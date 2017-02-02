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02.02.2017 10:04  Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 9

Доступен для тестирования второй кандидат в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". На 5 февраля запланирована полная заморозка пакетной базы перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен.

Основные изменения в Debian Installer Stretch RC 2:

  • Значительно обновлён компонент os-prober, отвечающий за обнаружение других операционных систем на имеющихся накопителях, для их добавления в меню загрузчика. В новом os-prober устранены серьёзные недоработки, некоторые из которых могли привести к повреждению файловой системы. В частности, os-prober теперь по возможности использует device-mapper в режиме только для чтения, пропускает разделы с типом LVM2_member, корректно определяет разделы /usr в которые перенесены корневые директории /lib*, поддерживает получение информации об ОС из файлов os-release, не пытается монтировать расширенные разделы;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.9 (в RC1 использовалось ядро 4.8);
  • Прекращена поддержка платформы armel/versatile (больше не поддерживается ядром);
  • В базу оборудования добавлена информация об одноплатном ПК Pine64+;
  • В пакет nic-modules включены драйверы для коммутаторов DSA (Distributed Switch Architecture).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Инсталлятор Debian 9 перешёл на стадию кандидата в релизы
  3. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Восьмой альфа-выпуск инсталлятора Debian 9 с унифицированным /usr и поддержкой screen
  5. OpenNews: Debian 9 "Stretch" перешёл на первую стадию заморозки пакетной базы
  6. OpenNews: Седьмой альфа-выпуск инсталлятора Debian 9. Определено кодовое имя Debian 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Sunderland93, 10:06, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Использую на ноуте с момента самой первой заморозки Никаких косяков не замечено... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Delpher, 11:43, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не подскажите, а что произойдет с теми, кто ставил Debian 9 Testing Stretch до 05.02.2017?

    Все само перейдет на следующий Debian 10 Testing Что-то-там-следующее?
    Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?

    Или так и останется и станет Debian 9 Stable?
    Надо ли что-то проделывать, менять ссылки на репозитории с testing stretch на stable stretch, к примеру?

     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 11:50, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Не подскажите, а что произойдет с теми, кто

    https://duckduckgo.com/?q=apt+sources.list+testing+unstable+release+name&t=ffa

    > Все само перейдет на следующий Debian 10 Testing Что-то-там-следующее?
    > Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?

    https://wiki.debian.org/SourcesList#Distribution

    > Надо ли что-то проделывать, менять ссылки на репозитории с testing stretch на
    > stable stretch, к примеру?

     
  • 2.7, бедный буратино, 12:09, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?

    за ум браться

    а вообще, если в sources.list записано testing, то будет testing. если stretch, то будет stretch. всё гениальное - просто

     
     
  • 3.11, ryoken, 13:33, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >> Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?
    > за ум браться
    > а вообще, если в sources.list записано testing, то будет testing. если stretch,
    > то будет stretch. всё гениальное - просто

    Насколько я понимаю репы Дебиана, то Testing будет, если на сервере репы содержимое каталога Testing и его кодового имени совпадают. (А это не везде так и некоторые репы бывает необходимо корректировать в sources.list)

     
  • 3.18, rshadow, 15:15, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В sources.list обычно прописывают все.
    Но в настройки можно положить APT::Default-Release "stable"; например.
     
  • 2.10, Аноним, 13:33, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    разгони до sid, настрой pinning и получишь вечный rolling-release с постоянный о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, ryoken, 13:35, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > разгони до sid, настрой pinning и получишь вечный rolling-release с постоянный обновлением
    > )

    (разогнал бtз пиннинга до experimental, иногда бывают неожиданные радости :D)

     
     
  • 4.13, Andrey Mitrofanov, 13:44, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> разгони до sid, настрой pinning
    >> )
    > (разогнал бtз пиннинга до experimental,

    За ум всё-тк возьмись. experimental - не полный сьют. В отличие от stable, testing, unstable.  Хотя unstable+experimental и без пинига -- разгон да. Если не гон.

    ___Да, я придираюсь.

    >иногда бывают неожиданные радости :D)

     
  • 4.14, Аноним, 13:47, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > бtз пиннинга неожиданные радости

    да, но нет

     
  • 2.26, Led, 22:18, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Допустим, я захочу переходить на следующий Testing. Что мне делать?

