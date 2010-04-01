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13.01.2017 12:11  Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux

Доступны новые выпуски коммуникационных клиентов Telegram Desktop 1.0 и Skype 1.15 для платформы Linux. Telegram Desktop 1.0 примечателен полной переработкой интерфейса, который приведён в соответствие с концепцией Material Design и обрёл возможность подключения тем оформления. В новой версии также добавлена поддержка закрепления избранных чатов в верхней части списка и опция для отображения общих групп для выбранного участника.

Следом за мобильным приложением в настольной версии Telegram появилась функция удаления сообщений, недавно отправленных в групповой или индивидуальный чат. Возможность отзыва сообщений с системы получателя с одной стороны востребована при случайной отправке недописанных или непродуманных сообщений и мало чем отличается от уже доступных средств редактирования, но с другой стороны сомнительна с точки зрения безопасности и получения контроля над данными, уже находящимися в области ответственности другой системы. Код клиентского ПО Telegram открыт и распространяется под лицензией GPLv3, что даёт возможность проведения аудита указанной функциональности.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft альфа-выпуска новой реализации Skype для Linux 1.15, переведённой на использование web-технологий и протокола WebRTC (приложение построено на базе платформы Electron и является надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype). Для загрузки подготовлены 64-разрядные пакеты в формате DEB и RPM. В новой версии обновлена платформа Electron 1.4.10, в контекстное меню добавлены кнопки для копирования и вставки из буфера обмена, представлена опция для автоматического запуска (Tools/Launch at Login) и возможность запуска в свёрнутом виде (Tools/Launch Minimized).

  1. Главная ссылка к новости (https://telegram.org/blog/desk...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: skype, telegram
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  • 1.2, Аноним, 12:16, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Как это возможно Он же линкуется с проприетарной библиотекой GMS ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, freehck, 12:18, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Как это возможно?

    Мсье знает, почему в репозиториях Debian существует секция contrib?

     
  • 1.3, Аноним, 12:18, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    когда они уже там секретные чаты запилят? вместо этого иконочки меняют
     
     
  • 2.13, ferux, 12:55, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для android-версии, в которой есть эти секретные чаты, уже 3 месяца (2 релиза) как не выкладывают исходники (https://github.com/DrKLO/Telegram/commit/64e8ec3fbd26a876b7683f83a6f59c6b67316). Что толку с таких секретных чатов?
     
  • 1.5, Аноним, 12:19, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    они зря времени не теряют там, молодцы D... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Паранойико Шизофренидзе, 12:39, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Tox интереснее в плане безопасности. Функционал ппедостаточный. Только никак недопилят его. Сыроват пока.
     
  • 1.9, freehck, 12:39, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мда... Skype 1.15 - это альфа на электроне, имейте в виду.
    Не работает с проксёй, нет переименования контактов, нет расшарки экрана, до процессора жадная.
     
     
  • 2.14, Pan, 12:56, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Не забываем добавить что разрабатывается адским конгломератом в самых жарких котлах преисподней.
     
  • 2.16, DmA, 13:00, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня даже и мыслях никогда не было использовать Skype на Linux... Я и на виндовс использую его раз в 5 лет и то не по своей инициате. Микрософт давно не является той компанией, которой хоть в чём-то можно доверять!
     
  • 1.10, paulus, 12:43, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем оно надо, когда web.skype до сих пор не может аудио/видео звонки? А держать еще один браузер внутри скайпа для смсок смысла не вижу. Если не jabber/tox, то уж лучше google hangouts проталкивать, чем телеграмы и скайпы. imho
     
     
  • 2.11, Dep, 12:47, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Звони и конференции электрон-версия умеет.
     
  • 1.12, DmA, 12:53, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока не будет придумано устройства для шифрования информации на устройстве к кот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, DmA, 12:56, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, в витой паре оторвать пару RX, а оставить только TX :) и попробовать что-то передавать без всяких подтверждений получения пакетов...
     
  • 2.17, MassaPash, 13:06, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я такое сделал, но поделиться не могу (nda). подсказка: используй hook'и netfilter в ядре linux чтобы шифровать payload пакетов. в качестве железки можешь юзать любой одноплатник, которому доверяешь свои ключи
     
     
  • 3.18, DmA, 13:13, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > я такое сделал, но поделиться не могу (nda). подсказка: используй hook'и netfilter
    > в ядре linux чтобы шифровать payload пакетов. в качестве железки можешь
    > юзать любой одноплатник, которому доверяешь свои ключи

    То есть именно по Ethernet посылались пакеты? Я так просто на ходу придумал, по TX всё таки физически не исключена в принципе передача обратно. Тут именно на физическом принципе хотелось бы как-то исключить. В той же ethernet карте отключить передачик(отпаять например). С другой стороны передачик может и ключи передать во вне:) Действительно к нему тоже нужно  сильное доверие...

     

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