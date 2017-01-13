13.01.2017 09:42  В компиляторе G++ обеспечена поддержка C++17

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|5.8, Аноним, 10:49, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Без этого можно обойтись. Я знаю людей, которые обходятся. У меня на работе это все, кроме меня...
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|5.15, rshadow, 11:20, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Это вам надо на скриптовые языки перебираться с таким подходом. Либо в работе что-то менять. Забивать гвозди микроскопом всегда было очень сложно.
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|4.19, VoDA, 11:35, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Не используй возможности последних стандартов. С++ - платишь только за то, что
> используешь.
Даже в малом проекте (человек на 5-10 разработчиков) за 5 лет будут использованы ВСЕ возможности языка и все паттерны и анти-паттерны. Потому придется изучать все. Либо собирать грабли и опять изучать.
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|5.44, Crazy Alex, 12:41, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну если у вас ни стайл-гайда, ни ревью нет... А так - вон, у гугла с мозиллой получается даже без довольно фундаментальных вещей (искючений тех же) обходиться. Отнюдь не на проектах в 10 человек.
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|3.20, Andrey Mitrofanov, 11:38, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Страуструп его как раз задумал сделать без сборщика. Но против ничего не
> имеет, если его можно будет подключать как расширение.
На Си но проще... наверное... https://packages.debian.org/src%3Alibgc
user:~$ apt-cache rdepends libgc1c2 |grep '^ '|sort -u
asymptote
chase
debfoster
ecl
fauhdlc
goo
guile-2.0-libs
inkscape
kaya
libapache2-mod-parser3
libgc-dev
libmailutils4
libneko0
libsynopsis0.12
mailutils
parser3-cgi
w3m
user:~$ _
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|2.23, Andrey Mitrofanov, 11:56, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Плюсы только расцветают с последними обновлениями!
> Они перестали тянуть за уши максимальную совместимость с Си-ассемблером? Язык явно становится
> стройнее и чище.
Кто-то ж из Анонимов говорил, что то ли Си14 будет ообязятелен в Си++19, то ли кактие-то другие числа, но врожде ж обязателен... Вроде, на днях же ж -- но найти ссылку на авторитетного Анонима сейчас не могу. //Ау! Где, ты, о Всеведущий??
> Ща, еще только сборщик добавят в стандарт (опциональный). И, можно сказать, мы
> увидим его таким, каким его задумывал Страуструп.
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|2.17, Мяут, 11:24, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ну потому что надежды, что стандарт выпустят в течение 2й декады 21века, но непонятно в какой год, потому последнюю цифру меняют на условный "x". Так было с C++11, который сначала назывался c++0x, и с C++14 -- с++1y
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