25.01.2017 12:25  Релиз дистрибутива Tails 2.10

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|2.4, DmA, 14:24, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну Роскомнадзор особо не решает ничего, скажут ему сверху заблокирует любой сайт, скажут разблокирует. Только мне кажется ближе к выборам 2018 разблокировать точно ничего не будут...
Очередные 6 лет будут подготовкой к следующим "выборам" 2024...
Скорей всего в России к этому сроку(2024) останется только белый список сайтов утверждаемый роскомнадзором.
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|6.8, DmA, 15:00, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А мы никуда не торопимся. сча вот только идею твою отправим на
> верх... почтой россии)
Вот это правильная идея, Почтой России надёжнее. Они ещё ничего и никогда не теряли, просто пока не довезли.
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|1.3, DmA, 14:19, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Новость о Tails 2.10(в состав которого входит Tor Browser 6.5) находится на opennet в разделе "Мини-новости" , а новость о самом Tor Browser 6.5 в разделе "Новости"
Целое больше части? :)
Нужно наоборот. Или хотя бы в одном разделе.
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|1.9, DmA, 15:41, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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подпись у всех сходится для этого исошника?
У меня пишет ключ просрочен
gpg --keyid-format 0xlong --verify tails-i386-2.10.iso.sig tails-i386-2.10.iso
gpg: Signature made Mon 23 Jan 2017 09:41:51 PM EST
gpg: using RSA key 0x98FEC6BC752A3DB6
gpg: Good signature from "Tails developers (offline long-term identity key) <tails@boum.org>"
gpg: aka "Tails developers <tails@boum.org>"
gpg: Note: This key has expired!
Primary key fingerprint: A490 D0F4 D311 A415 3E2B B7CA DBB8 02B2 58AC D84F
Subkey fingerprint: BA2C 222F 44AC 00ED 9899 3893 98FE C6BC 752A 3DB6
Для Tor Browser 6.5(английская и русская версия) sha256 сумма не совпадает с расположенными на сайте.
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