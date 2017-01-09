09.01.2017 12:00  В Red Hat Enterprise Linux 6.9 будет проведена чистка небезопасных алгоритмов и протоколов

Компания Red Hat сообщила о проведении в выпуске Red Hat Enterprise Linux 6.9, первая бета-версия которого была недавно предоставлена для тестирования, большой чистки устаревших алгоритмов и протоколов, безопасность которых в современных условиях поставлена под сомнение. Изменения позволят блокировать такие атаки как DROWN против SSL 2.0, SLOTH против MD5, LOGJAM и FREAK против TLS. Среди изменений: Полностью удалена поддержка протокола SSLv2 и экспортных наборов шифров, включающих недостаточно защищённые устаревшие алгоритмы шифрования;

Ограничено использование MD5 и SHA0 в качестве алгоритма для создания цифровых подписей;

Запрещена установка защищённых соединений с сервером при использовании в TLS параметров DH (Diffie-Hellman), размером менее 1024 бит.

Отключено использование RC4 в контекстах, не приводящих к проблемам с нарушением совместимости (например, RC4 отключен в OpenSSH);

В OpenSSL, NSS, GnuTLS и vsftpd добавлена поддержка протокола TLS 1.2;

В perl-модулях Net:SSLeay и IO::Socket::SSL реализована возможнлость жесткого определения допустимой версии протокола TLS;

В состав включена утилита cpuid, выводящая информацию о возможностях CPU на основании данных, полученных через инструкцию CPUID;

В NetworkManager добавлена поддержка ручной настройки DNS (при указании dns=none в настройках NetworkManager, прекращается автоматическое изменение /etc/resolv.conf);



