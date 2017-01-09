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09.01.2017 12:00  В Red Hat Enterprise Linux 6.9 будет проведена чистка небезопасных алгоритмов и протоколов

Компания Red Hat сообщила о проведении в выпуске Red Hat Enterprise Linux 6.9, первая бета-версия которого была недавно предоставлена для тестирования, большой чистки устаревших алгоритмов и протоколов, безопасность которых в современных условиях поставлена под сомнение. Изменения позволят блокировать такие атаки как DROWN против SSL 2.0, SLOTH против MD5, LOGJAM и FREAK против TLS.

Среди изменений:

  • Полностью удалена поддержка протокола SSLv2 и экспортных наборов шифров, включающих недостаточно защищённые устаревшие алгоритмы шифрования;
  • Ограничено использование MD5 и SHA0 в качестве алгоритма для создания цифровых подписей;
  • Запрещена установка защищённых соединений с сервером при использовании в TLS параметров DH (Diffie-Hellman), размером менее 1024 бит.
  • Отключено использование RC4 в контекстах, не приводящих к проблемам с нарушением совместимости (например, RC4 отключен в OpenSSH);
  • В OpenSSL, NSS, GnuTLS и vsftpd добавлена поддержка протокола TLS 1.2;
  • В perl-модулях Net:SSLeay и IO::Socket::SSL реализована возможнлость жесткого определения допустимой версии протокола TLS;
  • В состав включена утилита cpuid, выводящая информацию о возможностях CPU на основании данных, полученных через инструкцию CPUID;
  • В NetworkManager добавлена поддержка ручной настройки DNS (при указании dns=none в настройках NetworkManager, прекращается автоматическое изменение /etc/resolv.conf);


  1. Главная ссылка к новости (https://access.redhat.com/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 7.3 и ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U2
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP2
  4. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.3
  5. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: rhel, redhat
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  • 1.1, Nulled.cc, 12:29, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Во всех бы дистрибутивах так...
     
  • 1.2, iPony, 12:41, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Свежачок...

    [pony@localhost ~]$  cat /etc/*-release
    Enterprise Linux Enterprise Linux Server release 5.11 (Carthage)
    Oracle Linux Server release 5.11
    Red Hat Enterprise Linux Server release 5.11 (Tikanga)

     
     
  • 2.3, gre, 12:59, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чего?
     
  • 2.5, Мяут, 13:15, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > [pony@localhost ~]$  cat /etc/*-release

    Вот он, админ локалхоста!

     
     
  • 3.13, Аноним, 15:26, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Точно! Надо же «grep ^ /etc/*-release».
     
  • 2.7, fi, 13:37, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    CentOS release 5.11 (Final)  :)

    хорошая лошадка!  

     
  • 1.4, Аноним, 13:07, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    клоун Чтобы население не толстело, запретили колбасы, сыр и мучные изделия Это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, cmp, 14:40, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ага, например, продолжая гастрономическую тему, каннибализм, он запрещен, поэтому от каннибалов в злачных районах проходу нет.
     
     
  • 3.11, Аноним, 15:15, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    клоун каннибализм, как раз, не запрещён Убийство тоже За них наказывают Это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, A, 15:50, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Профилактика преступлений всегда лучше и дешевле чем расследование и наказание за них.
     
  • 1.6, Аноним, 13:24, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >прекращается автоматическое изменение /etc/resolv.conf

    Наконец-то

     
  • 1.8, Аноним, 13:50, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В смысле 8212 по умолчанию, а то создаётся ощущение, что NM только что этому ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 14:34, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хочется взять и у бaть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Покупайте Дихлофос, 15:19, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Буду выписывать и покупать......Когда обучусь на веб дизайнера ,с радостью буду дизайнить =) Мне только научиться пользоваться а идей в бошке ...ууууу =)))) В общем я всем конечностями ТЯНУСЬ к СОЛНЦУ =)
     
     
  • 2.14, A, 15:48, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почем дихлофос?
     
  • 1.16, Slowpoke RHEL, 15:54, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это бомбануло
     

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