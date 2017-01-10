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10.01.2017 12:01  Игра Civilization VI будет выпущена для Linux

Пошаговая стратегия Civilization VI, вышедшая в октябре для платформ Windows и macOS, в ближайшее время будет выпущена и для платформы Linux. Об том официально объявлено в блоге компании Aspyr Media, разработавшей игру. Игра Civilization VI уже завоевала звание лучшей стратегической игры года на церемонии The Game Awards 2016 и лучшей игры на церемонии Game Critics Awards 2016.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aspyr.com/2017/01...)
  2. OpenNews: Выход игры Freeciv 2.5
  3. OpenNews: Игра Civilization: Beyond Earth доступна для Linux
  4. OpenNews: Для Linux доступна игра Civilization V. Новый выпуск игры OpenRA
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: game
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  • 1.1, botman, 12:14, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    А для чего они не выпускают сразу с поддержкой Linux чтобы потом такие ненужные ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:21, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Для того,  что-бы выдавать сенсации К.О
     
  • 2.4, kerneliq, 12:22, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    civ 5 выпустили в 2010 году. Как бы весьма давно.
     
     
  • 3.21, botman, 13:32, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну раз не через четыре года портанут на Linux, то это для вас и так большой и не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, mumu, 16:39, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При этом визуально игра практически не изменилась. За 6 лет графика лучше не стала, а вот лагать стало больше. Среди моих знакомых некоторые вернули деньги за предзаказ.
     
  • 2.25, AlexYeCu_not_logged, 14:12, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    А смысл? Кто в здравом уме фираксевские цивы сразу покупает? Там геймплей спустя пару аддонов завозят, потом пару лет диэлсями обмазывают. Вот годика через 3 после появления в продаже будет на игру похоже, можно будет и купить, если жанр интересен.
     
  • 2.63, Аноним, 20:42, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сразу не выпустили, потому что издатель не давал добро Возможно, из-за изначаль... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, iPony, 12:27, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –9 +/
    Ну какбэ не сюрприз Вообще поиграл в V часть до этого не играл в CIV - скук... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:31, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +15 +/
    >скукотища
    >пони моды

    Ясно.

     
  • 1.8, Del, 12:45, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага, дарксайдерс тоже под линукс обещали... я даже купил заранее :(
     
     
  • 2.10, Аноним, 12:56, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Так и не надо покупать, пока не вышла В данном случае Civ VI должна выйти очень... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Ваняним, 13:18, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я так прогадал с grid2 - отвечаю, в стиме была поддержка 3-х платформ Но тертья... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, freehck, 13:25, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    SteamOS - это Linux и есть В 90 случаев игры с этим значком на GNU Linux работ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, AlexYeCu_not_logged, 14:16, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > SteamOS - это Linux и есть. В 90% случаев игры с этим
    > значком на GNU/Linux работают.

    Нет.Поддержка Линукс обозначалось значком с пингвином, а потом стимо-дятлы её убрали. Значок же Стима, насколько помню, к поддержке оси отношения не имеет.


     
     
  • 6.29, iPony, 14:35, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эти значки в самом же стиме расшифровываются как: Windows, Mac OS X, SteamOS + Linux
     
  • 6.30, Sluggard, 14:42, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты плохо помнишь, значок в виде кривой палки в кружке как раз означает поддержку SteamOS + Linux.
     
  • 6.32, anon_азаза, 15:02, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты путаешь значки "steam play" и "steamos", первый не имеет отношения к конкретной платформе, просто обозначает что покупаешь 1 раз, а играть сможешь в разных платформ из тех что поддерживаются, а вот второй - это SteamOS, ОС базирующаяся на Debian GNU/Linux. За счет Steam Runtime в общем случае игры для SteamOS обычно работают в любом дистрибутиве, если у разработчика руки из правильного места растут.
     
     
  • 7.46, AlexYeCu_not_logged, 17:11, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Ты путаешь значки "steam play" и "steamos"

    Если это и правда так, то у Steam хреновые дизайнеры.

     
  • 6.33, freehck, 15:19, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Поддержка Линукс обозначалось значком с пингвином

    Пингвина заменили на логотип SteamOS очень-очень давно. По-моему больше года тому назад.

