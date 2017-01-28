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28.01.2017 09:55  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Состоялся релиз дистрибутива Bodhi Linux 4.1, пользователям которого предлагается десктоп-окружение Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17, созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития Enlightenment, разрастания окружения Enlightenment 19 и ухудшения стабильности кодовой базы. Пакетная база Bodhi Linux 4 основана на Ubuntu 16.04.

В новом выпуске отмечено в основном исправление ошибок и обновление версий пакетов (например обновлены EFL 1.18.4 и ядро Linux 4.8). Из заметных пользователю изменений выделяется новая тёмная тема оформления "Arc Dark". Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (719 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (691 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.3 Гб).



  1. Главная ссылка к новости (http://www.bodhilinux.com/2017...)
  2. OpenNews: Новая версия дистрибутива Bodhi Linux 4.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Bodhi Linux 3.2, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Moksha 0.2, форка Enlightenment 17
  5. OpenNews: Представлен Moksha, форк пользовательского окружения Enlightenment 17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bodhi, moksha
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  • 1, Аноним, 10:00, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >Moksha

    Мордвины делают?

     
     
  • 2, f2404, 10:16, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Мокша_(философия)
     
     
  • 4, Fidel Castro, 10:47, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Enlightenment на другом языке
     
  • 3, Роман Цепов, 10:36, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну это не для меня. Мокши мне увы не достичь уже.
    Если не будет проблем вызывать эта вся красота, я как видеопродюссер попробую, но врят-ли буду пользоваться постоянно.
     
     
  • 5, анонимбл, 11:10, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Держите нас в курсе!
     

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