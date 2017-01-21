21.01.2017 09:49  Выпуск BitKey, Live-дистрибутива для безопасной работы с Bitcoin

Состоялся первый выпуск дистрибутива BitKey (14.1.0), предоставляющего автономное Live-окружение для безопасного проведения транзакций с использованием платёжной системы Bitcoin. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian Jessie, для создания самодостаточного Live-образа использован сборочный инструментарий Turnkey Linux (номер выпуска BitKey 14.1.0 отражает версию инструментария Turnkey Linux). Дистрибутив может целиком загружаться в оперативную память и ориентирован на предоставление высокого уровня безопасности, например, большинство приложений лишены сетевого доступа, используется шифрование и верификация компонентов, применяются средства для удаления из памяти остаточной информации. Размер iso-образа 445 Мб.
BitKey может применяться для выполнения сохраняемых в облачном хранилище транзакций при хранении кошелька на отдельной системе, физически изолированной от интернета. В состав дистрибутива входит обширная подборка приложений для работы с Bitcoin, в том числе Warpwallet для использования кошельков с запоминаемыми идентификаторами (brainwallet), bitaddress для генерации выводимых на печать кошельков и Electrum с прослойкой для хранения кошельков на зашифрованном USB-носителе. Из приложений также можно отметить набор утилит coinbin и bx (libbitcoin-explorer).
Уважаемый! Теперь попробуйте сказать столько же или более хорошего по этой же теме. Ну, напрягитесь! Или у Вас крен в одну сторону.
Да, понимаю, что будет тяжело. Но "геморрой" тоже нелегко лечится, особенно запущенный. Так что не запускайте ;)
Проспись, удод. Или это у тебя уже необратимые изменения?
Слава Богу, что небольшой. Хотелось немного равновесие восстановить. Но, Я же не Бог и не могу управлять всем Миром. Хотя с другой стороны, у Бога ведь "нет других" глаз, мыслей и рук (дел)..., кроме как "мои". Извиняюсь если с Вашей точки зрения немного перегнул палку. Спасибо, что напомнили мне о "широте и глубине" Мира.
3 биткоина условно? Увау!
Обычно растрата + хищение, или нецелевое расходование, или невыполнение договорных обязательств(если-когда прокурорские докажут) и потом уж (что точно сложно-натужно доказать) умысел того хищения. Но не полагайтесь на моё слово, проконсультируйтесь у своего адвоката, чеки сохраняйте в сейфе.