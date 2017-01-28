28.01.2017 09:45  Обновление Firefox 51.0.1 и Thunderbird 45.7.0

Доступны корректирующие выпуски web-браузера Firefox 51.0.1 и почтового клиента Thunderbird 45.7.0. В Firefox 51.0.1 устранена проблема с активацией в многопроцессном режиме дополнений, несовместимых с ним. В частности, если дополнение присутствует в белом списке E10SAddonsRollout.jsm, но в манифесте самого дополнения указан флаг multiProcessCompatible=false, многопроцессный режим теперь не применяется. В новом выпуске также устранена ошибка, из-за которой определение местоположения через API Geolocation не работало на платформе Windows.

В Thunderbird 45.7.0 устранены проблемы с предпросмотром сообщений после переименования или перемещения папок IMAP, налажена работа кнопки "Move To" в панели поиска сообщений, обеспечено отображение неопределённого получателя для сообщений с незаполненным получателем ("undisclosed recipients"), решена проблема с принятием/отклонением email-приглашений в календаре-планировщике при хранении принятых и отправленных сообщений в одной папке.



