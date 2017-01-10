10.01.2017 12:01  Игра Civilization VI будет выпущена для Linux

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|3.39, mumu, 16:39, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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При этом визуально игра практически не изменилась. За 6 лет графика лучше не стала, а вот лагать стало больше. Среди моих знакомых некоторые вернули деньги за предзаказ.
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|2.25, AlexYeCu_not_logged, 14:12, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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А смысл? Кто в здравом уме фираксевские цивы сразу покупает? Там геймплей спустя пару аддонов завозят, потом пару лет диэлсями обмазывают. Вот годика через 3 после появления в продаже будет на игру похоже, можно будет и купить, если жанр интересен.
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|5.26, AlexYeCu_not_logged, 14:16, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> SteamOS - это Linux и есть. В 90% случаев игры с этим
> значком на GNU/Linux работают.
Нет.Поддержка Линукс обозначалось значком с пингвином, а потом стимо-дятлы её убрали. Значок же Стима, насколько помню, к поддержке оси отношения не имеет.
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|6.32, anon_азаза, 15:02, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ты путаешь значки "steam play" и "steamos", первый не имеет отношения к конкретной платформе, просто обозначает что покупаешь 1 раз, а играть сможешь в разных платформ из тех что поддерживаются, а вот второй - это SteamOS, ОС базирующаяся на Debian GNU/Linux. За счет Steam Runtime в общем случае игры для SteamOS обычно работают в любом дистрибутиве, если у разработчика руки из правильного места растут.
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|6.33, freehck, 15:19, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Поддержка Линукс обозначалось значком с пингвином
Пингвина заменили на логотип SteamOS очень-очень давно. По-моему больше года тому назад.
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|7.53, EuPhobos, 19:03, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Пингвина и не было, изначально в стиме был значёк убунты, что как бы бомбило у других дистроводов. Потом заменили на стимось, и только потом придумали стимплей, вот стимплей этот полный бред, тк я не видел в стиме игр, которые отдельно для платформ покупать надо.
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|8.59, iPony, 19:58, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пингвина и не было, изначально в стиме был значёк убунты, что как
> бы бомбило у других дистроводов. Потом заменили на стимось, и только потом придумали симплей
Тоесть в реальности было так:
Сначала появился стимплей, как вышел сим под OS X
Потом появился значек пигвина для линуксов
Потом значек пингвина заменили на значек стим ос
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|3.24, Del, 13:52, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>я даже купил заранее :(
> %б@#ь вы доверчивый, сударь.
Ну дык скидка была. Тем более, что игру я и так проходил. Она прекрасна :)
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|1.9, neon1ks, 12:48, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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Хоть слухи ходили и раньше, я рад официальной новости)
У меня также почти во всех тактических и стратегических играх возникает желание написать свой AI)
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|2.31, Адекват, 14:43, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–2 +/–
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> Machines были в продаже! Идиоты.
Не рентабельно, делать сразу под линукс - дополнительные затраты, а кто из линуксоидов купит эту игру :) ?
Пока линукс сообщество не будет окупать затраты на полноценные порты, которые не будут давать просадку в 33фпс - производители игр НЕ БУДУТ делать "правильных портов".
Да и потом - линукс, все же не для игр - нормально играть можно только на нвидии с блобом, а качество этого драйвера зависит от корпорации, и его желания сотрудничать с Линус и Ко, который при первом удобном случае вскидыавет факи.
https://devtalk.nvidia.com/default/topic/543305/screen-video-tearing-gtx6xx-7x
кто бы что там не говорил, на открытых драйверах - нормально не поиграешь.
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|3.35, Клыкастый, 15:29, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Пока линукс сообщество не будет окупать затраты на полноценные порты, которые не будут давать просадку в 33фпс - производители игр НЕ БУДУТ делать "правильных портов".
А линукс-сообщество не будет покупать кривые поделки через трансляторы с нулевым саппортом "а у вас не убунту, лечитесь сами". И в более широком смысле - линукс-геймеров не будет становиться больше, пока игры не будут выходить 1 в 1 с вендовыми версиями.Пока погоду делают фреймворки, но и там "не всё так однозначно".
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|4.42, soarin, 16:52, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> те не будт пока X
Ну так и получается замкнутый круг. Который естественно не упирается в одних разработчиков игр. И который естественно нельзя разом разорвать.
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|3.44, soarin, 17:04, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> проседания производительности на 33% - Ложь.
Нет. CIV 5 действительно имеет худшую производительность под линуксами, с учетом что графика в линуксовой версии тоже хуже.
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|4.45, nE0sIghT, 17:10, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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У меня далеко не топовая карточка - NVidia GTX 570. И разницы в производительности я не замечаю.
Все это субъективно, конечно.
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|1.18, тоже Аноним, 13:22, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Интересно, как этот трейлер восприняли поляки.
Явно малоазиатской внешности бородач в наряде крылатого гусара - которые, собственно, заслонили Европу в XVII веке от турецкого нашествия.
Политкорректность, понимаешь...
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|1.28, Адекват, 14:35, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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С нетерпением жду видеообзора, по поводу сравнения fps, эффектов и прочего между виндой и линуксом для этой игры :)
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|3.49, soarin, 17:22, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну в принципе нет. На линуксовой версии CIV 5, например, отсутствовала "GPU texture decoding". Под OS X и Windows она была. Может поэтому линуксовый порт уступал по производительности, это при том, что в линуксовой версии и anti-aliasing отсутствовал, из-за чего картинка была хуже.
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|1.34, th3m3, 15:27, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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Всего-то нужно использовать современные движки, которые из коробки могут выдавать игры для всех платформ.
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|2.50, нет, 17:30, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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freeciv 1.14 самая тема для терявших время от Civilization II.
Ещё можно в сорцах некоторые дефайны менять, сладкая тема.
Потом уже не то, как и Civ 3
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|1.54, EuPhobos, 19:07, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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После игры во freeciv - проприетарная кажется УГ.. разве что "графон", хотя он тоже не на высоте, из проприетарных цив понравилась только beyond earth.
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|2.55, AlexYeCu, 19:17, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> После игры во freeciv - проприетарная кажется УГ.. разве что "графон", хотя
> он тоже не на высоте, из проприетарных цив понравилась только beyond
> earth.
Не только графика.
Гексы. Правило «один юнит — одна гекса».
Система стратегических ресурсов, определяющих возможность постройки ряда юнитов и зданий.
Ресурсы роскоши, влияющее на настроение ширнармасс и торговлю.
Более интересное поведение варваров.
Система социальных политик и бонусов за идеологию.
CiV5 не идеальна, но как развитие серии весьма неплоха.
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