25.01.2017 12:25  Релиз дистрибутива Tails 2.10

Состоялся релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 2.10 основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor, в качестве опции может использоваться I2P. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование.Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 Гб. Новый выпуск примечателен: Интегрирована утилита OnionShare, предоставляющая средства для анонимного обмена файлами;

Обновлены версии программ: Tor 0.2.9.9, Tor Browser 6.5, ядро Linux 4.8 и Icedove 45.6.0. \

В настройках APT репозитории Debian заменены на соответствующие скрытые сервисы.

В состав включён драйвер AMDGPU, который позволит улучшить поддержку систем с новыми графическими картами AMD.

Добавлена поддержка файловой системы exFAT.

Блокировщик рекламы AdBlock Plus заменён на uBlock Origin.

В Tor Browser активирован режим наглядной оценки цепочки анонимизации, показывающий все Tor-узлы, участвующие в пробросе трафика.

Полностью переработана система фильтрации портов, доступных через Tor, которая была замена на реализацию от проекта Whonix. Новая реализация сделала возможным использование OnionShare и режима Circuit View в Tor Browser.



