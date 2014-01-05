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17.01.2017 20:39  Выпуск VirtualBox 5.1.14 и 5.0.32

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.14, в котором отмечено 10 исправлений. В тоже время сформировано обновление прошлой стабильной ветки VirtualBox 5.0.32.

Среди изменений:

  • Внесены исправления, направленные на обеспечение совместимости с будущим выпуском ядра Linux 4.10;
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux устранены проблемы, приводящие к появлению ошибок при выполнении определённых операций с совместными директориями;
  • Устранены проблемы с эмуляцией некоторых инструкций при использовании 64-разрядных гостевых систем на 32-разрядных хост-системах;
  • Обеспечена корректная обработка некоторых MSR для 64-разрядных гостевых систем на компьютерах с CPU без поддержки битовых карт MSR в VT-x;
  • Устранён крах, проявляющийся при работе в GUI на многомониторных конфигурациях;
  • В GUI добавлена возможность клонирования снапшотов во время выполнения VM;
  • В драйвере NVMe решены проблемы с совместимостью со Storage Performance Development Kit;
  • Устранён крах VBoxSVC при редком стечении обстоятельств;
  • В VBoxManage добавлены дополнительные проверки для защиты от установки нереальных размеров при вызове операции "modifymedium --resize";
  • Обеспечена совместимость с новыми хостами с Windows 10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.12
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.10
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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