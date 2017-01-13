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13.01.2017 11:28  В Docker 1.12.6 устранена уязвимость, позволяющая выбраться из контейнера

В выпуске cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 1.12.6 устранена опасная уязвимость (CVE-2016-9962), позволяющая получить доступ к хост-системе из изолированного контейнера. Уязвимость вызвана недоработкой в runtime runC, который используется по умолчанию начиная с ветки Docker 1.11, и также применяется в некоторых других системах

RunC позволяет выполнить основным процессом (pid 1) в контейнере ptrace-трассировку дополнительных процессов, запущенных через команду "runc exec". Если основной процесс (pid 1) в контейнере запущен с правами root, подобная возможность позволяет во время инициализации получить доступ к файловым дескрипторам от хост-системы, что может быть использовано для выхода из контейнера или изменения состояния runC на стадии до того, как процесс будет полностью изолирован в контейнере. Похожая уязвимость была устранена в ноябре в инструментарии LXC.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Выпуск rkt 1.3, конкурирующего с Docker инструментария управления контейнерами
  3. OpenNews: Уязвимость в LXC, позволяющая получить доступ к файлам вне контейнера
  4. OpenNews: Треть образов контейнеров в Docker Hub содержит опасные уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск Docker 1.6.1 с устранением уязвимостей. Google, Red Hat и VMware поддержали App Container
  6. OpenNews: Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 1.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: docker, runc
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  • 1, hoopoe, 11:34, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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    не очень понятно: user space библиотека управляет доступом из контейнера? а что помешает выполнить аналогичный код в другой библиотеке? или она работает вне контейнера?
     
  • 4, Аноним, 12:33, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Снова демоны вылазят из контейнеров...
     

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