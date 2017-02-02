02.02.2017 10:26  Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе

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|2.4, Я. Р. Ош, 11:05, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Кроме того что значит "ожидаются"?
Для тех, кто suid включил, к моменту написания новости уже давно было
sys-fs/ntfs3g: Revision bump to 2016.2.22-r2 to add patch for CVE-2017-0358
Patrick McLean, Thu, 2 Feb 2017 00:35, commit 63ab8f50
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|2.25, Michael Shigorin, 16:25, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> Ubuntu 14.04, RHEL и SUSE проблеме не подвержены
> В Альте тоже все в порядке. Допишите пожалуйста.
Если что, новость была предложена сотрудником альта, сидящим за спиной участника команды безопасности альта (которого и попросил переслать ссылочку на то, что он озвучил).
Но раз так настаиваете -- предложил правку, ладно.
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|2.11, пох, 12:46, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> А что во FreeBSD ?
а во фрибеэсде у kldload нет никаких невидимых в командной строке нужных и полезных целому одному человеку на весь мир, и то давно забывшему зачем, параметров окружения.
Собственно, вся уязвимость именно в очередном "ненужно" в линуксной modprobe, о котором теперь надо заботиться любому коду, который вынужден ее вызывать (exec'ом, потому что кернельный интерфейс в 2002м году сломали). Вероятно, желающим все делать правильно и не считаясь с затратами, стоит попатчить modprobe, удалив оттуда этот и прочий лишний код - благо, это несложно. Я не могу придумать никакого адекватного сценария, когда эти переменные нужны.
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|3.27, Michael Shigorin, 16:34, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Собственно, вся уязвимость именно в очередном "ненужно" в линуксной modprobe, о котором
> теперь надо заботиться любому коду, который вынужден ее вызывать (exec'ом, потому
> что кернельный интерфейс в 2002м году сломали).
А libkmod не?
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|4.32, пох, 20:14, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А libkmod не?
и получаем зависимость системонезависимой fuse от линуксспецифичного интерфейса в виде optional либы. В которой тоже неизвестно что происходит, и что ей надо принудительно чистить, прежде чем рисковать пользоваться. Проще уж оставить как есть (я бы обвешал враппером)
# locate libkmod
#
(это линукс, да. fuse установлена и используется)
или речь об интерфейсе? Не, libkmod это просто modprobe/modinfo в виде .so, внтри там ровно то же, что и в монолитных. afaik, точно так же не умеет проверять результат (поскольку это глубоко в ядре, а не в modprobe)
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|5.34, Michael Shigorin, 22:41, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> А libkmod не?
> и получаем зависимость системонезависимой fuse от линуксспецифичного интерфейса
> в виде optional либы.
Гм, разве #define ещё не изобрели? Или modprobe(8) уже завезли на все целевые платформы?
> # locate libkmod
> #
> (это линукс, да. fuse установлена и используется)
./configure: ну нету и нету :)
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