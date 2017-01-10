10.01.2017 22:20  Релиз пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.2

После 16 месяцев разработки состоялся релиз Synfig 1.2, одного из самых мощных свободных пакетов для векторной 2D-анимации, используемого при производстве отечественного анимационного проекта "Моревна" (Morevna). Пакет разработан специально для анимации и позволяет создавать работы кинематографического качества без рутинной промежуточной прорисовки каждого кадра. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Сборки Synfig формируются для Linux (в том числе в универсальном формате AppImage), Windows и macOS. Synfig примечателен наличием средств для композитинга на основе слоёв (в качестве слоёв можно использовать геометрические фигуры, градиенты, фильтры, искажения, преобразования, фракталы и т.п.) и полной поддержкой контурных градиентов, которые позволяют добавлять мягкое затенение анимации без необходимости рисовать его на каждом кадре. Редактор также предоставляет полноценную поддержку рисования с использованием планшетов, в том числе с возможностью изменения толщины линии в зависимости от интенсивности нажатия. За исключением имортированных растровых изображений, редактор манипулирует векторными объектами, что делает создаваемые работы независимыми от экранных разрешений. Плавность анимации достигается благодаря автоматической интерполяции изменений изображений между ключевыми кадрами. Для обеспечения корректной цветопередачи и большого диапазона яркости применяется технология HDRI (High Dynamic-Range Imaging) и вычисления с плавающей точкой.



Ключевые новшества Synfig 1.2: Полностью переписан движок рендеринга. Новый движок построен использованием многопоточной архитектуры и изначально создан с оглядкой на оптимизацию, что позволило добиться сокращения потребления памяти и значительно увеличить производительности при работе с растровыми и векторными элементами;





Интеграции с пакетом Papagayo для выполнения операций по липсинху (lipsync), синхронизации движения губ персонажа с речью на звуковой дорожке. Поддержка липсинха обеспечена в процессе работы над третьей серией анимационного фильма Моревна.





Новое оформление интерфейса для настройки параметров редактора;

Новый слой "Free Time", позволяющий анимировать значения времени, например, для создания эффекта замедления времени;

Новый конвертер "Animated File", позволяющий загрузить направляющие точки из внешних файлов (пока поддерживается только формат PGO);

Рендеринг в через CLI теперь выполняется в несколько потоков;

Слои Time Loop, Free Time и Stroboscope объединены в одну категорию Time;

Добавлена комбинация Alt+0 для показа и скрытия всех обработчиков;

Код Synfig приведён к совместимости со стандартом C++11;

Добавлен блок всплывающих подсказок для групп в виджете трансформации;

В нижний левый угол холста добавлена специальная кнопка для изменения степени масштабирования;

В конвертер Add добавлена поддержка выполнения обратных действий для векторных типов.







