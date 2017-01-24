24.01.2017 14:37  Выпуск nginx 1.11.9

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.11.9, в котором реализованы следующие изменения: В модуле stream исправлена ошибка, которая приводила к повышенной нагрузке на процессор;

В почтовом прокси-сервере исправлена ошибка, при которой метод аутентификации EXTERNAL можно было использовать, даже если он не был разрешён в конфигурации;

В модуле stream устранен крах (segmentation fault) рабочего процесса, проявляющийся при использовании директивы 'ssl_verify_client';

В модуле stream исправлена ошибка из-за которой директива 'ssl_verify_client' могла не работать;

Исправлена ошибка, приводившая к излишне агрессивному закрытию keepalive-соединений при исчерпании рабочим процессом свободных соединений;

В директиве sendfile исправлена ошибка, из-за которой на системах FreeBSD и macOS мог возвращать некорректный ответ;

В реализации директивы aio_write исправлена ошибка, из-за которой ответ мог не полностью сохраняться в кэш памяти, а также устранена утечка сокетов.



