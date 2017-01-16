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16.01.2017 20:49  В Firefox по умолчанию будут предложены новые темы оформления

В ночных сборках Firefox реализован новый программный интерфейс для создания тем оформления, основанный на WebExtensions API, а также предложено три варианта оформления по умолчанию. Кроме ранее доступной темы оформления из коробки предложены две новые темы - Compact Dark и Compact Light, созданные по мотивам тем оформления для Firefox Developer Edition. Новые темы можно активировать через Appearance в менеджере дополнений (about:addons) или через меню настройки внешнего вида (Menu/Customize). Новые темы являются первым шагом на пути к реализации плана по визуальному обновлению Firefox в 2017 году.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1, vantoo, 20:51, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Смесь плазмы и макоси.
     
     
  • 2, Ivan, 20:56, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да, широкий бортик вокруг адресной строки выглядит кдешненько.
    Да и вообще, у них дизайнеры. Австралис - дикая смесь элементов из хрома, осла и мескалинового бреда.
     
  • 3, Timur I. Davletshin, 20:57, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Они бы лучше headerless windows сделали.
     
  • 4, Аноним, 21:03, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    когда сделают первый шаг на пути выпиливания разного гумона покеты, рющечки, ани... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5, Наделла, 21:05, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    по ходу других проблем у браузера нет, раз снова за UI взялись

    Рыжков приходит к Горбачеву:
    - Михаил Сергеевич, куры в стране дохнут!
    - Надо нарисовать перед каждой курицей черный квадрат.
    Через неделю:
    - Михаил Сергеевич, опять дохнут!
    - Впишите в черный квадрат желтый треугольник.
    Через неделю опять:
    - Михаил Сергеевич, все равно дохнут!
    - Тогда замените желтый на зеленый.
    Через неделю снова приходит Рыжков:
    - Михаил Сергеевич, все сдохли!
    - Жаль... У меня еще столько еще было новых идей!

     

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