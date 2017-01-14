14.01.2017 10:18  Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2

После почти двух лет разработки состоялся релиз свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2.0, предназначенной для геомоделирования, управления пространственными векторными и растровыми данными, обработки спутниковых снимков, создания карт, пространственного моделирования и визуализации. GRASS является одной из старейших ГИС, берущих начало с разработок Армии США, проводимых в начале 80-х годов прошлого ветка. Код проекта был открыт в 1995 году под лицензией GPL.

Новый выпуск примечателен переводом интерфейса, который в прошлом выпуске был переписан на wxPython, на многопоточную обработку событий. Проведена работа по упрощению выполнения сложных манипуляция с пространственными данными. Представлен новый программный интерфейс для создания GIS-модулей на языке Python. Добавлены новые модули для анализа растровых и векторных данных, реализованы средства для использования операторов темпоральной алгебры (данные, распределённые во времени). Существенно увеличена скорость и эффективность обработки больших файлов. Проведена работа по стандартизации параметров и названий флагов. Представлено более 50 новых дополнений.