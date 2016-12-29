29.12.2016 22:24  Открыты исходные тексты игры Postal

> Нормальный человек не захочет убивать людей бензопилой, поджигать их из огнемета,

> тыкать ножами, взрывать и т.п. И не надо оправдываться, мол «после

> тяжкого рабочего дня, когда хочется замочить начальника, но низя, то можно

> зайти в [ваш любимый тайтл] и вырезать всех этих человеков, выпустить!»

> - не надо этого. То есть твой диагноз для миллиардов человек, которые с разной регулярностью, но ходят в игры не цветочки посадить? Все разом ненормальны?

