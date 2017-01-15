14.01.2017 23:49  Выпуск Debian 8.7

Представлено корректирующее обновление Debian 8.7, в которое включены все выпущенные обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 87 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 86 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 8.7 можно отметить удаление пакетов dotclear и sogo из-за проблем с безопасностью. До свежих выпусков обновлены пакеты postgresql, tevent, intel-microcode, ca-certificates и nvidia-graphics-drivers.

Установочные сборки Debian 8.7 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 8.7, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



