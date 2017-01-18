18.01.2017 09:54  Рассматривается возможность выноса Firefox Developer Tools в системное дополнение

Разработчики Firefox рассматривают вопрос перевода средств для разработчиков (Developer Tools) из встроенной функциональности в форму системного дополнения, предлагаемого по умолчанию в Firefox и не отображаемого в менеджере дополнений (для просмотра следует использовать about:support).

Поставка в виде системного дополнения позволит организовать независимый от браузера цикл разработки и более часто выпускать обновления с предложением новых возможностей, проводя новшества без необходимости длительной обкатки в тестовых ветках Firefox. Кроме того, системные дополнения могут быть отключены по желанию пользователя (в том числе обсуждается возможность отключения по умолчанию системного дополнения с Developer Tools).



