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26.01.2017 20:20  Обновление OpenSSL 1.0.2k и 1.1.0d с устранением уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 1.0.2k и 1.1.0d, в которых устранены 4 уязвимости, трём из которых присвоен умеренный уровень опасности, а одной - низкий.

  • CVE-2017-3731 - позволяют инициировать крах серверного или клиентского SSL/TLS-приложения на 32-разрядных системах (чтение из области за пределами буфера) при приёме повреждённого пакета. В ветке OpenSSL 1.1.0 проблема проявляется при использовании алгоритмов CHACHA20/POLY1305, а в Openssl 1.0.2 - RC4-MD5;
  • CVE-2017-3730 - может привести к краху клиентского приложения (разыменование нулевого указателя) при передаче сервером некорректных параметров при обмене ключами по протоколам DHE или ECDHE;
  • CVE-2017-3732 - BN_mod_exp может вернуть некорректный результат на платформе x86_64, атака отнесена к категории труднореализуемых и маловероятных.

  1. Главная ссылка к новости (https://mta.openssl.org/piperm...)
  2. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0c с устранением уязвимости в реализации ChaCha20/Poly1305
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в OpenSSL 1.1.0a
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением 14 уязвимостей
  5. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.0
  6. OpenNews: В OpenSSL и LibreSSL устранены опасные уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openssl
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  • 1, ОлдФак, 22:55, 26/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В FreeBSD-HEAD уже внесена 1.0.2k
     
  • 2, Michael Shigorin, 23:03, 26/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это просто праздник какой-то... хорошо, что у нас 1.0.2 до сих пор хоть.
     

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