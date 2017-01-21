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21.01.2017 09:49  Выпуск BitKey, Live-дистрибутива для безопасной работы с Bitcoin

Состоялся первый выпуск дистрибутива BitKey (14.1.0), предоставляющего автономное Live-окружение для безопасного проведения транзакций с использованием платёжной системы Bitcoin. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian Jessie, для создания самодостаточного Live-образа использован сборочный инструментарий Turnkey Linux (номер выпуска BitKey 14.1.0 отражает версию инструментария Turnkey Linux). Дистрибутив может целиком загружаться в оперативную память и ориентирован на предоставление высокого уровня безопасности, например, большинство приложений лишены сетевого доступа, используется шифрование и верификация компонентов, применяются средства для удаления из памяти остаточной информации. Размер iso-образа 445 Мб.

BitKey может применяться для выполнения сохраняемых в облачном хранилище транзакций при хранении кошелька на отдельной системе, физически изолированной от интернета. В состав дистрибутива входит обширная подборка приложений для работы с Bitcoin, в том числе Warpwallet для использования кошельков с запоминаемыми идентификаторами (brainwallet), bitaddress для генерации выводимых на печать кошельков и Electrum с прослойкой для хранения кошельков на зашифрованном USB-носителе. Из приложений также можно отметить набор утилит coinbin и bx (libbitcoin-explorer).



  1. Главная ссылка к новости (https://bitkey.io/...)
  2. OpenNews: Вышел Turnkey Linux 14.1, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений
  3. OpenNews: Кризис в сообществе Bitcoin Core
  4. OpenNews: Linux Foundation представил новую платформу для финансовых транзакций в стиле Bitcoin
  5. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
  6. OpenNews: Первый релиз клиента открытой платежной системы Zcash
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bitcoin
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  • 1.1, Аноним, 10:06, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Полезный проект, типа Tails для Bitcoin. Ещё бы Tor туда прикрутили.
     
  • 1.2, Илья, 10:07, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Маргинальное использование бипкоина это конечно здорово, героин там покупать, бомбы
     
     
  • 2.3, vi, 10:21, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    > Маргинальное использование бипкоина это конечно здорово, героин там покупать, бомбы

    Уважаемый! Теперь попробуйте сказать столько же или более хорошего по этой же теме. Ну, напрягитесь! Или у Вас крен в одну сторону.
    Да, понимаю, что будет тяжело. Но "геморрой" тоже нелегко лечится, особенно запущенный. Так что не запускайте ;)

     
     
  • 3.5, A.Stahl, 10:34, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    У вас тоже небольшой крен в ту же сторону. Вы, похоже, уверены, что наркотики и бомбы это плохо как на них не посмотри. Врачи и работники карьеров с вами не согласились бы. Но какое вам до них дело?
    Так что тоже подлечитесь. Вам это будет намного легче, чем предыдущему паникёру.
     
     
  • 4.7, vantoo, 11:10, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Бомбы уже не актуальны, Трамп придэ, порядок навидэ. Уже второй день как Россия начала с колен вставать при Трампе. Вон Мишка не появляется уже несколько дней здесь, небось за инаугурацию накатывает.
     
     
  • 5.8, A.Stahl, 11:23, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой Мишка? Горбачёв что ли?:)
     
     
  • 6.22, Аноним, 12:40, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мишка Альт Кисельный. Анконовостной.
     
  • 4.11, Аноним, 12:18, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Перечитал несколько раз У вас есть сомнение что плохо или уверенность что хорош... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, A.Stahl, 12:25, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня есть уверенность, что считать наркотики и бомбы безапелляционным злом -- плохо.
     
     
  • 6.25, Аноним, 13:01, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Согласен Пусть посмотрят хоть на RМS Он как бомба начинённая нaркoтой Туго на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.27, Andrey Mitrofanov, 13:06, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >посмотрят хоть на RМS. Он как

    Проспись, удод. Или это у тебя уже необратимые изменения?

     
  • 4.18, vi, 12:33, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У вас тоже небольшой крен в ту же сторону. Вы, похоже, уверены,
    > что наркотики и бомбы это плохо как на них не посмотри.
    > Врачи и работники карьеров с вами не согласились бы. Но какое
    > вам до них дело?
    > Так что тоже подлечитесь. Вам это будет намного легче, чем предыдущему паникёру.

