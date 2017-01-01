01.01.2017 13:22  Обновление свободного звукового кодека FLAC 1.3.2

Спустя два года с момента прошлого выпуск сообщество Xiph.Org выпустило новую версию свободного кодека без потери качества FLAC 1.3.2. FLAC использует только методы кодирования без отбрасывания данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. При этом используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов.
Из особенностей нового выпуска можно отметить:
HDTRACKS.COM — положить в корзину.
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