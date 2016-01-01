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03.01.2017 23:57  Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.1.16

Вышел релиз стандартной Си-библиотеки Musl 1.1.16, предоставляющей реализацию libc, которая подходит для применения как на стационарных ПК и серверах, так и на мобильных системах, сочетая полноценную поддержку стандартов (как в Glibc) с небольшим размером, низким потреблением ресурсов и высокой производительностью (как в uClibc, dietlibc и Android Bionic). Имеется поддержка всех обязательных интерфейсов C99 и POSIX 2008, а также частично C11 и набор расширений для многопоточного программирования (POSIX threads), управления памятью и работы с локалями. Код Musl поставляется под свободной лицензией MIT.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектуры s390x (64-разрядные S/390), обеспечена поддержка ядер Linux 4.7, 4.8 и 4.9, реализован параметр pthread_setattr_default_np для изменения размера стека по умолчанию для потоков. Устранена уязвимость CVE-2016-8859, вызванная целочисленным переполнением при расчете размера буфера для регулярных выражений. Переписан код обработки переполнений в printf. Устранены ошибки в реализациях функций swprintf, strtod, getopt_long_only, а также недоработки в функциях преобразования времени и обработки часовых поясов.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
  3. OpenNews: В системной библиотеке Musl устранена удалённая уязвимость
  4. OpenNews: Проект OpenWRT перешел на использование Musl в качестве libc по умолчанию
  5. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.1.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libc, musl
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