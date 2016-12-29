29.12.2016 22:24  Открыты исходные тексты игры Postal

Исходные тексты первой версии 3D-шутера Postal, созданного в 1997 году, открыты под лицензией GPLv2. Код опубликован на BitBucket (копия на GitHub). В этом году на движке Unreal Engine 4 был подготовлен ремейк игры - "Postal: Redux", в связи с чем разработчики решили открыть исходные тексты оригинального варианта, выпущенного 19 лет назад. Компания надеется, что открытие исходного кода позволит энтузиастам портировать игру на новые платформы и использовать опубликованный код для экспериментов и создания новых редакций игры.
То есть твой диагноз для миллиардов человек, которые с разной регулярностью, но ходят в игры не цветочки посадить? Все разом ненормальны?