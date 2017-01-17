17.01.2017 17:36  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.75

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Состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.75, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Шаблон оформления: AdminLTE
- Wizard по интерфейсу
- Переработан модуль карт
- Добавлен модуль учета кабельного хозяйства Cablecat
- Android-утилита для монтажников Aenginer
- Роскомнадзор: блокировка по DNS
- Автоматический учет работы персонала
- Оповещение в Telegram
- Equipment:
- PON оповещение администраторов о аномалиях
- Полностью переписан с поддержкой BDCOM, Eltex, Huawei, ZTE
- Мониторинг параметров устройств (графики уровней сигнала, трафика и другое)
- Журнал MAC-адресов клиента с детализацией времени и оборудования
- Iptv:
- Переписан с учетом модульной архитектуры расширения
- Добавлен TrinitY TV
- Добавлен smotreshka.tv
- Переписан модуль OLLTV
- Employees
- Анкета сотрудника (вакансии)
- Msgs
- E-mail ticket tracker
- Оценка работы сотрудников
- Работа с рассылками
- Функции для учета потенциальных клиентов
- Callcenter:
- Мониторинг звонков
- Оповещение о звонке в веб-интерфейсе
- Запись разговора с оператором
- Paysys:
- Cams:
- Поддержка Zoneminder
- Поворот камеры
- Dhcphosts:
- Информация по оборудованию абонента: активность порта,
количество трафика напорту,
уровни сигнала,
количество кабеля до абонента;