    Ты сначала в следующий класс перейди.

     
  • 1.9, ryoken, 13:31, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > -  Значительно обновлён компонент os-prober (http://joeyh.name/code/os-prober/),
    > отвечающий
    > за обнаружение других операционных систем на имеющихся накопителях, для их добавления
    > в меню загрузчика. В новом os-prober устранены серьёзные недоработки, некоторые из
    > которых могли привести к повреждению файловой системы.

    Breaking news, однако. Хорошо, что давно ничего из ОСей не ставил (нет необходимости) :).

     
  • 1.15, Аноним, 14:50, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    У меня на ядре 4 9 перестал грузиться дебиан Я нарыл в сети, что куча народу с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, guest, 15:02, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Debian Strech на0одится на стадии тестирования, поэтому в нем могут быть проблемы, в том числе и с kernel 4.9. Ядро 4.9 объявлено lts, поэтому оно превосходно сочетается со следующей версией debian. К релизу подправят большинство ошибок.

    Багрепорт хватило сил, умения написать и отправить? Или, как обычно, все кричат об ошибках, но ничего не делают.

     
     
  • 3.17, Melody, 15:12, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    У меня та же самая проблема на ноутбуке, это известная проблема с ядром 4.9: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=192111
    Оно к сожалению багованное вдоль и поперёк, и действительно очень жаль, что на нём выпустят дебиан 9. А дальше убунта, минт и по накатной.
     
     
  • 4.20, Andrey Mitrofanov, 15:38, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > ядром 4.9: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=192111

    "Linux 4.9.x doesn't boot on some intel CPUs (T4200, i5-5200U, i7-4700 MQ, i7-4910 MQ) [B]with ACPI activated[/B]"

    > Оно к сожалению багованное вдоль и поперёк, и действительно очень жаль, что

    Согласен!

    Я уже писал, что пора выкидывать Интел совсем, не полумерить с i386/i486/32-bit и пр. Добавлю: этот [I]странный майкрософтовский APCI очень багованный[/I]!! Сколько лет его ни хрена4ат в linux-е, постоянно и всегда -- с ним проблемы. https://duckduckgo.com/?q=linux+%22acpi%3Doff%22&t=ffnt&ia=qa [I]Действительно жаль,[/I] что его нельзя вырвать и засунуть редмондским маломеркам и друзьям http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/107990.html#16 их в.... пшшшшшш..... подарок.

    > на нём выпустят дебиан 9. А дальше убунта, минт и по
    > накатной.

    Борись, камарад!

     
     
  • 5.24, Гость, 20:28, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Какая взаимосвязь между Intel и Microsoft в Debian?
     
     
  • 6.25, Andrey Mitrofanov, 21:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Какая взаимосвязь между Intel и Microsoft в Debian?

    Прямая!!! Всю эту хrень, из-за которой Debian не грузится наcтру---ли i и m c подельниками.

     
  • 2.19, Аноним, 15:25, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что вы с ними делаете Обновился недавно до Testing Внезапно он стабильнее чем ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Роберт, 16:59, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Есть такое поверие, что линукс устанавливается на старое железо. Обычно рекомендации на форумах дают ставить на строе железо  именно линуксы. Так вот люди ставят. Ктож знает, что там интелами не надо пользоваться как товарищ выше рекомендует, железо отборное нужно, чего-то не работает из-за криворукости разработчиков, и тд и тп. "Неосилятор, сам сядь и напиши" скажете? А нафиг оно мне надо, время на это тратить? Потому и 2 процента собсна.
     
  • 2.21, ryoken, 16:53, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > У меня на ядре 4.9 перестал грузиться дебиан. Я нарыл в сети,
    > что куча народу  с негрузящимися системами на ядре 4.9, но
    > разрабы его в стейбл походу пихнули окончательно.

    Гм. У меня параллельно стоит ядро liquorix, по версии оно примерно одинаково с дефолтным обновляется, сейчас 4.9.0-6.1. Работает нормально, стандартное я уж и забыл когда трогал (да и rEFInd запоминает последний выбранный пункт).

     

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