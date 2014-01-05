17.01.2017 20:39  Выпуск VirtualBox 5.1.14 и 5.0.32

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.14, в котором отмечено 10 исправлений. В тоже время сформировано обновление прошлой стабильной ветки VirtualBox 5.0.32. Среди изменений: Внесены исправления, направленные на обеспечение совместимости с будущим выпуском ядра Linux 4.10;

В дополнениях для гостевых систем на базе Linux устранены проблемы, приводящие к появлению ошибок при выполнении определённых операций с совместными директориями;

Устранены проблемы с эмуляцией некоторых инструкций при использовании 64-разрядных гостевых систем на 32-разрядных хост-системах;

Обеспечена корректная обработка некоторых MSR для 64-разрядных гостевых систем на компьютерах с CPU без поддержки битовых карт MSR в VT-x;

Устранён крах, проявляющийся при работе в GUI на многомониторных конфигурациях;

В GUI добавлена возможность клонирования снапшотов во время выполнения VM;

В драйвере NVMe решены проблемы с совместимостью со Storage Performance Development Kit;

Устранён крах VBoxSVC при редком стечении обстоятельств;

В VBoxManage добавлены дополнительные проверки для защиты от установки нереальных размеров при вызове операции "modifymedium --resize";

Обеспечена совместимость с новыми хостами с Windows 10.



