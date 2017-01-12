12.01.2017 22:20  В Firefox 53 будет включен просмотрщик JSON

В Firefox 53, релиз которого запланирован на 18 апреля, планируется включить встроенный просмотрщик JSON, предоставляющий удобный интерфейс для навигации по структурированным данным в этом формате. В интерфейсе предоставлена возможность раскрытия блоков в соответствии с заданным фильтром и сохранения или копирования выделенных областей. Следует отметить, что в состав кодовой базы просмотрщик JSON добавлен ещё в Firefox 44, но отключен по умолчанию (для активации в about:config нужно указать devtools.jsonview.enabled=true).