     
     
  • 7.51, www2, 17:31, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Даже не буду пытаться спрашивать, как давно ты родился.
     
  • 7.53, EuPhobos, 19:03, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пингвина и не было, изначально в стиме был значёк убунты, что как бы бомбило у других дистроводов. Потом заменили на стимось, и только потом придумали стимплей, вот стимплей этот полный бред, тк я не видел в стиме игр, которые отдельно для платформ покупать надо.
     
     
  • 8.57, гг, 19:46, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня пингвин был
     
  • 8.58, iPony, 19:50, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, вообще бред. Про SteamPlay я уже написал.
    А про знак очень легко пррверяется поиском по 'steam linux now available'.
     
  • 8.59, iPony, 19:58, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пингвина и не было, изначально в стиме был значёк убунты, что как
    > бы бомбило у других дистроводов. Потом заменили на стимось, и только потом придумали симплей

    Тоесть в реальности было так:
    Сначала появился стимплей, как вышел сим под OS X
    Потом появился значек пигвина для линуксов
    Потом значек пингвина заменили на значек стим ос

     
  • 4.20, iPony, 13:25, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Скорее всего был значок SteamPlay - он обозначает не платформу, а то что модно и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, iPony, 13:19, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > я даже купил заранее

    А я купил Total War Rome II и Witcher 3

     
  • 2.17, chinarulezzz, 13:21, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >я даже купил заранее :(

    %б@#ь вы доверчивый, сударь.

     
     
  • 3.24, Del, 13:52, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>я даже купил заранее :(
    > %б@#ь вы доверчивый, сударь.

    Ну дык скидка была. Тем более, что игру я и так проходил. Она прекрасна :)

     
  • 1.9, neon1ks, 12:48, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хоть слухи ходили и раньше, я рад официальной новости)

    У меня также почти во всех тактических и стратегических играх возникает желание написать свой AI)

     
     
  • 2.11, Аноним, 12:57, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что мешает?
     
     
  • 3.13, neon1ks, 13:14, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да тупо пока не умею Со временем обязательно дорасту до нужного уровня Правда ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 13:03, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Шкур Медиа делает порты через трансляторы Ничего плохого в этом нет, кроме прос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Адекват, 14:43, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Machines были в продаже! Идиоты.

    Не рентабельно, делать сразу под линукс - дополнительные затраты, а кто из линуксоидов купит эту игру :) ?
    Пока линукс сообщество не будет окупать затраты на полноценные порты, которые не будут давать просадку в 33фпс  - производители игр НЕ БУДУТ делать "правильных портов".
    Да и потом - линукс, все же не для игр - нормально играть можно только на нвидии с блобом, а качество этого драйвера зависит от корпорации, и его желания сотрудничать с Линус и Ко, который при первом удобном случае вскидыавет факи.

    https://devtalk.nvidia.com/default/topic/543305/screen-video-tearing-gtx6xx-7x

    кто бы что там не говорил, на открытых драйверах - нормально не поиграешь.


     
     
  • 3.35, Клыкастый, 15:29, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Пока линукс сообщество не будет окупать затраты на полноценные порты, которые не будут давать просадку в 33фпс  - производители игр НЕ БУДУТ делать "правильных портов".

    А линукс-сообщество не будет покупать кривые поделки через трансляторы с нулевым саппортом "а у вас не убунту, лечитесь сами". И в более широком смысле - линукс-геймеров не будет становиться больше, пока игры не будут выходить 1 в 1 с вендовыми версиями.Пока погоду делают фреймворки, но и там "не всё так однозначно".

     
     
  • 4.42, soarin, 16:52, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > те не будт пока X

    Ну так и получается замкнутый круг. Который естественно не упирается в одних разработчиков игр. И который естественно нельзя разом разорвать.

     
  • 2.37, nE0sIghT, 15:45, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > проседания производительности на 33%

    Ложь. Думаю, т.к. ложью является:

    > Шкур Медиа делает порты через трансляторы.

     
     
  • 3.44, soarin, 17:04, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > проседания производительности на 33% - Ложь.

    Нет. CIV 5 действительно имеет худшую производительность под линуксами, с учетом что графика в линуксовой версии тоже хуже.

     
     
  • 4.45, nE0sIghT, 17:10, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня далеко не топовая карточка - NVidia GTX 570. И разницы в производительности я не замечаю.
    Все это субъективно, конечно.
     
     
  • 5.48, soarin, 17:17, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Все это субъективно, конечно.

    В том то и дело. А ведь такие вещи легко объективно проверяются.

     
  • 2.41, Аноним, 16:46, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    её и так ругали за тормоза ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Ваняним, 13:15, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Привет игре 0AD ?
     
     
  • 2.23, cordatus, 13:44, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Привет тем, кто сравнивает теплое с мягким.
     
  • 1.18, тоже Аноним, 13:22, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Интересно, как этот трейлер восприняли поляки.
    Явно малоазиатской внешности бородач в наряде крылатого гусара - которые, собственно, заслонили Европу в XVII веке от турецкого нашествия.
    Политкорректность, понимаешь...
     
     
  • 2.27, Аноним, 14:29, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Poland stronk! Да, поляк?
     
  • 1.28, Адекват, 14:35, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С нетерпением жду видеообзора, по поводу сравнения fps, эффектов и прочего между виндой и линуксом для этой игры :)

     
     
  • 2.40, mumu, 16:41, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Там же нет никаких "шейдеров". Всё упирается в чистую числодробилку cpu для AI и видеопамять для содержания и подкачки карты.
     
     
  • 3.49, soarin, 17:22, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну в принципе нет. На линуксовой версии CIV 5, например, отсутствовала "GPU texture decoding". Под OS X и Windows она была. Может поэтому линуксовый порт уступал по производительности, это при том, что в линуксовой версии и anti-aliasing отсутствовал, из-за чего картинка была хуже.
     
  • 1.34, th3m3, 15:27, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всего-то нужно использовать современные движки, которые из коробки могут выдавать игры для всех платформ.
     
  • 1.36, Аноним, 15:29, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    На кой херес оно надо, если есть кошернейший FreeCiv?
     
     
  • 2.38, angra, 16:00, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Между этими играми примерно столько же общего, сколько между уазиком и порше, как следствие ЦА слабо пересекаются.

     
  • 2.47, AlexYeCu_not_logged, 17:16, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Эти игры не очень-то похожи по механике.
     
  • 2.50, нет, 17:30, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    freeciv 1.14 самая тема для терявших время от Civilization II.
    Ещё можно в сорцах некоторые дефайны менять, сладкая тема.
    Потом уже не то, как и Civ 3
     
  • 1.52, Аноним, 19:00, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мотивация дающего мне из раза в раз не понятна Зачем Ведь из раза в раз они ку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, EuPhobos, 19:07, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    После игры во freeciv - проприетарная кажется УГ.. разве что "графон", хотя он тоже не на высоте, из проприетарных цив понравилась только beyond earth.
     
     
  • 2.55, AlexYeCu, 19:17, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > После игры во freeciv - проприетарная кажется УГ.. разве что "графон", хотя
    > он тоже не на высоте, из проприетарных цив понравилась только beyond
    > earth.

    Не только графика.
    Гексы. Правило «один юнит — одна гекса».
    Система стратегических ресурсов, определяющих возможность постройки ряда юнитов и зданий.
    Ресурсы роскоши, влияющее на настроение ширнармасс и торговлю.
    Более интересное поведение варваров.
    Система социальных политик и бонусов за идеологию.

    CiV5 не идеальна, но как  развитие серии весьма неплоха.

     
  • 1.60, жабабыдлокодер, 20:07, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто-нибудь вспомнит Alpha Centauri? Как по мне, так геймплей на голову выше как всех предшествующих "Цивилизаций", так и всех последующих.
     
  • 1.61, Шарп, 20:10, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Таблетка присутствует?
     
     
  • 2.62, Аноним, 20:17, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Под линь вроде как не очень ломают
     
  • 1.64, Нанобот, 20:50, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот как выйдет, тогда и клепайте новость.
     

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