suid root, что практикуется в Debian, Ubuntu 16.04/16.10 и Gentoo. Ubuntu 14.04, RHEL, SUSE и ALT Linux проблеме не подвержены. Исправления уже выпущены для Ubuntu, Debian и Gentoo.

Уязвимость вызвана тем, что ntfs-3g не производит очистку переменных окружения перед запуском утилиты modprobe. Локальный атакующий может воспользоваться переменной окружения MODPROBE_OPTIONS для переопределения значений опций "--config" и "--dirname", что приведёт к загрузке своего модуля ядра, вместо загружаемого утилитой ntfs-3g модуля fuse. Отмечается, что проблема присутствовала в коде как минимум с 2008 года.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2016.2.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ntfs-3g
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  • 1.1, Аноним, 10:37, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    SUID? Но на что? Это fuse-модуль, а не исполняемый файл!
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:34, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Suid ставят на утилиту для монтирования ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, rm_, 15:56, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    КИСО КУКУ ls -la bin ntfs-3g -rwsr-xr-x 1 root root 146160 Jan 28 15 16 bin ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 10:55, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ЛПиП stat which ntfs-3g Файл usr bin ntfs-3g Размер 60688 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Я. Р. Ош, 11:05, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Кроме того что значит "ожидаются"?

    Для тех, кто suid включил, к моменту написания новости уже давно было

    sys-fs/ntfs3g: Revision bump to 2016.2.22-r2 to add patch for CVE-2017-0358
    Patrick McLean, Thu, 2 Feb 2017 00:35, commit 63ab8f50

     
  • 1.6, Аноним, 11:32, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    В Альте тоже все в порядке Допишите пожалуйста ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    поставь уже убунту себе
     
  • 2.14, vantoo, 13:53, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Очень тонко, не все поняли кого вы троллите.
     
     
  • 3.15, Andrey Mitrofanov, 13:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Очень тонко, не все поняли кого вы троллите.

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110290.html#134 Да, всё с вами всеми понятно уже давно. Просто и незателиво, не льсти себе.

     
  • 2.25, Michael Shigorin, 16:25, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >> Ubuntu 14.04, RHEL и SUSE проблеме не подвержены
    > В Альте тоже все в порядке. Допишите пожалуйста.

    Если что, новость была предложена сотрудником альта, сидящим за спиной участника команды безопасности альта (которого и попросил переслать ссылочку на то, что он озвучил).

    Но раз так настаиваете -- предложил правку, ладно.

     
  • 1.10, Томичанин, 12:19, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что во FreeBSD ?
     
     
  • 2.11, пох, 12:46, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > А что во FreeBSD ?

    а во фрибеэсде у kldload нет никаких невидимых в командной строке нужных и полезных целому одному человеку на весь мир, и то давно забывшему зачем, параметров окружения.

    Собственно, вся уязвимость именно в очередном "ненужно" в линуксной modprobe, о котором теперь надо заботиться любому коду, который вынужден ее вызывать (exec'ом, потому что кернельный интерфейс в 2002м году сломали). Вероятно, желающим все делать правильно и не считаясь с затратами, стоит попатчить modprobe, удалив оттуда этот и прочий лишний код - благо, это несложно. Я не могу придумать никакого адекватного сценария, когда эти переменные нужны.

     
     
  • 3.16, Аноним, 14:40, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    fix см куцый https www freebsd org cgi man cgi kldload 8 vs могучий https ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, ., 16:03, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > см. куцый
    > https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?kldload(8)
    > vs. могучий
    > https://linux.die.net/man/8/modprobe

    ну вообще-то точным аналогом является не modprobe, а insmod, который существенно более туп чем kldload (ровно с тех пор как функционал унесли из него в само ядро), но с точки зрения ntfs3g оно именно так. Ну вот и здравствуй, дыра. А зачем нам эта могучесть - ну хз.


     
  • 3.27, Michael Shigorin, 16:34, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Собственно, вся уязвимость именно в очередном "ненужно" в линуксной modprobe, о котором
    > теперь надо заботиться любому коду, который вынужден ее вызывать (exec'ом, потому
    > что кернельный интерфейс в 2002м году сломали).

    А libkmod не?

     
     
  • 4.32, пох, 20:14, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А libkmod не?

    и получаем зависимость системонезависимой fuse от линуксспецифичного интерфейса в виде optional либы. В которой тоже неизвестно что происходит, и что ей надо принудительно чистить, прежде чем рисковать пользоваться. Проще уж оставить как есть (я бы обвешал враппером)
    # locate libkmod
    #
    (это линукс, да. fuse установлена и используется)

    или речь об интерфейсе? Не, libkmod это просто modprobe/modinfo в виде .so, внтри там ровно то же, что и в монолитных. afaik, точно так же не умеет проверять результат (поскольку это глубоко в ядре, а не в modprobe)

     
     
  • 5.34, Michael Shigorin, 22:41, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А libkmod не?
    > и получаем зависимость системонезависимой fuse от линуксспецифичного интерфейса
    > в виде optional либы.

    Гм, разве #define ещё не изобрели?  Или modprobe(8) уже завезли на все целевые платформы?

    > # locate libkmod
    > #
    > (это линукс, да. fuse установлена и используется)

    ./configure: ну нету и нету :)

     
  • 2.33, Led, 22:06, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А что во FreeBSD ?

    Фрибсдишники пользуются нативным драйвером NTFS, системным, "от производителя".

     
  • 1.13, Аноним, 13:53, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Андройд так рутовать можно?
     
     
  • 2.17, kpx2, 14:58, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    кто ж тебе запретйт?
     
  • 2.24, ., 16:05, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Андройд так рутовать можно?

    можно, но нужен рут, чтобы разрешить эту фичу ;-)

     

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