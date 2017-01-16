16.01.2017 22:40  Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти

Разработчики проекта Raspberry Pi объявили о поступлении в продажу новой платы Raspberry Pi 3 Compute Module, которая представляет собой портативный вариант модели Raspberry Pi 3, оформленный в форм-факторе планки памяти для ноутбука (DDR2 SODIMM, размер 67.6 x 30 мм) и совместимый с ранее выпускаемыми платами ввода/вывода (Compute Module IO Board).

В отличие от первого варианта плат Compute Module, разработанного в 2014 году, редакция на базе Raspberry Pi 3 отличается удвоением размера оперативной памяти и увеличением вычислительной мощности в 10 раз. Новый модуль включает 64-разрядный SoC BCM2837 (ARMv8, четыре ядра, 1.2 Ghz), идентичный SoC из Raspberry Pi 3, 1 Гб ОЗУ и 4 Гб eMMC Flash. Разьём для подключения идентичен слотам оперативной памяти в ноутбуках. Дополнительно предлагается Lite-версия платы со слотом для SD-карты вместо чипа Flash-памяти. Стоимость Compute Module 3 составляет 30 долларов, Lite-версии - 25 долларов. Схемы и распайки платы доступны под свободной лицензией. В качестве операционной системы предлагается Raspbian.

Compute Module проблематично использовать без специальных плат ввода/вывода, но модуль рассчитан прежде всего не на обособленное использование, а для упрощения интеграции технологий Raspberry Pi с различными продуктами и для создания специализированных мультимедийных и промышленных встраиваемых систем. Через контакты SODIMM подаётся питание, выведены порты USB, два порта HDMI для подключения экранов и два порта для подключения камер, что позволяет использовать плату в том числе и для интеграции с 3D-телевизорами. Например, поддержка вычислительных модулей Raspberry Pi уже реализована в новых широкоформатных мониторах компании NEC, которые через подключение указанных плат могут быть превращены в самодостаточную мультимедийную систему.