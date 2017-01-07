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07.01.2017 10:20  Инициирован форк свободной платформы электронной коммерции PrestaShop

Независимая группа разработчиков из сообщества сообщила о создании проекта ThirtyBees, в рамках которого создан форк свободной платформы электронной коммерции PrestaShop, на базе которой построено более 250 тысяч интернет-магазинов. Код проекта написан на PHP и распространяется под лицензией OSL 3.0.

В качестве причины создания форка, развиваемого сообществом и независимого от компании, курирующей разработку PrestaShop, называется расхождение взглядов по дальнейшему развитию проекта. Отмечается, что намерение создать ответвление зрело несколько лет и теперь наступил момент, когда PrestaShop перестал отвечать потребностям инициаторов форка. В частности авторы форка недовольны продолжающимся последнее время движением в сторону упрощения, которое приводит к урезанию имеющейся функциональности.

Другой проблемой, которую попытаются решить в рамках форка является недостаточное время поддержания веток, например, поддержка ветки PrestaShop 1.6 была прекращена ещё до того, как кодовая база достигла полной стабилизации, а новая ветка 1.7 была выпущена полусырой и недостаточно стабильной для промышленного внедрения. Более того, в PrestaShop 1.7 были внесены архитектурные изменения, затрудняющие обновление с прошлых веток и требующие обновления каждого модуля, в том числе повторной покупки платных модулей. Подобное отношение привело к недовольству и оттоку пользователей платформы - в последние 18 месяцев наметилась тенденция по сокращению числа интернет-магазинов, построенных на базе PrestaShop.

В рамках проекта ThirtyBees планируется продолжить развитие и поддержание ветки PrestaShop 1.6, в первую очередь уделив внимание исправлению имеющихся ошибок и недоработок. Например, планируется наладить работу расширенных средств управления запасами товара (Advanced stock management), которые были исключены из ветки 1.7 и были непригодны к использованию из-за проблем, которые оставались нерешёнными несколько лет. Кроме исправления ошибок разработчики также займутся проведением рефакторинга модулей и приведением их в порядок. Особое внимание будет уделено сохранению совместимости со старыми модулями и темами оформления. Владельцам интернет-магазинов на базе PrestaShop будет предоставлена возможность лёгкой миграции на ThirtyBees.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: Критическая уязвимость в платформе электронной коммерции Magento
  5. OpenNews: Половина протестированных интернет-магазинов на платформе Magento подвержены критической уязвимости
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: magento, prestashop, thirtybees
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  • 1.1, eRIC, 10:38, 07/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Мололцы, продолжайте!
     
  • 1.3, Аноним, 11:25, 07/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А как в PrestaShop с безопасным программированием Надеюсь не такой дырявый как ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:31, 07/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Просто никто не хотел пилить эту ветку 1 7, но по маркетинговым соображениям она... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 13:21, 07/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    О, фотошоп форкнули Но ведь открывали же только версию 1 0, и только на посмот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Anonim, 13:34, 07/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > О, фотошоп форкнули. Но ведь открывали же только версию 1.0, и "только на посмотреть"?

    Закусывать надо!

     
  • 1.6, Аноним, 13:31, 07/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    что-то у ребят нет фантазии, или денег, или оба варианта Переписали бы вначале ... весь текст скрыт [показать]
     

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