28.01.2017 09:55  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Состоялся релиз дистрибутива Bodhi Linux 4.1, пользователям которого предлагается десктоп-окружение Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17, созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития Enlightenment, разрастания окружения Enlightenment 19 и ухудшения стабильности кодовой базы. Пакетная база Bodhi Linux 4 основана на Ubuntu 16.04.

В новом выпуске отмечено в основном исправление ошибок и обновление версий пакетов (например обновлены EFL 1.18.4 и ядро Linux 4.8). Из заметных пользователю изменений выделяется новая тёмная тема оформления "Arc Dark". Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (719 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (691 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.3 Гб).