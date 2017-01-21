The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

21.01.2017 08:51  Возможно скомпрометировано одно из зеркал проекта KDE neon

Джонатан Риддел (Jonathan Riddell), развивающий дистрибутив KDE Neon, предупредил пользователей о проблемах с безопасностью на одном из зеркал, на которые организован автоматический проброс запросов со страницы загрузки iso-образов проекта. В частности, FTP-сервер ftp.icm.edu.pl, на котором в том числе размещено зеркало iso-образов проекта KDE neon, отнесён сервисом Google Safebrowsing к категории опасных из-за выявления в загрузках вредоносного ПО. В настоящее время в iso-образах KDE neon на проблемном зеркале изменений не замечено, а администрация зеркала не подтвердила инцидент. Пользователям рекомендуется обязательно проверять загружаемые сборки KDE neon по цифровой подписи. 


    gpg2 --recv-key '348C 8651 2066 33FD 983A 8FC4 DEAC EA00 075E 1D76'

    wget http://files.kde.org/neon/images/neon-useredition/current/neon-useredition-current.iso.sig

    gpg2 --verify neon-useredition-current.iso.sig
    gpg: Signature made Thu 19 Jan 2017 11:18:13 GMT using RSA key ID 075E1D76
    gpg: Good signature from "KDE neon ISO Signing Key (neon@kde.org)" [full]


  1. Главная ссылка к новости (http://jriddell.org/2017/01/21...)
  2. OpenNews: Ошибка в настройке репозитория KDE Neon могла привести к подмене пакетов
  3. OpenNews: Первая LTS-сборка дистрибутива KDE neon User Edition
  4. OpenNews: Нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition переходят по умолчанию на Wayland
  5. OpenNews: Началось формирование ежедневных сборок KDE Neon на базе Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kde, neon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.3, Аноним, 09:40, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Это не зеркало KDE Neon Там лежит всё подряд BSD, соплярисы, cygwin и операци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:59, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    По вашей логике mirror yandex ru не зеркало кучи Linux-дистрибутивов, потому что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 10:44, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    По моей логике Google Safebrowsing мог что угодно там найти, потому как навалено... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним, 11:17, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А при этом curl -I http files kde org neon images neon-useredition curren... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 10:04, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Riddell говорит, что официальное зеркало http jriddell org 2017 01 21 reports-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Anon2, 12:02, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а это нормально, получать цифровую подпись по http вместо https?

     
     
  • 2.12, Аноним, 12:30, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня тоже напрягает.
     
  • 2.13, freehck, 12:55, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а это нормально, получать цифровую подпись по http вместо https?

    Вполне. Это ж подпись, а не приватный ключ. :)

     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name, 13:19, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только лично при предъявлении паспорта.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList