10.01.2017 12:39  Доступен mdadm 4.0, инструментарий для управления программным RAID в Linux

Спустя шесть с половиной лет с момента формирования ветки 3.x представлена новая значительная версия пакета mdadm 4.0, включающего в себя набор инструментов для управления программными RAID-массивами в Linux. Значительный выпуск связан с передачей управления разработкой новому мэйнтейнеру - Neil Brown передал свои полномочия Jes Sorensen, который теперь возглавил проект.

Из функциональных изменений отмечается поддержка флага failfast, который может быть привязан к дискам в процессе создания массивов RAID1 или RAID10, и активирует режим быстрого перевода устройства в режим сбоя. Диск будет выведен из массива в случае неудачного завершения операции ввода/вывода без проведения полноценной обработки ошибки и повторных попыток проведения операции чтения. В новой версии также внесена большая порция исправлений, связанных с поддержкой кластерных RAID и IMSM RAID (Intel Matrix Storage Manager). Для IMSM добавлена поддержка устройств с размером сектора 4k.



