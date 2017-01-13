13.01.2017 02:54  Доступна для загрузки специализированная сборка Ubuntu GamePack 16.04

Проект UALinux выпустил сборку Ubuntu GamePack 16.04, предоставляющую средства для запуска более 22 тысяч игр, как оригинальных, разработанных специально для платформы GNU/Linux, так и игр для Windows, запускаемых при помощи PlayOnLinux, CrossOver и Wine, а также старых игр для MS-DOS. Размер iso-образа (i386 и amd64) 2.1 Гб и 2.3 Гб. Дистрибутив собран на базе Ubuntu 16.04 и включает в себя все обновления, по состоянию на январь 2017 года. По умолчанию предлагается интерфейс GNOME Flashback, внешний вид которого напоминает классический GNOME, но в качестве опции можно выбрать и окружение Unity. По сравнению с прошлым выпуском в дополнение к Steam в состав добавлена игровая платформа Lutris, а в дополнение к PlayOnLinux и Wine для запуска Windows-приложений добавлен пакет CrossOver. В состав также включены утилиты DOSBox и DOSEmu для запуска DOS-приложений, Sparky APTus Gamer для удобной установки различных приставок, эмуляторов и других инструментов, Gnome Twitch для просмотра игрового видео и стриминга. Из репозитория доступно более 340 игр для Linux.



