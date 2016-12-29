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29.12.2016 22:24  Открыты исходные тексты игры Postal

Исходные тексты первой версии 3D-шутера Postal, созданного в 1997 году, открыты под лицензией GPLv2. Код опубликован на BitBucket (копия на GitHub). В этом году на движке Unreal Engine 4 был подготовлен ремейк игры - "Postal: Redux", в связи с чем разработчики решили открыть исходные тексты оригинального варианта, выпущенного 19 лет назад. Компания надеется, что открытие исходного кода позволит энтузиастам портировать игру на новые платформы и использовать опубликованный код для экспериментов и создания новых редакций игры.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Аноним, 22:46, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Прям как с QCAD CE... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Я считаю так, 23:02, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –11 +/
    Нафиг надо Игра создана психами для таких же психопатов с расшатанной психикой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:09, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Хорошо написал. Сохранил.
     
  • 2.5, Аноним, 23:16, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Раньше не было таких игр, но психи были, вывод сами сделаете или 8230 Но я луч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 23:17, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эти товарищи ещё могут накачаться и отп тебя Тогда играть в игры уже будешь ты... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 23:18, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Статистика всегда врёт, но говорят, количество изнасилований и убийств в Японии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, marks, 23:40, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждем роста изнасилований в Росии в связи с блоком порнхаба
     
  • 2.8, Аноним, 23:28, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Быдланы как раз в тренажерки ходят, а потом по переулкам пресуют
     
     
  • 3.16, Аноним, 00:35, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты что-то пoпутал, быdлo как раз только пoнты развoдит, а люди в трeнажерку ходя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, marks, 23:43, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нормальный человек не захочет убивать людей бензопилой, поджигать их из огнемета,
    > тыкать ножами, взрывать и т.п. И не надо оправдываться, мол «после
    > тяжкого рабочего дня, когда хочется замочить начальника, но низя, то можно
    > зайти в [ваш любимый тайтл] и вырезать всех этих человеков, выпустить!»
    > - не надо этого.

    То есть твой диагноз для миллиардов человек, которые с разной регулярностью, но ходят в игры не цветочки посадить? Все разом ненормальны?

     
     
  • 3.17, Аноним, 00:35, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Миллиардов? Фантазируй дальше.
     
  • 1.3, paulus, 23:07, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какая жесть, скриншот меня убил. Хорошо, что такое убожество раньше не подалось :) Могли бы еще 20 лет подождать "с этим игра, да".
    Хотя открытие исходных текстов игры под GPLv2 все таки плюс.
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:29, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    каникулы?
     
  • 1.10, Аноним, 23:30, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зря по GPL Игра не получит развитие На ней не заработать Никто не будет писат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Вы забыли заполнить поле Name, 00:01, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь github можно официально добавлять в реестр запрещенных сайтов за распостранение к насилию.
     
  • 1.15, Sluggard, 00:03, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда ждать исходники Postal 2, с трёхмерным Чуваком в BDSM-костюме, и котоглушаками?
     
  • 1.18, th3m3, 00:38, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь ждём на Android?
     

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