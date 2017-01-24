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24.01.2017 14:37  Выпуск nginx 1.11.9

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.11.9, в котором реализованы следующие изменения:

  • В модуле stream исправлена ошибка, которая приводила к повышенной нагрузке на процессор;
  • В почтовом прокси-сервере исправлена ошибка, при которой метод аутентификации EXTERNAL можно было использовать, даже если он не был разрешён в конфигурации;
  • В модуле stream устранен крах (segmentation fault) рабочего процесса, проявляющийся при использовании директивы 'ssl_verify_client';
  • В модуле stream исправлена ошибка из-за которой директива 'ssl_verify_client' могла не работать;
  • Исправлена ошибка, приводившая к излишне агрессивному закрытию keepalive-соединений при исчерпании рабочим процессом свободных соединений;
  • В директиве sendfile исправлена ошибка, из-за которой на системах FreeBSD и macOS мог возвращать некорректный ответ;
  • В реализации директивы aio_write исправлена ошибка, из-за которой ответ мог не полностью сохраняться в кэш памяти, а также устранена утечка сокетов.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.11.8
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.11.7
  4. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.11.6
  6. OpenNews: Обновление nginx 1.10.2
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним, 22:53, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Что-то зачастили выпуски.
     
     
  • 2, kai3341, 23:28, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Эта проблема решается комбинацией клавиш Ctrl+W
     
  • 3, pavard, 23:52, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ну и хорошо - дальше сам выбирает комфортную скорость обновления. вышло нужное - обновляешься, не вышло - ругаешься на форуме что зачастили.
     
  • 4, Аноним Анонимович Анонимов, 00:05, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Раз в 2 недели, судя по датам в новостях.
     

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