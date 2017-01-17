17.01.2017 10:30  Обновление PowerDNS с устранением DoS-уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.0.2/3.4.11 и PowerDNS Recursor 4.0.4/3.7.4, в которых устранено четыре уязвимости: CVE-2016-7068 - отправка специально оформленных запросов может привести к созданию высокой нагрузки на CPU;

CVE-2016-7072 - неаутентифицированный злоумышленник может вызвать отказ в обслуживании PowerDNS Authoritative Server через наводнение TCP-запросами встроенного web-сервера;

CVE-2016-7073 - некорректная проверка цифровых подписей TSIG позволяет осуществить MITM-атаки;

CVE-2016-2120 - аутентифицированный пользователь может вызвать отказ в обслуживании PowerDNS Authoritative Server, добавив специально оформленную запись в свою DNS-зону.



