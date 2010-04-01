13.01.2017 12:11  Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux

Доступны новые выпуски коммуникационных клиентов Telegram Desktop 1.0 и Skype 1.15 для платформы Linux. Telegram Desktop 1.0 примечателен полной переработкой интерфейса, который приведён в соответствие с концепцией Material Design и обрёл возможность подключения тем оформления. В новой версии также добавлена поддержка закрепления избранных чатов в верхней части списка и опция для отображения общих групп для выбранного участника.

Следом за мобильным приложением в настольной версии Telegram появилась функция удаления сообщений, недавно отправленных в групповой или индивидуальный чат. Возможность отзыва сообщений с системы получателя с одной стороны востребована при случайной отправке недописанных или непродуманных сообщений и мало чем отличается от уже доступных средств редактирования, но с другой стороны сомнительна с точки зрения безопасности и получения контроля над данными, уже находящимися в области ответственности другой системы. Код клиентского ПО Telegram открыт и распространяется под лицензией GPLv3, что даёт возможность проведения аудита указанной функциональности.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft альфа-выпуска новой реализации Skype для Linux 1.15, переведённой на использование web-технологий и протокола WebRTC (приложение построено на базе платформы Electron и является надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype). Для загрузки подготовлены 64-разрядные пакеты в формате DEB и RPM. В новой версии обновлена платформа Electron 1.4.10, в контекстное меню добавлены кнопки для копирования и вставки из буфера обмена, представлена опция для автоматического запуска (Tools/Launch at Login) и возможность запуска в свёрнутом виде (Tools/Launch Minimized).



