18.01.2017 09:54  Рассматривается возможность выноса Firefox Developer Tools в системное дополнение

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|1.1, Аноним Анонимович Анонимов, 09:57, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Правильное решение. Я помню каким глотком воздуха была консоль для дебага js в огнелисе и firebug. Сейчас тулзы уже переросли в самостоятельную форму. Глядишь вынос этого функционала скажется на производительности в ещё большую сторону.
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|2.10, freehck, 11:29, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Кстати да, firebug-то умер. Разработчики на офсайте пишут, что он не будет работать в многопроцессорном режиме, и переписывать firebug для него - та ещё задачка.
Агитируют переходить на DevTools. Похоже, от него никуда не деться. Придётся переходить.
Может, кто-нибудь выскажется, как DevTools после Firebug?
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|3.14, rshadow, 12:55, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уже почти то-же самое. Некоторых простых и привычных вещей нет.
Например: повторить POST запрос в новой вкладке, показать свойства DOM выбранного элемента через ж, сеть показывается только когда ты именно перешел на эту вкладку и приходится рефрешить страницу заново, неработающие имитации :hover и.д. Фаербаг наверно останется самой удобной тулзой еще надолго.
Из плюшек: практически не тормозит, редакторы (анимаций, стилей, шрифтов, canvas, звука и т.д.), нескучные темы (даже есть тема фаербага, только она кривая), профилирование памяти и цпу.
В целом, можно смело переходить и привыкать к новой тулзе. Альтернатива отвалится уже в одной из следующих версий.
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|1.3, A.Stahl, 10:23, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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>и не отображаемого в менеджере дополнений
Почему? Почему это не сделать обычным дополнением? Яваскриптистам тяжело представить, что людям плевать на яваскрипт? Даже подавляющему большинству программистов плевать на яваскрипт.
P.S. ОпенНет катится в сраный ЛОР -- он начинает расстраиваться при слове срать: " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В сообщении используется ненормативная лексика.
Пожлуйста откорректируйте сообщение, воздержитесь от острых высказываний и несодержательных комментариев, проявите уважение к собеседнику.
Выражение, на которое сработало предупреждение: 'на/срать' "
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|1.13, XXXasd, 12:30, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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> ...в форму системного дополнения, предлагаемого по умолчанию в Firefox и не отображаемого в менеджере дополнений (для просмотра следует использовать about:support).
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> Поставка в виде системного дополнения позволит организовать независимый от браузера цикл разработки и более часто выпускать обновления ...
нифига не ясно.. и как же эти дополнения будут обновляться якобы более часто?
вот уж прям ещё более чаще чем делаешь pacman -Syu ?
а если несколько профелей в системе -- то у каждого пользователя своя копия этого дополнения и свои независимые обовления?
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