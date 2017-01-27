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27.01.2017 18:00  Выпуск редакций дистрибутива Linux Mint 18.1 с рабочими столами Xfce и KDE

Доступны редакция дистрибутива Linux Mint 18.1 с рабочими столами Xfce и KDE. Редакция с Xfce (1.7 Гб) основана на пакетной базе Xubuntu 16.04 и поставляется с десктоп-окружением Xfce 4.12, дополненном серией оригинальных приложений, упрощающих настройку и работу в системе. Редакция с KDE (1.9 Гб) основана на пакетной базе Kubuntu 16.04, использует PPA-репозиторий с бэкпортами приложений из новых версий Kubuntu и поставляется с рабочим столом KDE Plasma 5.8. Ключевые новшества редакций с Xfce и KDE идентичны новшествам, ранее представленным для редакций Linux Mint 18.1 на базе оболочек MATE и Cinnamon.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.linuxmint.com/?p=3...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.1
  3. OpenNews: Релиз редакций дистрибутива Linux Mint 18 с десктоп-окружением KDE
  4. OpenNews: Релиз редакций дистрибутива Linux Mint 18 с десктоп-окружением Xfce
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Linux Mint привёл к распространению ISO-образов с бэкдором
  6. OpenNews: В Linux Mint 18 появится новый набор приложений и изменится подход к установке кодеков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linuxmint, linux, mint
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  • 1.1, Аноним, 18:03, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > KDE Plasma 5.8

    Дождались!

     
  • 1.2, Аноним, 18:16, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Почему оно так похоже на Win10?
     
     
  • 2.3, точка, 18:24, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вообще не похоже
     
  • 2.9, Аноним, 19:00, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Просто это всеобщая эпидемия плоскоты и монохромности в дизайне Когда-нибудь эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 19:11, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эта плоскота следствие толерастии к людям с дефектами зрения
     
  • 2.14, axredneck, 19:19, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Xfce-версия больше на ВинХР похожа ИМХО
     
  • 1.5, Аноним, 18:47, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ребята, а как у Минта с русской локализацией?
     
     
  • 2.6, Миша, 18:49, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень плохо и ничего не русифицировано.
     
     
  • 3.7, Аноним, 18:58, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что странно, учитывая что Ubuntu хорошо русифицирована.
     
  • 3.8, Аноним, 18:59, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ты врунишка :)
     
  • 2.10, Аноним, 19:01, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря где Основная часть часто используемого на русском, но есть места и не пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним, 19:05, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вот почему, если те же самые места в Ubuntu русифицированы...
     
     
  • 4.13, Аноним, 19:12, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    какие такие места?
     
  • 1.15, Аноним, 19:34, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Редакция с Xfce (1.7 Гб) основана на пакетной базе Xubuntu 16.04

    Наконец-то

     

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