31.01.2017 11:17  Проект Qt опубликовал сборочный инструментарий qbs 1.7

Состоялся релиз развиваемого проектом Qt сборочного инструментария qbs 1.7 (Qt Build Suite). Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки. В отличие от qmake, qbs не привязан к Qt и изначально рассчитан на организацию сборки любых проектов. Используемый в qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание. В новой версии: Добавлена экспериментальная поддержка генераторов (Generators API), предоставляющих средства для обеспечение глубокой интеграции со сторонними инструментариями для разработки. API позволяет создавать плагины, которые могут выполнять различные действия, осуществляемые на разных этапах процесса сборки. Например, на базе данного API подготовлены генераторы для формирования файлов с описанием проекта для Xcode и Visual Studio, что позволяет вести разработку в данных IDE, но применять qbs для сборки. Также доступен плагин для заполнения БД компиляции для Clang;

Элементы групп теперь могут быть вложенными, что позволяет создавать более сложные разветвлённые cтруктуры, в которых условия формируются путём логического объединения родительских и дочерних свойств;

Поддержка автоматической генерации qrc-файлов из файлов проекта, которая стала возможна после добавления в модуль Qt.core серии новых свойств, задающих правила добавления файлов проекта в qrc-файл;

Значительно расширена документация по созданию правил;

Ужесточена проверка типов свойств в файлах проекта Qbs;

В модуле C/C++ добавлена поддержка Microsoft Visual Studio 2017;

В модулях Qt добавлена поддержка QtScxml;

Реализована возможность сборки установщиков Inno Setup.



