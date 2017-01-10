10.01.2017 12:01  Игра Civilization VI будет выпущена для Linux

> Machines были в продаже! Идиоты.

Не рентабельно, делать сразу под линукс - дополнительные затраты, а кто из линуксоидов купит эту игру :) ?

Пока линукс сообщество не будет окупать затраты на полноценные порты, которые не будут давать просадку в 33фпс - производители игр НЕ БУДУТ делать "правильных портов".

Да и потом - линукс, все же не для игр - нормально играть можно только на нвидии с блобом, а качество этого драйвера зависит от корпорации, и его желания сотрудничать с Линус и Ко, который при первом удобном случае вскидыавет факи.

https://devtalk.nvidia.com/default/topic/543305/screen-video-tearing-gtx6xx-7x

кто бы что там не говорил, на открытых драйверах - нормально не поиграешь.



