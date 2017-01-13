13.01.2017 09:42  В компиляторе G++ обеспечена поддержка C++17

Разработчики GCC реализовали в компиляторе G++ все возможности, определённые в черновике грядущего стандарта С++17 (C++1z), финальный вариант которого ожидается в этом году. В libstdc++ отдельные возможности C++17 пока остаются нереализованными. Экспериментальная поддержка всех возможностей C++17 будет предоставлена в составе GCC 7.0 и для включения потребует указания флага "-std=c++1z", а для включения GNU-расширений - флага "-std=gnu++1z".

В Clang работа над поддержкой C++17 также близка к завершению, не готовыми пока остаются только лямбда-выражения constexpr, выведение (дедукция) аргументов шаблона для шаблонов класса и сопоставление параметров шаблона с совместимыми аргументами.



