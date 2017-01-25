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25.01.2017 12:25  Релиз дистрибутива Tails 2.10

Состоялся релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 2.10 основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor, в качестве опции может использоваться I2P. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование.Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 Гб.

Новый выпуск примечателен:

  • Интегрирована утилита OnionShare, предоставляющая средства для анонимного обмена файлами;
  • Обновлены версии программ: Tor 0.2.9.9, Tor Browser 6.5, ядро Linux 4.8 и Icedove 45.6.0. \
  • В настройках APT репозитории Debian заменены на соответствующие скрытые сервисы.
  • В состав включён драйвер AMDGPU, который позволит улучшить поддержку систем с новыми графическими картами AMD.
  • Добавлена поддержка файловой системы exFAT.
  • Блокировщик рекламы AdBlock Plus заменён на uBlock Origin.
  • В Tor Browser активирован режим наглядной оценки цепочки анонимизации, показывающий все Tor-узлы, участвующие в пробросе трафика.
  • Полностью переработана система фильтрации портов, доступных через Tor, которая была замена на реализацию от проекта Whonix. Новая реализация сделала возможным использование OnionShare и режима Circuit View в Tor Browser.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Началось тестирование дистрибутива Tails 3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 2.7 и web-браузера Tor Browser 6.0.6
  4. OpenNews: Инсталлятор дистрибутива Tails включён в поставку Debian
  5. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Tails 2.0, перешедший на GNOME Shell и Debian 8
  6. OpenNews: Для сайтов Debian запущены скрытые сервисы в сети Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.1, Аноним, 13:13, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Отличная новость! Роскомпозор рыдает кровавыми слезами.
     
     
  • 2.4, DmA, 14:24, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну Роскомнадзор особо не решает ничего, скажут ему сверху заблокирует любой сайт, скажут разблокирует. Только мне кажется ближе к выборам 2018 разблокировать точно ничего не будут...
    Очередные 6 лет будут подготовкой к следующим "выборам" 2024...
    Скорей всего в России к этому сроку(2024) останется только белый список сайтов утверждаемый роскомнадзором.
     
     
  • 3.5, Роскомнадзор, 14:40, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хорошая, кстати, идея про белый список;)
     
     
  • 4.6, DmA, 14:41, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Хорошая, кстати, идея про белый список;)

    Вы там в роскомнадзоре ждите команды сверху, а то инициатива наказуема :)

     
     
  • 5.7, Роскомнадзор, 14:47, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А мы никуда не торопимся. сча вот только идею твою отправим на верх... почтой россии)
     
     
  • 6.8, DmA, 15:00, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А мы никуда не торопимся. сча вот только идею твою отправим на
    > верх... почтой россии)

    Вот это правильная идея, Почтой России надёжнее. Они ещё ничего и никогда не теряли, просто пока не довезли.

     
  • 3.11, анон, 16:50, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, это будет портал с советскими мультиками на Байкал электрониксе. Чебурнет во всей его красе.
     
  • 1.3, DmA, 14:19, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новость о Tails 2.10(в состав которого входит Tor Browser 6.5) находится на opennet в разделе "Мини-новости" , а новость о самом Tor Browser 6.5  в разделе "Новости"
    Целое больше части? :)
    Нужно наоборот. Или хотя бы в одном разделе.
     
     
  • 2.10, Гость, 16:28, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже про это подумал, для себя объяснил это тем что количество пользователей браузера больше чем специализированной ОС.
     
  • 1.9, DmA, 15:41, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    подпись у всех сходится для этого исошника?
    У меня пишет ключ просрочен
    gpg --keyid-format 0xlong --verify tails-i386-2.10.iso.sig tails-i386-2.10.iso
    gpg: Signature made Mon 23 Jan 2017 09:41:51 PM EST
    gpg:                using RSA key 0x98FEC6BC752A3DB6
    gpg: Good signature from "Tails developers (offline long-term identity key) <tails@boum.org>"
    gpg:                 aka "Tails developers <tails@boum.org>"
    gpg: Note: This key has expired!
    Primary key fingerprint: A490 D0F4 D311 A415 3E2B  B7CA DBB8 02B2 58AC D84F
         Subkey fingerprint: BA2C 222F 44AC 00ED 9899  3893 98FE C6BC 752A 3DB6
    Для Tor Browser 6.5(английская и русская версия) sha256 сумма не совпадает с расположенными на сайте.

     
  • 1.12, Аноним, 16:54, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже разрабы Tails поняли, что ненавязчивая реклама, продвигаемая ABP, его заг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 17:16, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ставьте Whonix и не парьтесь с урезанным и неудобным чисто флешечным недодистриб... весь текст скрыт [показать]
     

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