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12.01.2017 22:20  В Firefox 53 будет включен просмотрщик JSON

В Firefox 53, релиз которого запланирован на 18 апреля, планируется включить встроенный просмотрщик JSON, предоставляющий удобный интерфейс для навигации по структурированным данным в этом формате. В интерфейсе предоставлена возможность раскрытия блоков в соответствии с заданным фильтром и сохранения или копирования выделенных областей. Следует отметить, что в состав кодовой базы просмотрщик JSON добавлен ещё в Firefox 44, но отключен по умолчанию (для активации в about:config нужно указать devtools.jsonview.enabled=true).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, json
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  • 1, Аноним, 22:27, 12/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    если повыкидывать из ФФ всякие средства для веб-разработчика и непонятную фигню ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, equeim, 22:28, 12/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Нет.
     
  • 4, KonstantinB, 22:38, 12/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Из ФФ можно выкинуть GUI средств для разработчика, и вместо него реализовать универсальные API для разработки расширений по типу Firebug. С такой универсальностью получится скорее наоборот.
     
  • 3, Аноним, 22:34, 12/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Если судить по скриншоту, дополнение JSONViewer выглядит симпатичнее
     

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