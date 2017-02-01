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01.02.2017 08:49  Обновление nginx 1.10.3

Представлен третий выпуск основной стабильной ветки nginx 1.10.3, в рамках которой вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Исправлена ошибка в реализации директивы "add_after_body", проявляющаяся при использовании совместно с директивой "sub_filter";
  • Исправлена ошибка наследования unix domain listen-сокетов при обновлении исполняемого файла на Linux-системах;
  • Исправлена ошибка при которой в случае использования протокола HTTP/2 плавное завершение старых рабочих процессов могло занимать бесконечное время;
  • В директивах limit_req или auth_request исправлена ошибка получения поврежденного тела запроса при использовании протокола HTTP/2;
  • Устранён крах (segmentation fault) в рабочем процессе при использовании протокола HTTP/2;
  • В директиве sendfile исправлена ошибка, из-за которой на системах FreeBSD и macOS мог возвращать некорректный ответ;
  • В реализации директивы aio_write исправлена ошибка, из-за которой ответ мог не полностью сохраняться в кэш памяти, а также устранена утечка сокетов.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним, 11:24, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Что-то зачастили релизы.
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:30, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Этот коммент виден на каждый релиз nginx, без разбора, какая ветка То им часты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, ТТТ, 11:43, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Игнорируйте троллей, а так вы их только поощраете.
     
  • 3.8, Аноним Анонимович Анонимов, 13:06, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Угу, ping of death никто не отменял.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death

    :loop
    ping <IP Address> -l 65500 -w 1 -n 1
    goto :loop

    Этих 3 строк хватит чтобы вызвать DoS у целевой машины.

     
     
  • 4.9, azure, 13:11, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ежели пропускная способность сети высокая, а целевая машина слабая то может и сработать.
     
     
  • 5.10, Аноним, 14:57, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    он же про win98, там же баг, ну вы чо.
     
  • 2.3, Anonimus, 11:32, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Прошли те времена, когда Игорь пилил свой нгинкс в свое удовольствие сидя в уютном рамблере.
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:59, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    судя по пугающим ошибкам, да
     

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