01.02.2017 08:49  Обновление nginx 1.10.3

Представлен третий выпуск основной стабильной ветки nginx 1.10.3, в рамках которой вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Исправлена ошибка в реализации директивы "add_after_body", проявляющаяся при использовании совместно с директивой "sub_filter";

Исправлена ошибка наследования unix domain listen-сокетов при обновлении исполняемого файла на Linux-системах;

Исправлена ошибка при которой в случае использования протокола HTTP/2 плавное завершение старых рабочих процессов могло занимать бесконечное время;

В директивах limit_req или auth_request исправлена ошибка получения поврежденного тела запроса при использовании протокола HTTP/2;

Устранён крах (segmentation fault) в рабочем процессе при использовании протокола HTTP/2;

В директиве sendfile исправлена ошибка, из-за которой на системах FreeBSD и macOS мог возвращать некорректный ответ;

В реализации директивы aio_write исправлена ошибка, из-за которой ответ мог не полностью сохраняться в кэш памяти, а также устранена утечка сокетов.



