07.01.2017 10:20  Инициирован форк свободной платформы электронной коммерции PrestaShop

Независимая группа разработчиков из сообщества сообщила о создании проекта ThirtyBees, в рамках которого создан форк свободной платформы электронной коммерции PrestaShop, на базе которой построено более 250 тысяч интернет-магазинов. Код проекта написан на PHP и распространяется под лицензией OSL 3.0.

В качестве причины создания форка, развиваемого сообществом и независимого от компании, курирующей разработку PrestaShop, называется расхождение взглядов по дальнейшему развитию проекта. Отмечается, что намерение создать ответвление зрело несколько лет и теперь наступил момент, когда PrestaShop перестал отвечать потребностям инициаторов форка. В частности авторы форка недовольны продолжающимся последнее время движением в сторону упрощения, которое приводит к урезанию имеющейся функциональности.

Другой проблемой, которую попытаются решить в рамках форка является недостаточное время поддержания веток, например, поддержка ветки PrestaShop 1.6 была прекращена ещё до того, как кодовая база достигла полной стабилизации, а новая ветка 1.7 была выпущена полусырой и недостаточно стабильной для промышленного внедрения. Более того, в PrestaShop 1.7 были внесены архитектурные изменения, затрудняющие обновление с прошлых веток и требующие обновления каждого модуля, в том числе повторной покупки платных модулей. Подобное отношение привело к недовольству и оттоку пользователей платформы - в последние 18 месяцев наметилась тенденция по сокращению числа интернет-магазинов, построенных на базе PrestaShop.

В рамках проекта ThirtyBees планируется продолжить развитие и поддержание ветки PrestaShop 1.6, в первую очередь уделив внимание исправлению имеющихся ошибок и недоработок. Например, планируется наладить работу расширенных средств управления запасами товара (Advanced stock management), которые были исключены из ветки 1.7 и были непригодны к использованию из-за проблем, которые оставались нерешёнными несколько лет. Кроме исправления ошибок разработчики также займутся проведением рефакторинга модулей и приведением их в порядок. Особое внимание будет уделено сохранению совместимости со старыми модулями и темами оформления. Владельцам интернет-магазинов на базе PrestaShop будет предоставлена возможность лёгкой миграции на ThirtyBees.



