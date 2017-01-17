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17.01.2017 10:30  Обновление PowerDNS с устранением DoS-уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.0.2/3.4.11 и PowerDNS Recursor 4.0.4/3.7.4, в которых устранено четыре уязвимости:

  • CVE-2016-7068 - отправка специально оформленных запросов может привести к созданию высокой нагрузки на CPU;
  • CVE-2016-7072 - неаутентифицированный злоумышленник может вызвать отказ в обслуживании PowerDNS Authoritative Server через наводнение TCP-запросами встроенного web-сервера;
  • CVE-2016-7073 - некорректная проверка цифровых подписей TSIG позволяет осуществить MITM-атаки;
  • CVE-2016-2120 - аутентифицированный пользователь может вызвать отказ в обслуживании PowerDNS Authoritative Server, добавив специально оформленную запись в свою DNS-зону.


  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Анонс PowerDNS Recursor 3.0
  3. OpenNews: В BIND, Unbound и PowerDNS устранены уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: powerdns
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  • 1.1, Аноним, 10:49, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кто пользуется?
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:53, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Все.
     
     
  • 3.3, vantoo, 11:10, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Все используют Unbound, а для задач посерьезнее BIND.
     
  • 1.4, stalker37, 11:53, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    BIND скатывается в УГ.
    Там где серьёзная нагрузка юзают nsd, а на хостингах и рядом любят powerdns за то что он умеет SQL-базки.
     
     
  • 2.5, Ph0zzy, 12:50, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    ldap! ldap!
     
  • 2.6, Ph0zzy, 12:52, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    странно, кстати, что десятый бинд, который по дизайну может разные хранилища использовать, как таковых хранилищ не имеет.
     
  • 1.7, Аноним, 13:17, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А в ср windows пользовательской до сих пор ничего толкового нет в качестве DNS ... весь текст скрыт [показать]
     

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