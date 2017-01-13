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13.01.2017 02:54  Доступна для загрузки специализированная сборка Ubuntu GamePack 16.04

Проект UALinux выпустил сборку Ubuntu GamePack 16.04, предоставляющую средства для запуска более 22 тысяч игр, как оригинальных, разработанных специально для платформы GNU/Linux, так и игр для Windows, запускаемых при помощи PlayOnLinux, CrossOver и Wine, а также старых игр для MS-DOS. Размер iso-образа (i386 и amd64) 2.1 Гб и 2.3 Гб.

Дистрибутив собран на базе Ubuntu 16.04 и включает в себя все обновления, по состоянию на январь 2017 года. По умолчанию предлагается интерфейс GNOME Flashback, внешний вид которого напоминает классический GNOME, но в качестве опции можно выбрать и окружение Unity. По сравнению с прошлым выпуском в дополнение к Steam в состав добавлена игровая платформа Lutris, а в дополнение к PlayOnLinux и Wine для запуска Windows-приложений добавлен пакет CrossOver. В состав также включены утилиты DOSBox и DOSEmu для запуска DOS-приложений, Sparky APTus Gamer для удобной установки различных приставок, эмуляторов и других инструментов, Gnome Twitch для просмотра игрового видео и стриминга. Из репозитория доступно более 340 игр для Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/ualinux...)
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Ключевые слова: gamepack
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  • 1.1, Аноним, 12:32, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Стим хоть догадались включить, или как обычно? %)
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:15, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Стим проприетарщина
     
  • 1.3, Плазма полетела, 12:35, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Когда же Wine наконец научится запускать DirectX11 игры?..
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:39, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Проще установить в дуалбут прошивку для запуска игр Запуск игр - это единственн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, openanon, 12:57, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подвижки есть.
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Wine-Patches-Overwatch-Wor
     
  • 2.6, DmA, 13:03, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда Микрософт перестанет шифроваться со своими технологиями с недокуметированными возможностями!
     

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