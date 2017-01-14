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14.01.2017 10:18  Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2

После почти двух лет разработки состоялся релиз свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2.0, предназначенной для геомоделирования, управления пространственными векторными и растровыми данными, обработки спутниковых снимков, создания карт, пространственного моделирования и визуализации. GRASS является одной из старейших ГИС, берущих начало с разработок Армии США, проводимых в начале 80-х годов прошлого ветка. Код проекта был открыт в 1995 году под лицензией GPL.

Новый выпуск примечателен переводом интерфейса, который в прошлом выпуске был переписан на wxPython, на многопоточную обработку событий. Проведена работа по упрощению выполнения сложных манипуляция с пространственными данными. Представлен новый программный интерфейс для создания GIS-модулей на языке Python. Добавлены новые модули для анализа растровых и векторных данных, реализованы средства для использования операторов темпоральной алгебры (данные, распределённые во времени). Существенно увеличена скорость и эффективность обработки больших файлов. Проведена работа по стандартизации параметров и названий флагов. Представлено более 50 новых дополнений.



  1. Главная ссылка к новости (https://joinup.ec.europa.eu/no...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной настольной геоинформационной системы QGIS 2.12
  3. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.0.0
  4. OpenNews: OSGeo о развитии свободных геоинформационных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: grass, gis
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  • 1, Аноним, 10:28, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > на wxPython

    Ну, вот и пара нашлась для sK1 2.0.

     
  • 2, Аноним, 10:30, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    http://xkcd.com/1784/
     
     
  • 3, A.Stahl, 12:08, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А в чём юмор-то?
     
     
  • 4, Анонимум, 14:47, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Э, там как бы написано всё. Если не понимаете, что такое географическая проекция, то вам обратно в школу.
     

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