17.01.2017 17:36  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.75

Состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.75, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Основные новшества: Шаблон оформления: AdminLTE

Wizard по интерфейсу

Переработан модуль карт

Добавлен модуль учета кабельного хозяйства Cablecat

Android-утилита для монтажников Aenginer

Роскомнадзор:​ блокировка по DNS

Автоматический учет работы персонала

Оповещение в Telegram

Equipment​: PON оповещение администраторов о аномалиях Полностью переписан с поддержкой BDCOM, Eltex, Huawei, ZTE Мониторинг параметров устройств (графики уровней сигнала, трафика и другое) Журнал MAC-адресов клиента с детализацией времени и оборудования

Iptv: Переписан с учетом модульной архитектуры расширения Добавлен TrinitY TV Добавлен smotreshka.tv Переписан модуль OLLTV

Employees Анкета сотрудника (вакансии)

Msgs E-mail ticket tracker Оценка работы сотрудников Работа с рассылками Функции для учета потенциальных клиентов

Callcenter: Мониторинг звонков Оповещение о звонке в веб-интерфейсе Запись разговора с оператором

Paysys: Yandex Kasa MixPlat

Cams: Поддержка Zoneminder Поворот камеры

Dhcphosts: Информация по оборудованию абонента: активность порта, количество трафика напорту, уровни сигнала, количество кабеля до абонента;





