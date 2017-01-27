27.01.2017 18:00  Выпуск редакций дистрибутива Linux Mint 18.1 с рабочими столами Xfce и KDE

Доступны редакция дистрибутива Linux Mint 18.1 с рабочими столами Xfce и KDE. Редакция с Xfce (1.7 Гб) основана на пакетной базе Xubuntu 16.04 и поставляется с десктоп-окружением Xfce 4.12, дополненном серией оригинальных приложений, упрощающих настройку и работу в системе. Редакция с KDE (1.9 Гб) основана на пакетной базе Kubuntu 16.04, использует PPA-репозиторий с бэкпортами приложений из новых версий Kubuntu и поставляется с рабочим столом KDE Plasma 5.8. Ключевые новшества редакций с Xfce и KDE идентичны новшествам, ранее представленным для редакций Linux Mint 18.1 на базе оболочек MATE и Cinnamon.



