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10.01.2017 12:39  Доступен mdadm 4.0, инструментарий для управления программным RAID в Linux

Спустя шесть с половиной лет с момента формирования ветки 3.x представлена новая значительная версия пакета mdadm 4.0, включающего в себя набор инструментов для управления программными RAID-массивами в Linux. Значительный выпуск связан с передачей управления разработкой новому мэйнтейнеру - Neil Brown передал свои полномочия Jes Sorensen, который теперь возглавил проект.

Из функциональных изменений отмечается поддержка флага failfast, который может быть привязан к дискам в процессе создания массивов RAID1 или RAID10, и активирует режим быстрого перевода устройства в режим сбоя. Диск будет выведен из массива в случае неудачного завершения операции ввода/вывода без проведения полноценной обработки ошибки и повторных попыток проведения операции чтения. В новой версии также внесена большая порция исправлений, связанных с поддержкой кластерных RAID и IMSM RAID (Intel Matrix Storage Manager). Для IMSM добавлена поддержка устройств с размером сектора 4k.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/1/9...)
  2. OpenNews: Доступна реализация программного RAID для Linux - mdadm 3.0
  3. OpenNews: Вышел mdadm 3.3, инструментарий для управления программным RAID в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mdadm, raid
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  • 1.1, Аноним, 12:55, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Подскажите, может есть годная статья по организации мониторинга и периодической ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, ями, 13:19, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Подскажите, может есть годная статья по организации мониторинга и периодической проверки
    > md-raid ?

    в Icinga/Nagios вполне работает NRPE и check_raid (https://github.com/glensc/nagios-plugin-check_raid)

     
  • 2.4, Michael Shigorin, 13:58, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Подскажите, может есть годная статья по организации мониторинга
    > и периодической проверки md-raid ?

    Поищите скрипт checkarray, если он ещё не входит в применяемый пакет mdadm.  Ну и mdadm --monitor для текущего (опять же, его может уметь прилично приготовленный инитскрипт, как у нас).

     
     
  • 3.13, Аноним, 16:58, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    спасибо за ответ Немного не понимаю - где этот скрипт Вот тут https package... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Michael Shigorin, 17:01, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> может уметь прилично приготовленный инитскрипт, как у нас
    > Немного не понимаю - где этот скрипт?
    > Вот тут https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/mdadm/spec
    > всё стоковое, если глаза не врут. Куда смотреть?

    https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/mdadm/gear -> http://git.altlinux.org/people/shaba/packages/?p=mdadm.git;a=tree;f=alt;hb=HE -> http://git.altlinux.org/people/shaba/packages/?p=mdadm.git;a=blob;f=alt/mdadm

     
  • 2.6, Аноним, 14:37, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив назовите. Возможно у вас все уже есть.
     
     
  • 3.10, Аноним, 15:53, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Void Linux, CentOS 7
     
  • 2.16, Меломан1, 18:19, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Подскажите, может есть годная статья по организации мониторинга и периодической проверки
    > md-raid ?

    mdadm --monitor --scan --syslog
    syslog на email.

     
  • 1.2, amix, 13:00, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    egrep ".*_.*" /proc/mdstat|wc -l
     
  • 1.12, mumu, 16:45, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как этот failfast конкретно работает? Просветите
     
     
  • 2.17, Аноним, 19:37, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это просто термин.
     

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