21.01.2017 09:49  Выпуск BitKey, Live-дистрибутива для безопасной работы с Bitcoin

Состоялся первый выпуск дистрибутива BitKey (14.1.0), предоставляющего автономное Live-окружение для безопасного проведения транзакций с использованием платёжной системы Bitcoin. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian Jessie, для создания самодостаточного Live-образа использован сборочный инструментарий Turnkey Linux (номер выпуска BitKey 14.1.0 отражает версию инструментария Turnkey Linux). Дистрибутив может целиком загружаться в оперативную память и ориентирован на предоставление высокого уровня безопасности, например, большинство приложений лишены сетевого доступа, используется шифрование и верификация компонентов, применяются средства для удаления из памяти остаточной информации. Размер iso-образа 445 Мб.

BitKey может применяться для выполнения сохраняемых в облачном хранилище транзакций при хранении кошелька на отдельной системе, физически изолированной от интернета. В состав дистрибутива входит обширная подборка приложений для работы с Bitcoin, в том числе Warpwallet для использования кошельков с запоминаемыми идентификаторами (brainwallet), bitaddress для генерации выводимых на печать кошельков и Electrum с прослойкой для хранения кошельков на зашифрованном USB-носителе. Из приложений также можно отметить набор утилит coinbin и bx (libbitcoin-explorer).