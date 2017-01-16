16.01.2017 20:49  В Firefox по умолчанию будут предложены новые темы оформления

В ночных сборках Firefox реализован новый программный интерфейс для создания тем оформления, основанный на WebExtensions API, а также предложено три варианта оформления по умолчанию. Кроме ранее доступной темы оформления из коробки предложены две новые темы - Compact Dark и Compact Light, созданные по мотивам тем оформления для Firefox Developer Edition. Новые темы можно активировать через Appearance в менеджере дополнений (about:addons) или через меню настройки внешнего вида (Menu/Customize). Новые темы являются первым шагом на пути к реализации плана по визуальному обновлению Firefox в 2017 году.



