02.02.2017 10:04  Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 9

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|1.4, Delpher, 11:43, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не подскажите, а что произойдет с теми, кто ставил Debian 9 Testing Stretch до 05.02.2017?
Все само перейдет на следующий Debian 10 Testing Что-то-там-следующее?
Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?
Или так и останется и станет Debian 9 Stable?
Надо ли что-то проделывать, менять ссылки на репозитории с testing stretch на stable stretch, к примеру?
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|2.7, бедный буратино, 12:09, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?
за ум браться
а вообще, если в sources.list записано testing, то будет testing. если stretch, то будет stretch. всё гениальное - просто
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|3.11, ryoken, 13:33, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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>> Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?
> за ум браться
> а вообще, если в sources.list записано testing, то будет testing. если stretch,
> то будет stretch. всё гениальное - просто
Насколько я понимаю репы Дебиана, то Testing будет, если на сервере репы содержимое каталога Testing и его кодового имени совпадают. (А это не везде так и некоторые репы бывает необходимо корректировать в sources.list)
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|3.18, rshadow, 15:15, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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В sources.list обычно прописывают все.
Но в настройки можно положить APT::Default-Release "stable"; например.
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|3.12, ryoken, 13:35, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> разгони до sid, настрой pinning и получишь вечный rolling-release с постоянный обновлением
> )
(разогнал бtз пиннинга до experimental, иногда бывают неожиданные радости :D)
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|4.13, Andrey Mitrofanov, 13:44, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> разгони до sid, настрой pinning
>> )
> (разогнал бtз пиннинга до experimental,
За ум всё-тк возьмись. experimental - не полный сьют. В отличие от stable, testing, unstable. Хотя unstable+experimental и без пинига -- разгон да. Если не гон.
___Да, я придираюсь.
>иногда бывают неожиданные радости :D)
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|1.9, ryoken, 13:31, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> - Значительно обновлён компонент os-prober (http://joeyh.name/code/os-prober/),
> отвечающий
> за обнаружение других операционных систем на имеющихся накопителях, для их добавления
> в меню загрузчика. В новом os-prober устранены серьёзные недоработки, некоторые из
> которых могли привести к повреждению файловой системы.
Breaking news, однако. Хорошо, что давно ничего из ОСей не ставил (нет необходимости) :).
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|2.16, guest, 15:02, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Debian Strech на0одится на стадии тестирования, поэтому в нем могут быть проблемы, в том числе и с kernel 4.9. Ядро 4.9 объявлено lts, поэтому оно превосходно сочетается со следующей версией debian. К релизу подправят большинство ошибок.
Багрепорт хватило сил, умения написать и отправить? Или, как обычно, все кричат об ошибках, но ничего не делают.
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|4.20, Andrey Mitrofanov, 15:38, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> ядром 4.9: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=192111
"Linux 4.9.x doesn't boot on some intel CPUs (T4200, i5-5200U, i7-4700 MQ, i7-4910 MQ) [B]with ACPI activated[/B]"
> Оно к сожалению багованное вдоль и поперёк, и действительно очень жаль, что
Согласен!
Я уже писал, что пора выкидывать Интел совсем, не полумерить с i386/i486/32-bit и пр. Добавлю: этот [I]странный майкрософтовский APCI очень багованный[/I]!! Сколько лет его ни хрена4ат в linux-е, постоянно и всегда -- с ним проблемы. https://duckduckgo.com/?q=linux+%22acpi%3Doff%22&t=ffnt&ia=qa [I]Действительно жаль,[/I] что его нельзя вырвать и засунуть редмондским маломеркам и друзьям http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/107990.html#16 их в.... пшшшшшш..... подарок.
> на нём выпустят дебиан 9. А дальше убунта, минт и по
> накатной.
Борись, камарад!
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|6.25, Andrey Mitrofanov, 21:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Какая взаимосвязь между Intel и Microsoft в Debian?
Прямая!!! Всю эту хrень, из-за которой Debian не грузится наcтру---ли i и m c подельниками.
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|3.22, Роберт, 16:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Есть такое поверие, что линукс устанавливается на старое железо. Обычно рекомендации на форумах дают ставить на строе железо именно линуксы. Так вот люди ставят. Ктож знает, что там интелами не надо пользоваться как товарищ выше рекомендует, железо отборное нужно, чего-то не работает из-за криворукости разработчиков, и тд и тп. "Неосилятор, сам сядь и напиши" скажете? А нафиг оно мне надо, время на это тратить? Потому и 2 процента собсна.
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|2.21, ryoken, 16:53, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> У меня на ядре 4.9 перестал грузиться дебиан. Я нарыл в сети,
> что куча народу с негрузящимися системами на ядре 4.9, но
> разрабы его в стейбл походу пихнули окончательно.
Гм. У меня параллельно стоит ядро liquorix, по версии оно примерно одинаково с дефолтным обновляется, сейчас 4.9.0-6.1. Работает нормально, стандартное я уж и забыл когда трогал (да и rEFInd запоминает последний выбранный пункт).
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