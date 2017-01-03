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03.01.2017 23:25  Релиз PyQt 5.7.1

Опубликован релиз библиотеки PyQt 5.7.1 (включая PyQt3D) для разработки графических приложений на языке Python, а также SIP 4.19, генератора библиотек биндингов на C/C++. Пакеты доступны из PyPI для Python 3.5 и Python 3.6 (за исключением PyQt4). Помимо поддержки актуального релиза Qt и исправления ошибок целью выпуска стало изменение внутренней архитектуры привязок: устранение бинарных привязок между пакетами и использование только ограниченного ABI, как описано в PEP 384.

Эти изменения позволят упростить последующие выпуски. Например добавление поддержки Python 3.6 потребовало только создание пакетов SIP. Коммерческие пользователи также получают возможность создавать пакеты под собственными лицензиями из нелицензированных загруженных пакетов. Поэтому коммерческие пользователи больше не должны собирать PyQt из исходников.

Отдельно отмечены следующие изменения:

  • SIP
    • Добавлена функция assign();
    • Добавлена поддержка финализируюзего ключевого слова;
    • Добавлен аргумент use_limited_api в директиву %Module;
    • Добавлена директива %HideNamespace
  • PyQt5
    • Добавлен модуль QtWebEngine
    • Добавлен метод QRegion.setRects()
    • Добавлен QtMac в модуль QtMacExtras
    • Добавлена поддержка QChartView и QWebEngineView в pyuic5.
  • PyQt3D
    • Начальный выпуск включающий модули Qt3DCore, Qt3DExtras, Qt3DInput, Qt3DLogic и Qt3DRender.
  • QScintilla
    • Добавлен файл .api для Python v3.6


  1. Главная ссылка к новости (https://www.riverbankcomputing...)
  2. OpenNews: Новые выпуски PyQt5, PyQtChart, PyQtDataVisualization и PyQtPurchasing
  3. OpenNews: Релиз PyQt 5.6 с полной поддержкой Qt 5.6
  4. OpenNews: Вышел релиз PyQT 4.4 с полной поддержкой Qt 4.4
Автор новости: QuAzI
Тип: Программы
Ключевые слова: pyqt, qt, python
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