    Слава Богу, что небольшой. Хотелось немного равновесие восстановить. Но, Я же не Бог и не могу управлять всем Миром. Хотя с другой стороны, у Бога ведь "нет других" глаз, мыслей и рук (дел)..., кроме как "мои". Извиняюсь если с Вашей точки зрения немного перегнул палку. Спасибо, что напомнили мне о "широте и глубине" Мира.

     
  • 2.23, Антон, 12:41, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Каждый меряет по себе. Теперь понятно кто ты и каких целей добиваешься. Может быть стоит позвонить в полицию и дать наводочку на тебя?
     
     
  • 3.26, Аноним, 13:04, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мишка уже и звонил и писал, а его там только на Х посылают ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:32, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я до сих пор с рублями хожу. Как дурак.
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:19, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отдай нуждающимся и ходи как умный.
     
  • 2.21, Виталий, 12:39, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты прав, у меня уже все друзья биткоином пользуются. В кафе можно обеды оплатить, в одной из химчисток стали принимать. А уж хостинги и подавно биткоином плотим. Круто, удобно.
     
     
  • 3.28, Аноним, 13:07, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А смузи в том кафе подают?


     
  • 1.6, Аноним, 10:57, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Очередная сбоГочка с приложениями, которые можно спокойно поставить на обычный д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, алекс, 11:56, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    bitcoin разве не мошенничество?
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:20, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно. За упоминание этого слова 3 условно дают.
     
     
  • 3.14, Andrey Mitrofanov, 12:21, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Конечно. За упоминание этого слова 3 условно дают.

    3 биткоина условно? Увау!

     
     
  • 4.16, Аноним, 12:24, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, и пожизненую индульгенцию от Ватикана Можно участвовать во всех мошеническ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Виталий, 12:38, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Воровать деньги налогоплательщиков разве не мошенничество?
     
     
  • 3.24, Andrey Mitrofanov, 12:55, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Воровать деньги налогоплательщиков разве не мошенничество?

    Обычно растрата + хищение, или нецелевое расходование, или невыполнение договорных обязательств(если-когда прокурорские докажут) и потом уж (что точно сложно-натужно доказать) умысел того хищения. Но не полагайтесь на моё слово, проконсультируйтесь у своего адвоката, чеки сохраняйте в сейфе.

     
  • 3.32, Аноним, 13:35, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отличие кражи от мошенничества _http studopedia ru 5_43441_otlichie-krazhi-ot-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, rm_, 12:07, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот если что-то и где-то, то как раз концепция такого дистра вероятнее всего может оказаться honeypot'ом чтобы заманить вас его попробовать, а затем тривиально слить ваши валлеты на сторону.
     
     
  • 2.15, Аноним, 12:21, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По этому принципу нужно пилить свою ОС.
     
     
  • 3.30, rm_, 13:10, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше просто использовать анонимно скачанный обычный массово популярный дистр (в нём не будет биткоино-специфичных бэкдоров), чем этот, у которого полтора пользователя, и авторы которого точно знают, что у каждого из этих пользователей "есть чем поживиться".
     
     
  • 4.31, Аноним, 13:17, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Tails -> Electrum Bitcoin Wallet
     
  • 1.19, Юзер Биткоина, 12:36, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ппц как все сложно. Нет бы заложить безопасность и анонимность в ядро самой Bitcoin, чтобы люди могли нормально пользоваться и не параноиться. А то щас появилось достаточно выродков от IT, которые занимаются выслеживанием людей через блокчейн, что совсем нехорошо. Таким образом Bitcoin нифига не аналог бумажной валюты, если можно все цепочки отследить. И вот изобретают 100500 инструментов, которые якобы помогают сделать Bitcoin-транзакции анонимными. Где гарантии, что сами эти инструменты не скомпрометированы и не помогают выявить пользователей Bitcoin? Где гарантии, что в очередной такой поделке нет бэкдоров? Никаких гарантий. Вот я и говорю, если создатели Bitcoin не озаботились вопросом анонимности, то фиг вы ее получите даже с этими инструментами.
     
     
  • 2.29, Аноним, 13:10, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же тысячи глаз неустанно мониторящие открытый код?


     

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