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13.01.2017 09:42  В компиляторе G++ обеспечена поддержка C++17

Разработчики GCC реализовали в компиляторе G++ все возможности, определённые в черновике грядущего стандарта С++17 (C++1z), финальный вариант которого ожидается в этом году. В libstdc++ отдельные возможности C++17 пока остаются нереализованными. Экспериментальная поддержка всех возможностей C++17 будет предоставлена в составе GCC 7.0 и для включения потребует указания флага "-std=c++1z", а для включения GNU-расширений - флага "-std=gnu++1z".

В Clang работа над поддержкой C++17 также близка к завершению, не готовыми пока остаются только лямбда-выражения constexpr, выведение (дедукция) аргументов шаблона для шаблонов класса и сопоставление параметров шаблона с совместимыми аргументами.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: HTML 5.1 получил статус рекомендованного стандарта
  3. OpenNews: Утверждён стандарт ECMAScript 7 (2016)
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  5. OpenNews: Объявлено о готовности международного стандарта C++14
  6. OpenNews: В стандарт C++ предложено добавить API на основе свободной графической библиотеки Cairo
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: cpp, gcc
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  • 1.1, Anonchip, 09:58, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    GCC лучший!
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:09, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    Только сам язык C++ уже не лучший из-за неоправданной переусложнённости последними стандартами.
     
     
  • 3.3, Аноним, 10:19, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Не используй возможности последних стандартов С - платишь только за то, что и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Аноним, 10:36, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    все равно их надо изучить 1 чтобы понять, что они тебе не нужны 2 чтобы не вы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.8, Аноним, 10:49, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Без этого можно обойтись. Я знаю людей, которые обходятся. У меня на работе это все, кроме меня...
     
  • 5.14, Аноним, 11:07, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Да, учиться вообще вредно.
     
     
  • 6.16, Andrey Mitrofanov, 11:24, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Да, учиться вообще вредно.

    В смысле, "дурака учить - только портить"?  Согласен!  Мудрость народа, да.  Возразить %) нечего.

     
  • 5.15, rshadow, 11:20, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это вам надо на скриптовые языки перебираться с таким подходом. Либо в работе что-то менять. Забивать гвозди микроскопом всегда было очень сложно.
     
  • 4.19, VoDA, 11:35, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Не используй возможности последних стандартов. С++ - платишь только за то, что
    > используешь.

    Даже в малом проекте (человек на 5-10 разработчиков) за 5 лет будут использованы ВСЕ возможности языка и все паттерны и анти-паттерны. Потому придется изучать все. Либо собирать грабли и опять изучать.

     
     
  • 5.44, Crazy Alex, 12:41, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну если у вас ни стайл-гайда, ни ревью нет... А так - вон, у гугла с мозиллой получается даже без довольно фундаментальных вещей (искючений тех же) обходиться. Отнюдь не на проектах  в 10 человек.
     
  • 1.4, Аноним, 10:31, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Плюсы только расцветают с последними обновлениями Они перестали тянуть за уши м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 10:54, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Страуструп его как раз задумал сделать без сборщика Но против ничего не имеет, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov, 11:38, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Страуструп его как раз задумал сделать без сборщика. Но против ничего не
    > имеет, если его можно будет подключать как расширение.

    На Си но проще... наверное... https://packages.debian.org/src%3Alibgc

    user:~$ apt-cache rdepends libgc1c2 |grep '^  '|sort -u
      asymptote
      chase
      debfoster
      ecl
      fauhdlc
      goo
      guile-2.0-libs
      inkscape
      kaya
      libapache2-mod-parser3
      libgc-dev
      libmailutils4
      libneko0
      libsynopsis0.12
      mailutils
      parser3-cgi
      w3m
    user:~$ _

     
  • 2.18, Тот_Самый_Анонимус, 11:34, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Труп страуса ещё выступал за максимальную совместимость с Си. Может вы наоборот являетесь его противником?
     
  • 2.23, Andrey Mitrofanov, 11:56, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Плюсы только расцветают с последними обновлениями!
    > Они перестали тянуть за уши максимальную совместимость с Си-ассемблером? Язык явно становится
    > стройнее и чище.

    Кто-то ж из Анонимов говорил, что то ли Си14 будет ообязятелен в Си++19, то ли кактие-то другие числа, но врожде ж обязателен... Вроде, на днях же ж -- но найти ссылку на авторитетного Анонима сейчас не могу.  //Ау! Где, ты, о Всеведущий??

