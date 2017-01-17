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17.01.2017 17:36  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.75

Состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.75, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Шаблон оформления: AdminLTE
  • Wizard по интерфейсу
  • Переработан модуль карт
  • Добавлен модуль учета кабельного хозяйства Cablecat
  • Android-утилита для монтажников Aenginer
  • Роскомнадзор:​ блокировка по DNS
  • Автоматический учет работы персонала
  • Оповещение в Telegram
  • Equipment​:
    • PON оповещение администраторов о аномалиях
    • Полностью переписан с поддержкой BDCOM, Eltex, Huawei, ZTE
    • Мониторинг параметров устройств (графики уровней сигнала, трафика и другое)
    • Журнал MAC-адресов клиента с детализацией времени и оборудования
  • Iptv:
    • Переписан с учетом модульной архитектуры расширения
    • Добавлен TrinitY TV
    • Добавлен smotreshka.tv
    • Переписан модуль OLLTV
  • Employees
    • Анкета сотрудника (вакансии)
  • Msgs
    • E-mail ticket tracker
    • Оценка работы сотрудников
    • Работа с рассылками
    • Функции для учета потенциальных клиентов
  • Callcenter:
    • Мониторинг звонков
    • Оповещение о звонке в веб-интерфейсе
    • Запись разговора с оператором
  • Paysys:
    • Yandex Kasa
    • MixPlat
  • Cams:
    • Поддержка Zoneminder
    • Поворот камеры
  • Dhcphosts:
    • Информация по оборудованию абонента: активность порта, количество трафика напорту, уровни сигнала, количество кабеля до абонента;


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/%d1%80%d0...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.74
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.58
  4. OpenNews: Выпуск ABillS 0.7 ознаменовал превращение свободной биллинговой системы в проприетарный продукт
  5. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.57
  6. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.0
Автор новости: AsmodeuS
Тип: Программы
Ключевые слова: abills, billing
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