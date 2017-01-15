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14.01.2017 23:49  Выпуск Debian 8.7

Представлено корректирующее обновление Debian 8.7, в которое включены все выпущенные обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 87 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 86 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 8.7 можно отметить удаление пакетов dotclear и sogo из-за проблем с безопасностью. До свежих выпусков обновлены пакеты postgresql, tevent, intel-microcode, ca-certificates и nvidia-graphics-drivers.

Установочные сборки Debian 8.7 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 8.7, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 8.6
  3. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 8
  4. OpenNews: Выпуск Debian 8.5 и 7.11
  5. OpenNews: Восьмой альфа-выпуск инсталлятора Debian 9 с унифицированным /usr и поддержкой screen
  6. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 00:27, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Уже не торт
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 00:39, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Debian никогда не был тортом. Debian это дистр. Это ставится, а не кушается.
     
     
  • 3.3, anonymous, 00:56, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это метафора, мальчик.
     
     
  • 4.4, A.Stahl, 01:02, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это хрень собачья, ________(пол/возраст впишешь сам) :)
     
  • 2.5, manster, 01:13, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Почему не торт? Из-за systemd?
     
  • 1.6, Аноним, 01:19, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждем дебиан 8.8 с 88 обновлениями.
     
  • 1.7, Аноним, 01:25, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С винды уже можно переходить на него?
     

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