    > Ща, еще только сборщик добавят в стандарт (опциональный). И, можно сказать, мы
    > увидим его таким, каким его задумывал Страуструп.

     
  • 1.5, Аноним, 10:33, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    модули добавили?
     
     
  • 2.28, freehck, 12:13, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А пространства имён - чем не модули для плюсов?
     
     
  • 3.33, Аноним, 12:23, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кому и кобыла невеста.
     
  • 2.29, Аноним, 12:14, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    используй инклюды препроцессора. модули еще он хочет.
     
  • 1.7, Аноним, 10:47, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Толку то, C 17 не добавляет ничего интересного У языка море проблем, проходят ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 12:25, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Груз обратной совместимости
     
     
  • 3.42, Аноним, 12:38, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Маловато будет для оправдания Решение или есть, или его нет Еслиб я столько вр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 10:53, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Между 14 и 17 прошло целых 3 года За это время вот что согласовали https ru ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:58, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    171 Ожидаемые 187 не значит все Даже в английской версии статьи больше ожид... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 12:20, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    За 3 года ничего не сделали, и Вы считаете за оставшиеся месяцы ситуация кардина... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, WoT, 10:55, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На странице
    https://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/manual/status.html#status.iso.201z
    есть такие параметры
    -std=c++11 , -std=c++14  и  -std=c++1z

    Стало интересно, а почему "C++ 201z" ?
    На Википедии "C++17 (also called C++1z)"

     
     
  • 2.13, A.Stahl, 11:00, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У черновых вариантов всегда странные названия. Релизное же название подгоняется к виду "c++14" и т.п.
     
  • 2.17, Мяут, 11:24, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну потому что надежды, что стандарт выпустят в течение 2й декады 21века, но непонятно в какой год, потому последнюю цифру меняют на условный "x". Так было с C++11, который сначала назывался c++0x, и с C++14 -- с++1y
     
  • 1.21, лютый жабист__, 11:39, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    В "могучем" си по прежнему нельзя сделать switch по Стрингу? :)
     
     
  • 2.22, A.Stahl, 11:47, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ты либо стринги надень либо switch сними.
     
  • 2.25, Аноним, 12:12, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    свитчи уродливая нечитабельная конструкция, else if, else if к твоим услугам
     
     
  • 3.43, Аноним, 12:40, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поскольку тип данных один - switch оптимизируется до бинарного поиска или хэш-та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним, 12:13, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    switch это всего лишь синтаксический сахар.
     
     
  • 3.48, Crazy Alex, 12:53, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В джаве - может быть. В сях и плюсах это специфическая конструкция с пачкой предположений о том, как она будет использована  и соответствующими оптимизациями.
     
  • 2.39, Аноним, 12:29, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Можно! Берёшь лексер по вкусу и будет тебе.
     
  • 2.47, Crazy Alex, 12:51, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не понимаешь, что такое сишный/плюсовый свитч и чем он отличается от джавовского, например. Хинт - это не о форме, это об ожидаемой реализации - вплоть до ассемблера.
     
  • 1.24, Аноним, 12:11, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Читаю изменения стандарта, даже не знал что в си были триграфы )
     
  • 1.30, Аноним, 12:15, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    для начала выпилите из него классы и шаблоны, потом посмотрим а покачто Rust на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 12:28, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для чего?
     
     
  • 3.46, гость, 12:46, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Rust — многопользовательская компьютерная игра нового поколения в жанре симулятора выживания :-) Хе-хе :D
     
  • 2.41, Аноним, 12:32, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    для начала выпилите из Rust убогие unwrap ы и вырвиглазный синтаксис, потом посм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, Аноним, 12:24, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Фундаментальные проблемы языка всё равно не исправят Им остается только сахарко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним, 12:28, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    расты и ему подобные приходят и уходят, а си остается... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Аноним, 12:42, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    т.е. к лучшему ничего не изменится?
     
     
  • 4.49, Шоколадный заяц, 13:11, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну откройте вакансии и посмотрите реальную картину. Остальное - соплежуйство для школьников и студентов.
     
  • 1.36, Аноним, 12:27, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Новость ни о чем Черновик заполняется постепенно, и наверняка g нагонял его н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, Аноним, 12:29, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Сейчас комитет добавит микрофикс в черновик, и g опять перестанет поддерживать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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