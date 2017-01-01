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01.01.2017 13:22  Обновление свободного звукового кодека FLAC 1.3.2

Спустя два года с момента прошлого выпуск сообщество Xiph.Org выпустило новую версию свободного кодека без потери качества FLAC 1.3.2. FLAC использует только методы кодирования без отбрасывания данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. При этом используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов.

Из особенностей нового выпуска можно отметить:

  • Проведена чистка кода определения CPU;
  • Увеличена скорость кодирования на старых CPU;
  • При декодировании в WAV обеспечено добавление флага WAVEFORMATEXTENSIBLE;
  • Добавлена опция "--scan-replay-gain";
  • Устранены проблемы с неопределённым поведением, выявленные при сборке в GCC/Clang при помощи UndefinedBehaviorSanitizer (UBSan)
  • Устранены проблемы, выявленные при fuzzing-тестировании в AFL;
  • Внесены общие улучшения в код;
  • Проведена чистка сценариев сборки для MS Visual Studio;
  • Устранено потенциальное зацикливание при преобразовании flac-во-flac;
  • Устранены проблемы с позиционированием в потоке при декодировании некоторых файлов;
  • Устранены утечки памяти.


  1. Главная ссылка к новости (http://xiph.org/flac/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flac
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  • 1.1, flac, 15:12, 01/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    круто, только в нем музычку и качаю.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 15:24, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –11 +/
    Слушай, а бескислородные сопли девственниц ты какой вязкости используешь Я слыш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 16:44, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Остроумию и свежести твоих шуток завидует само шарли ебдо.
     
  • 2.3, Васёк, 15:35, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Ты тоже из этих, да? http://imgur.com/a/0spoQ
     
     
  • 3.16, жабабыдлокодер, 18:59, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    flac отличается от сраного mp3 даже на таких колонках.
     
  • 2.5, Аноним, 16:17, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты качаешь, а музыканты пускай побираются, так?
     
     
  • 3.6, Drako, 16:24, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Стало быть ты всё-всё покупаешь, родной?
     
     
  • 4.10, Аноним, 16:52, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да Просто подписан на Apple Music Ты можешь подписаться на что-то другое исход... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.7, commiethebeastie, 16:30, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Многие из них сами выкладывают музыку. А зарабатывают на выступлениях.
     
     
  • 4.15, Аноним, 17:11, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут то вы их опрометчивых и ловите ха-ха Мало кто из серьёзных музыкантов вык... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Санта, 16:30, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Ты качаешь, а музыканты пускай побираются, так?

    HDTRACKS.COM — положить в корзину.

     
     
  • 4.11, Аноним, 16:56, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Конечно же здесь должен был появиться авторитетный покупатель флаков Ребята, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Санта, 17:00, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Откуда столько агрессии, хрюшко?
     
     
  • 6.14, Аноним, 17:03, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты путаешь агрессию с констатацией.


     
  • 4.13, soarin, 17:02, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > HDTRACKS.COM — положить в корзину.

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    > Tchaikovsky: 1812 Overture, Moscow Cantata, Marche Slave. - This product is not currently available due to region restrictions.

     

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