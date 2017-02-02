02.02.2017 10:04  Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 9

Все само перейдет на следующий Debian 10 Testing Что-то-там-следующее?

Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?

Или так и останется и станет Debian 9 Stable?

Надо ли что-то проделывать, менять ссылки на репозитории с testing stretch на stable stretch, к примеру?

