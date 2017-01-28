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28.01.2017 09:45  Обновление Firefox 51.0.1 и Thunderbird 45.7.0

Доступны корректирующие выпуски web-браузера Firefox 51.0.1 и почтового клиента Thunderbird 45.7.0. В Firefox 51.0.1 устранена проблема с активацией в многопроцессном режиме дополнений, несовместимых с ним. В частности, если дополнение присутствует в белом списке E10SAddonsRollout.jsm, но в манифесте самого дополнения указан флаг multiProcessCompatible=false, многопроцессный режим теперь не применяется. В новом выпуске также устранена ошибка, из-за которой определение местоположения через API Geolocation не работало на платформе Windows.

В Thunderbird 45.7.0 устранены проблемы с предпросмотром сообщений после переименования или перемещения папок IMAP, налажена работа кнопки "Move To" в панели поиска сообщений, обеспечено отображение неопределённого получателя для сообщений с незаполненным получателем ("undisclosed recipients"), решена проблема с принятием/отклонением email-приглашений в календаре-планировщике при хранении принятых и отправленных сообщений в одной папке.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, thunderbird
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  • 1, Аноним, 10:07, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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    У меня в Thunderbird Filelink не хочет дружить с Dropbox Окошко для залогиниван... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Усвяцов Леонид, 10:32, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Отличная новость. Обновил и все заработало! Мозилла так держать!
     
  • 3, QuAzI, 11:14, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    vimperator поломали :(
     

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