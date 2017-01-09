09.01.2017 12:00  В Red Hat Enterprise Linux 6.9 будет проведена чистка небезопасных алгоритмов и протоколов

Компания Red Hat сообщила о проведении в выпуске Red Hat Enterprise Linux 6.9, первая бета-версия которого была недавно предоставлена для тестирования, большой чистки устаревших алгоритмов и протоколов, безопасность которых в современных условиях поставлена под сомнение. Изменения позволят блокировать такие атаки как DROWN против SSL 2.0, SLOTH против MD5, LOGJAM и FREAK против TLS.
Среди изменений:
[pony@localhost ~]$ cat /etc/*-release
Enterprise Linux Enterprise Linux Server release 5.11 (Carthage)
Oracle Linux Server release 5.11
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.11 (Tikanga)
Вот он, админ локалхоста!
хорошая лошадка!
Наконец-то