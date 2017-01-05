05.01.2017 09:52  Вымогатели-шифровальщики переключились на незащищённые СУБД MongoDB

В Сети зафиксирована новая атака на серверы с СУБД MongoDB, доступные без аутентификации Выявлено около 2000 поражённых систем, на которых имеющиеся данные были удалены, а в БД добавлена таблица "WARNING_ALERT", содержащая запись с требованием выплатить 0.2 или 0.5 Bitcoin ($200 или $550) за восстановление информации. В сообщении утверждается, что данные зашифрованы, но на деле они просто удалены. При этом, в некоторых случаях в логе зафиксирован экспорт данных перед удалением.

Среди поражённых оказались конфигурации MongoDB, доступные для сетевых соединений извне и не использующие аутентификацию доступа. Подобная особенность связана с тем, что до версии 3.0 в MongoDB по умолчанию предлагались настройки, подразумевающие присоединение ко всем сетевым интерфейсам без включения аутентификации. В MongoDB 3.0 по умолчанию была осуществлена привязка к localhost, но многие системы, обновившиеся с MongoDB 2.x, сохранили прежние настройки в конфигурации, а привязка к внешним сетевым интерфейсам осталась незамеченной. Например, до сих пор остаётся открыта база одного из крупных операторов сотовой связи c данными о звонках абонентов, содержащая более 853 миллиардов записей.

Если раньше подобная беспечность приводила к утечке данных, например данный способ использовался для захвата учётных записей 13 миллионов пользователей программы MacKeeper, то теперь злоумышленники перешли к применению шантажа, надеясь заработать на серверных системах с ненадлежащим резервным копированием (расчёт сделан на то, что проблема будет выявлена администраторами после праздников, а за выходные резервные копии с реальными данными могут быть вытеснены новыми резервными копиями).

С проблемой уже столкнулось одно из учреждений здравоохранения США, у которого оказался блокирован доступ к 200 тысячам записям пациентов. Всем администраторам MongoDB рекомендуется проверить привязку к сетевым интерфейсам, заблокировать внешний доступ к сетевому порту 27017 и включить доступ с применением аутентификации (запуск с "--auth" или добавление в настройки "security.authorization"), который не активирован по умолчанию.



