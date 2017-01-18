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18.01.2017 09:54  Рассматривается возможность выноса Firefox Developer Tools в системное дополнение

Разработчики Firefox рассматривают вопрос перевода средств для разработчиков (Developer Tools) из встроенной функциональности в форму системного дополнения, предлагаемого по умолчанию в Firefox и не отображаемого в менеджере дополнений (для просмотра следует использовать about:support).

Поставка в виде системного дополнения позволит организовать независимый от браузера цикл разработки и более часто выпускать обновления с предложением новых возможностей, проводя новшества без необходимости длительной обкатки в тестовых ветках Firefox. Кроме того, системные дополнения могут быть отключены по желанию пользователя (в том числе обсуждается возможность отключения по умолчанию системного дополнения с Developer Tools).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox 53 будет включён просмотрщик JSON
  3. OpenNews: Обновлён план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру
  4. OpenNews: Firebug интегрируется c Firefox и прекращает разработку браузерного дополнения
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox встроено дополнение FlyWeb
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов, 09:57, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Правильное решение. Я помню каким глотком воздуха была консоль для дебага js в огнелисе и firebug. Сейчас тулзы уже переросли в самостоятельную форму. Глядишь вынос этого функционала скажется на производительности в ещё большую сторону.
     
     
  • 2.9, rshadow, 11:24, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    В том то и дело что нет. Потому и тянули.
     
     
  • 3.33, Аноним, 17:04, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Откуда такая уверенность А тянули видно по прихоти какого-то манагера, который ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 13:31, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    ни грамма просто теперь ты будешь без глотков воздуха нюхать то, что есть... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 17:10, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Каких ещё глотков воздуха Web-разработчиков среди пользователей Firefox менее 1... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним, 14:17, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дополнение предположительно будет тормозить ещё больше, так как кривой и устар... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 10:08, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    FireBug умер. Да здравствует FireBug!
     
     
  • 2.10, freehck, 11:29, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кстати да, firebug-то умер. Разработчики на офсайте пишут, что он не будет работать в многопроцессорном режиме, и переписывать firebug для него - та ещё задачка.

    Агитируют переходить на DevTools. Похоже, от него никуда не деться. Придётся переходить.

    Может, кто-нибудь выскажется, как DevTools после Firebug?

     
     
  • 3.14, rshadow, 12:55, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже почти то-же самое. Некоторых простых и привычных вещей нет.

    Например: повторить POST запрос в новой вкладке, показать свойства DOM выбранного элемента через ж, сеть показывается только когда ты именно перешел на эту вкладку и приходится рефрешить страницу заново, неработающие имитации :hover и.д. Фаербаг наверно останется самой удобной тулзой еще надолго.

    Из плюшек: практически не тормозит, редакторы (анимаций, стилей, шрифтов, canvas, звука и т.д.), нескучные темы (даже есть тема фаербага, только она кривая), профилирование памяти и цпу.

    В целом, можно смело переходить и привыкать к новой тулзе. Альтернатива отвалится уже в одной из следующих версий.

     
     
  • 4.18, имя, 13:56, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > неработающие имитации :hover

    Даже в сто лет не обновлявшемся фаерфоксе есть вообще-то: http://i.imgur.com/78s553x.png

     
  • 1.3, A.Stahl, 10:23, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >и не отображаемого в менеджере дополнений

    Почему? Почему это не сделать обычным дополнением? Яваскриптистам тяжело представить, что людям плевать на яваскрипт? Даже подавляющему большинству программистов плевать на яваскрипт.

    P.S. ОпенНет катится в сраный ЛОР -- он начинает расстраиваться при слове срать: " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В сообщении используется ненормативная лексика.
    Пожлуйста откорректируйте сообщение, воздержитесь от острых высказываний и несодержательных комментариев, проявите уважение к собеседнику.
    Выражение, на которое сработало предупреждение: 'на/срать' "

     
  • 1.4, Аноним, 10:24, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Там еще много чего можно выкинуть в дополнения Оставить FF как он есть, ни UI н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 11:45, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Тоесть сделать как в FF2? Да было-бы не плохо.
     
     
  • 3.22, Аноним, 14:38, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему сразу FF2 Сделать как в FF до Australis, когда не тормозило ничего, лишн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 16:51, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    FF до австрализа тормозил не меньше, чем FF с австрализом Classic Theme Restor... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, Аноним, 17:21, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Недавно проверял - у меня старые версии FF, которые ещё до внедрения всех этих и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:33, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Хорошее решение. Предлагаю название - Firebug
     
  • 1.6, vantoo, 10:41, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А отключить его можно будет? Если да, то это прекрасно!
     
     
  • 2.23, Аноним, 14:40, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    sudo rm usr lib firefox browser features firefox devtools xpi ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 11:09, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Выпилят, а потом обратно впихнут. Нам не привыкать.
     
  • 1.8, trubulizator, 11:10, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    О, неужели! Меня услышали! 10 лет об этом говорю!
     
  • 1.13, XXXasd, 12:30, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > ...в форму системного дополнения, предлагаемого по умолчанию в Firefox и не отображаемого в менеджере дополнений (для просмотра следует использовать about:support).
    >
    > Поставка в виде системного дополнения позволит организовать независимый от браузера цикл разработки и более часто выпускать обновления ...

    нифига не ясно.. и как же эти дополнения будут обновляться якобы более часто?

    вот уж прям ещё более чаще чем делаешь pacman -Syu ?

    а если несколько профелей в системе -- то у каждого пользователя своя копия этого дополнения и свои независимые обовления?

     
     
  • 2.24, Аноним, 14:42, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    b Системное дополнение b тебе это ни о чём не говорит Оно будет в пакете с б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Аноним, 13:33, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    без встроенных средств разработки это уже не браузер, а смотрелка, пожирающая па... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, paulus, 14:20, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    браузер и есть смотрелка, это потом в него г насовали...
     
     
  • 3.21, Аноним, 14:28, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    средства разработчика это не г. напонавылазивали тут ыксперты, панимаешь )
     
     
  • 4.25, Аноним, 14:43, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    90 пользователей dev tools нафиг не сдался Есть же Firefox dev - там бы и оста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, Аноним, 16:47, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По вашему 10 пользователей Firefox это люди занимающиеся web-разработкой Что-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.37, Аноним, 17:22, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да я просто от балды цифру написал Начётчики такие начётчики ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, th3m3, 15:33, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что, рады?
     
     
  • 2.35, KOT040188, 17:20, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Фиолетово. Я уже свалил с него.
     
  • 1.32, Аноним, 16:56, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обсуждается Да чего тут обсуждать то Developer Tools нужны менее чем 1 пользо... весь текст скрыт [показать]
     

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