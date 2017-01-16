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16.01.2017 22:40  Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти

Разработчики проекта Raspberry Pi объявили о поступлении в продажу новой платы Raspberry Pi 3 Compute Module, которая представляет собой портативный вариант модели Raspberry Pi 3, оформленный в форм-факторе планки памяти для ноутбука (DDR2 SODIMM, размер 67.6 x 30 мм) и совместимый с ранее выпускаемыми платами ввода/вывода (Compute Module IO Board).

В отличие от первого варианта плат Compute Module, разработанного в 2014 году, редакция на базе Raspberry Pi 3 отличается удвоением размера оперативной памяти и увеличением вычислительной мощности в 10 раз. Новый модуль включает 64-разрядный SoC BCM2837 (ARMv8, четыре ядра, 1.2 Ghz), идентичный SoC из Raspberry Pi 3, 1 Гб ОЗУ и 4 Гб eMMC Flash. Разьём для подключения идентичен слотам оперативной памяти в ноутбуках. Дополнительно предлагается Lite-версия платы со слотом для SD-карты вместо чипа Flash-памяти. Стоимость Compute Module 3 составляет 30 долларов, Lite-версии - 25 долларов. Схемы и распайки платы доступны под свободной лицензией. В качестве операционной системы предлагается Raspbian.

Compute Module проблематично использовать без специальных плат ввода/вывода, но модуль рассчитан прежде всего не на обособленное использование, а для упрощения интеграции технологий Raspberry Pi с различными продуктами и для создания специализированных мультимедийных и промышленных встраиваемых систем. Через контакты SODIMM подаётся питание, выведены порты USB, два порта HDMI для подключения экранов и два порта для подключения камер, что позволяет использовать плату в том числе и для интеграции с 3D-телевизорами. Например, поддержка вычислительных модулей Raspberry Pi уже реализована в новых широкоформатных мониторах компании NEC, которые через подключение указанных плат могут быть превращены в самодостаточную мультимедийную систему.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Готовится к выпуску портативный вариант Raspberry Pi 3
  3. OpenNews: Официально представлена плата Raspberry Pi 3 c 64-разрядным CPU, Wi-Fi и Bluetooth
  4. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил новую модульную систему
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, gimrock, 22:53, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    И что будет, если я его подключу к ноуту? )
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 22:58, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вместо памяти?:)
     
  • 2.4, ЛюбительМультиков, 23:01, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    фигвам и шарик ты балбес
     
  • 1.2, Аноним, 22:57, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Лучше бы сделали под разъем ddr4 - погорельцев стало бы значительно больше!
     
  • 1.5, Аноним, 23:01, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем это делать, типа для красоты?
     
     
  • 2.12, Аноним, 00:32, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http prikol pikmik ru i prikol pikmik ru imgs 023fb125b35f7c6bc7c2e52265c74c8b... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним, 00:46, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Далеко и весело поедет
     
  • 1.6, Аноним, 23:03, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наверное сразу стоит сказать что это не значит что нужно вставлять малину в свой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:06, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Например вы, можете разработать плату с таким слотом и своей разводкой, и малина... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 23:08, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    NEC молодцы, за 30 теперь можно превратить монитор в медиацентр Не в пример Sa... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, asd, 02:41, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подробнее...
     
  • 1.9, QuAzI, 23:49, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот если бы он на ноуте определился и можно было его гонять как сопроцессор, криптопроцессор или хотя бы просто порулить им можно было без кучи переходников/шнурков, было бы круто, а то что он может в тыкву превратить ноут или наоборот кто-то сунет плашку памяти в телевизор и получит тыкву с диагональю 40" - это так себе вариант.
     
  • 1.10, Аноним, 00:24, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    next-generation large-format displays мониторы большого формата же, 40 и более... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 00:29, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а я бы купил под pc card 34 если бы в ноуте появился второй миникомп.
     
     
  • 2.14, Вася Пупкин, 00:58, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спрашивается - а что им мешало сделать в формате ПСКард?
    И офлоадить туда что нибудь типа апаратного файрвола или какой иной бессмысленной фигни?
    Да ничего. Просто - так неинтересно. Это для тупых.
    Настоящие новаторы идут иным путем - за%уярить иновацонно несовместимую нисчем фигню, внешне похожую на что нибудь очень известное, но гарантированно палязщее слот на матери.
     
     
  • 3.16, Аноним, 02:03, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы правы найдутся те кто воткнет это в слот оперативной памяти Это как с новым ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Chip, 01:46, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все берем по паяльнику и дружно навесной монтаж ваяем.
     
  • 1.18, Аноним, 03:00, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Было бы круто, еслиб кто-то выпустил IO-board под несколько 4-10 CM-ов Эхх... весь текст скрыт [показать]
     

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