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05.01.2017 09:52  Вымогатели-шифровальщики переключились на незащищённые СУБД MongoDB

В Сети зафиксирована новая атака на серверы с СУБД MongoDB, доступные без аутентификации Выявлено около 2000 поражённых систем, на которых имеющиеся данные были удалены, а в БД добавлена таблица "WARNING_ALERT", содержащая запись с требованием выплатить 0.2 или 0.5 Bitcoin ($200 или $550) за восстановление информации. В сообщении утверждается, что данные зашифрованы, но на деле они просто удалены. При этом, в некоторых случаях в логе зафиксирован экспорт данных перед удалением.

Среди поражённых оказались конфигурации MongoDB, доступные для сетевых соединений извне и не использующие аутентификацию доступа. Подобная особенность связана с тем, что до версии 3.0 в MongoDB по умолчанию предлагались настройки, подразумевающие присоединение ко всем сетевым интерфейсам без включения аутентификации. В MongoDB 3.0 по умолчанию была осуществлена привязка к localhost, но многие системы, обновившиеся с MongoDB 2.x, сохранили прежние настройки в конфигурации, а привязка к внешним сетевым интерфейсам осталась незамеченной. Например, до сих пор остаётся открыта база одного из крупных операторов сотовой связи c данными о звонках абонентов, содержащая более 853 миллиардов записей.

Если раньше подобная беспечность приводила к утечке данных, например данный способ использовался для захвата учётных записей 13 миллионов пользователей программы MacKeeper, то теперь злоумышленники перешли к применению шантажа, надеясь заработать на серверных системах с ненадлежащим резервным копированием (расчёт сделан на то, что проблема будет выявлена администраторами после праздников, а за выходные резервные копии с реальными данными могут быть вытеснены новыми резервными копиями).

С проблемой уже столкнулось одно из учреждений здравоохранения США, у которого оказался блокирован доступ к 200 тысячам записям пациентов. Всем администраторам MongoDB рекомендуется проверить привязку к сетевым интерфейсам, заблокировать внешний доступ к сетевому порту 27017 и включить доступ с применением аутентификации (запуск с "--auth" или добавление в настройки "security.authorization"), который не активирован по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в СУБД Redis
  3. OpenNews: Выявлено вредоносное ПО, использующее уязвимые СУБД Redis для майнинга криптовалют
  4. OpenNews: Выявлено около 6000 скомпрометированных установок СУБД Redis
  5. OpenNews: Около 40 тысяч серверов MongoDB доступны без аутентификации
  6. OpenNews: Некорректно настроенные серверы MongoDB являются источником утечки 684 Тб данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mongodb
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  • 1.1, Аноним, 11:15, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Делай backup! Ведь ты же сделал backup?
     
     
  • 2.14, Санта, 12:49, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >> Делай backup! Ведь ты же сделал backup?

    Точноа!!! Делай бэкап и открывай доступ без пароля!!!

     
     
  • 3.15, Аноним, 12:53, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Это же открытый веб, зачем там закрывать доступ кредитные кары с cvv тоже на п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, анонко, 14:01, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Делай backup! Ведь ты же сделал backup?

    Если бы уязвимость обнаружили Касперский или Др. Вэб, первым комментом было бы ехидство по поводу "сами создали".

     
  • 1.2, Аноним, 11:16, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    и так будет с каждым, кто не настраивает свои сервисы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:21, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Каждая веб-макака использует MongoDB
     
  • 1.4, Аноним, 11:23, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец то!
     
  • 1.5, Аноним, 11:24, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Кстати, почему на опеннете не освещаются новости такого опенсорсного проекта, ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:41, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там же их много разных и каждый пилит свою реализацию со своими алгоритмами Вы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:56, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как и дистрибутивов GNU Linux, как и в частности дистрибутивов GNU Linux, наце... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Michael Shigorin, 11:42, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Что это, забывчивость или идеологическая непереносимость?

    Разве что Ваша: http://www.opennet.ru/keywords/bitcoin.html

     
     
  • 3.11, Аноним, 12:03, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Целых семь новостей, в среднем одна в год, и все они связаны не напрямую с битко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 11:43, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пишите новости, будет освещаться Только сразу скажу, о срaчах по поводу размера... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, anonymous, 12:54, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, почему на опеннете не освещаются новости такого опенсорсного проекта, как биткоин?

    Так вот же, прямо в этой статье.

     
  • 1.13, Анын, 12:36, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из серии "Нахрена нам админ? Тут установить одной командой"
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:37, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Неа И серии работает - не трогай ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Аноним, 14:34, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А чего мелочиться-то Можно просить сразу полцарства, руку царевны и полтонны ко... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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